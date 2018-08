Ehető vonalkóddal a húshamisítás ellen

Megelégelték az ausztrál hústermelők, hogy Kínában már az ausztrál marhahúst is hamisítják, így egyedi nyomon követési rendszer kidolgozásába fogtak. Rendszerük egy láthatatlan és ehető vonalkódra épül, amelyet a húsfeldolgozás helyén permeteznek a termékre. A tervek szerint a jelölés egy egyszerű mobiltelefonnal is olvasható lesz, így a vásárlók már a boltban tisztában lehetnek azzal, honnan is származik a hús.

A vágóhidakon ehető szilícium-dioxiddal permeteznék be a húsokat, ami egyedülálló „ujjlenyomatot” hagy a hús felületén. Ezt egy úgynevezett „hiperspektrális” pisztoly segítségével lehet majd leolvasni és azonosítani. A leolvasó a hús felületén lévő mikrorészecskékről visszaverődő fényből olvassa ki az információkat annak egyedi hullámhosszának köszönhetően. Az egyedi hullámhossz alkalmas arra, hogy beazonosítható legyen belőle a hús származásának helye.

Az ausztrál kutatók azon dolgoznak, hogy később majd egy sima mobillal is leolvashatók legyenek ezek az információk. A kutatás már előrehaladott állapotban tart, tervek szerint az év végén már használható is lesz.

Először persze nem egyből a hússal kezdik a tesztelést, hanem borral és tejjel, mert az emberi fogyasztásra vonatkozó hatósági engedélyezés még folyamatban van.

Egyes becslések szerint Kínában az ausztrál márkajelzéssel ellátott marhahúsoknak mindössze 50 százaléka származik Ausztráliából.

Farmers Weekly