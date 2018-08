Megbüntették a Tescót, mert kiskorúnak adtak el alkoholt

A debreceni Mi­ke­pércsi úti Tescóban végzett próbavásárlást a Hajdú-Bihar megyei fogyasztóvédelem. A 18 évesnél fiatalabb próbavásárló gond nélkül meg tudott venni egy sört, ezért a hatóság intézkedett: az áruházban szeptember 5-ig nem árusíthatnak alkoholt.

Az általános tapasztalat hasonló vizsgálatoknál az, hogy a próbavásárlások 38 százalékában a kiskorúaknak is eladnak alkoholt. Jogsértés esetén a bírság kötelező, de emellett a hatóság hozhat olyan szankciót is, hogy egy időre megtiltja az alkoholos italok vagy dohánytermékek forgalmazását, sőt egy időre be is zárhatja az adott üzletet vagy vendéglátóipari egységet – írja a Ripost.