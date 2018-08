Így készítheted el a tökéletes pestót otthon

Pesto szószt ma már számtalan módon készíthetünk, variálhatjuk a fűszernövényeket és a magokat, tehetünk bele sajtot, vagy akár ki is hagyhatjuk. Mi most a klasszikus, bazsalikomos változatot mutatjuk be, abból is a legfinomabbat!

Házi pesto

Hozzávalók (1 csészéhez):

2 nagy marék bazsalikom

fél csésze pörkölt fenyőmag

fél csésze reszelt parmezán

1 gerezd fokhagyma

fél tk. só

1/4 csésze olívaolaj

Elkészítés:

Aprítógépben aprítsd fel a bazsalikom felét a fenyőmaggal, a parmezánnal, a fokhagymával és a sóval. Add hozzá a többi bazsalikomot, majd az olívaolajat is. Ízlés szerint adj hozzá még több olajat, sót vagy esetleg borsot. A legjobb, ha azonnal felhasználod (tésztára, pizzára, szendvicsre), de pár napig a hűtőben is tárolhatod.

