Újra kapható a 60 ember halálát okozó fogyókúrás tabletta

Újra kapható az interneten a rendkívül veszélyes, DNP-tartalmú fogyókúrás tabletta, amelynek használati kockázataira az ÁNTSZ is figyelmeztetett korábban.

Az ATV szerint most az Instagramon kezdték árusítani a DNP, azaz a 2,4-dinitro-fenol tartalmú tablettákat. A szerre érzékenyeknél már akár három gramm is halálos adag lehet. 2015-ben az ÁNTSZ figyelmeztetést is kiadott a DNP használata miatt, akkor azt írták, körülbelül hatvan olyan haláleset ismert, amely a DNP használatához köthető.

A különösen veszélyes tablettákat közel egy fontért árulják a neten, és egy telefonhívással megvásárolhatók.

A DNP-t tartalmazó szerek az alábbi neveken futnak még: Dinosan, Dnoc, Solfo Black, Nitrophen, Aldiphen, Chemox.