Zenével érlelt whiskey-t árul a Metallica

Saját whiskey-t készített a Metallica amerikai metálzenekar, az ital erjedés közben a banda számait „hallgatja”. A párlat az 1988-ban megjelent And Justice For All című album nyitódala után a Blackened márkanevet kapta, elkészítésében a neves párlatkészítő, Dave Pickerell segédkezett.

A whiskey-t csütörtöktől kezdték el forgalmazni, de csak néhány amerikai város éttermében és online lehet hozzájutni, no meg persze majd a Metallica amerikai turnéjának helyszínein. Grátiszként minden palack mellé Spotify- és Apple Music-lejátszási lista jár.

A Metallica nem csak a nevét adta az italnak: erjedés közben a zenekar dalai szólnak, „hogy fokozzák a molekulák közötti kölcsönhatást” és sajátos ízt adjanak a Blackened American Whiskey-nek – állítólag.