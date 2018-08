Magassága miatt kitiltották a főzőtanfolyamról, most Gordon Ramsay ajánlott neki munkát

Louis Makepeace 18 éves fiatal, minden álma, hogy szakács lehessen. Be is iratkozott a Heart of Worcestershire Főiskola egyik főzőtanfolyamára, ahol viszont alacsony növése miatt diszkriminációba ütközött. Makepace mindössze 116 centiméter magas, a főiskola szerint egészségügyi és biztonsági kockázatot jelentene, és zavarná a többi diákot.

A fiatal szakácsjelölt onnan kapott segítséget, ahonnan egyáltalán nem számított rá: a szabadszájú és goromba stílusáról is ismert sztárséf, Gordon Ramsay tett neki ajánlatot, miután eljutott hozzá a fiatal kálváriájának híre.

Ramsay azt írta Twitterén, hogy undorítónak találja ezt a hozzáállást, és bármikor ad gyakornoki munkát Makepeace-nek.

Disgusting attitude, I’d offer him an Apprenticeship any day. https://t.co/xYdfWJ7CLK — Gordon Ramsay (@GordonRamsay) 2018. augusztus 28.

„Megtiszteltetés lenne, ha vele dolgozhatnék. Remélem, hogy ezzel tényleg valóra válhat az álmom. Csodálatos, hogy támogat. El sem tudom hinni” – mondta a szakácsjelölt a Mirrornak.