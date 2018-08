Szakácskönyvet ad ki Snoop Dogg

Szakácskönyvet írt Snoop Dogg amerikai rapper, aki legendásan rajong a marihuánáért. Éppen ezért is furcsa, hogy az októberben boltokba kerülő receptes könyv egyetlenegy füves süti receptjét sem tartalmazza.

A Guardian szerint viszont lesznek benne többek között különféle gofris receptek, tanácsok a homár elkészítéséhez és több alkoholos koktél leírása is. Az ötven receptet tartalmazó From Crook to Cook (Csibészből szakács) című szakácskönyvet akár már elő is lehet rendelni az Amazonon.

Snoop Doggról akkor derült ki, hogy a rapszövegek írása mellett a főzéshez is ért, amikor Martha Stewarttal közös főzőshow-t csinál, amit 2017-ben Emmy-díjra is jelöltek.