Hétvégi menü, a nagyvilág ízeivel

Egy igazi, lustálkodós hétvégét mindenképpen egy kiadós reggelivel kezdj, és csak akkor láss neki az ebéd elkészítéséhez, amikor kedved szottyan hozzá. Nem hajt a tatár, hiszen szabadnapod van, a hétvégi menüt pedig összeállítottuk már helyetted. A gazpacho nyáron is remek választás, ahogy a kínai kesudiós csirke is. A mogyorókrémes tortát pedig garantáltan imádni fogja mindenki, akinek elkészíted, ahogy a vacsorával sem vallasz majd kudarcot. Jó étvágyat!

Görögsaláta-rántotta

Hozzávalók:

10 tojás

2 ek. olívaolaj

2 fej lila hagyma

3-4 db paradicsom v 8-10 db koktélparadicsom

maroknyi magozott fekete olívabogyó

10 dkg feta sajt (elhagyható)

A lila hagymát meghámozzuk és cikkekre vágjuk, a paradicsomot feldaraboljuk (koktélparadicsom esetén csak félbevágjuk). A tojásokat pici sóval felverjük egy tálban. Az olívaolajat felforrósítjuk egy nagy serpenyőben, rádobjuk a hagymacikkeket és 4-5 percig sütjük, míg a széle barnulni nem kezd. Ekkor hozzáadjuk a paradicsomot és az olívabogyót is és 2-3 percig sütjük. Beleöntjük a felvert tojást és megsütjük – annyira, amennyire a rántottát szoktuk – ízlés szerint, ki hogy szereti. A végén belemorzsoljuk a fetát is, és így tálaljuk friss kenyérrel.

Ha te sem szeretsz órákat tölteni a tűzhely mellett a kánikulában, akkor a gyors levesek nyári királynőjét, a gazpachót neked találták ki. A gazpacho és a nyári gyors gyümölcskrémlevesek egyértelműen a nyár kedvencei!

Spanyol zöldségleves (gazpacho)

Hozzávalók:

50 dkg érett paradicsom hámozva, kimagozva, kockára vágva

2 dl paradicsomlé

10 dkg kígyóuborka meghámozva

2 kaliforniai zöldpaprika

2 szál újhagyma

1 gerezd fokhagyma

1 ek. lime-lé

2 dl extra szűz olívaolaj

1 dl borecet

5 dl víz

só, bors

2 szelet fehér kenyér

Vágd nagyobb darabokra a zöldségeket (paradicsom, kígyóuborka, paprika) és a kenyeret, majd locsold meg a borecettel és egy deci olívaolajjal. Tedd a keveréket hűtőbe egy éjszakára. Másnap öntsd fel a paradicsomlével, a vízzel, és turmixold össze. Ízesítsd sóval, borssal, kevés lime-lével.

Ha kedveled az ázsiai konyha ízvilágát, ki kell próbálnod a most következő csirkereceptet! Most végre megtudhatod, mitől lesz olyan omlós a csirke a kínai éttermekben, és egy isteni szósz elkészítésének titkát is magadévá teheted. Ráadásul minderre csak fél órát kell szánnod! Íme:

Kínai kesudiós csirke

Hozzávalók 4 adaghoz:

500 g csirkemellfilé

2 tk. étkezési szódabikarbóna

3 ek. szójaszósz

3 ek. rizsecet

3 ek. halszósz

3 ek. halszósz

egy csipet bors

1 ek. kukoricakeményítő

6 ek. víz

2 ek. mogyoróolaj (vagy növényi olaj)

2 gerezd fokhagyma, felaprítva

1/2 hagyma, felkockázva

1 zöld kaliforniai paprika, felkockázva

1/2 csésze pirított kesudió

Keverd össze a csirkét a szódabikarbónával úgy, hogy mindenhol érje. Tedd félre 15 percre, majd szűrd le egy tésztaszűrőben, ha pedig maradt rajta víz, itasd fel papírtörlővel. A szósz hozzávalóit (a szóját, a rizsecetet, a halszószt, a szezámolajat, a borsot) keverd össze egy zárható üvegben, és rázogasd fel. Tedd félre. Rakd a csirkét egy tálba, önts rá 3 evőkanálnyit a kész szószból, és marináld 20 percig. A maradék szószhoz add hozzá a kukoricakeményítőt és a vizet. Rázd össze. Egy serpenyőben hevítsd fel az olajat, pirítsd rajta 15 másodpercig a fokhagymát, majd 1 percig a hagymát is. Add hozzá a csirkét és a paprikát. Körülbelül 2 percig süsd, amíg a csirke fehérré nem válik. Öntsd rá a szószt, forrald fel, majd további 2-3 percig főzd. Szórd rá a kesudiót, és tálald rizzsel.

(Forrás: RecipeTinEats)

Csokis, mogyorókrémes torta

Hozzávalók 28 cm-es tortához:

A tésztához:

30 dkg finomliszt + a nyújtáshoz

15 dkg vaj/margarin

1 tojás

1 csapott ek. porcukor

2 ek. hideg víz

csipet só (opcionális)

A töltelékhez:

10 dkg étcsokoládé

15 dkg mogyorókrém

10 dkg vaj

2 dl hideg habtejszín

A tésztához a lisztet keverjük el a porcukorral, csipet sóval. Adjuk hozzá a felkockázott vajat, majd morzsoljuk el vele, adjuk hozzá a tojást, gyúrjuk össze a tésztát. Ha szükséges, adjunk hozzá 1-2 evőkanál hideg vizet, hogy összeálljon. Formázzunk gömböt belőle, csomagoljuk folpackba, tegyük minimum 30 percre a hűtőbe. Melegítsük elő a sütőt 200 °C-ra, a tésztát nyújtsuk ki enyhén lisztezett felületen 4-5 mm vékonyra, helyezzük piteformába. A tészta alját villával szurkáljuk meg, helyezzünk rá sütőpapírt, szórjunk bele nehezéknek száraz babot vagy lencsét, és süssük 15 perc alatt készre a pitelapot (a nehezék miatt nem púposodik fel a tészta, azt sütés után dobjuk ki). A csokoládét alacsony hőfokon olvasszuk meg a vajjal együtt, keverjük hozzá a mogyorókrémet, ha kihűlt a keverék, adjuk hozzá a kemény habnak felvert tejszínt is. Oszlassuk szét a krémet a teljesen kihűlt pitetésztában, és szilárdulásig tegyük a hűtőbe.

Köztudott, hogy annak ellenére, hogy tudjuk, milyen egészséges, nem eszünk elegendő halat. A legtöbbször egyszerűen csak elfelejtjük, mikor az ebédlehetőségeken gondolkozunk – pedig igazán jólesik a szokásos csirkét néha valami könnyű halra cserélni. Az alábbi tortilla szendvics ebédre és vacsorára is kiváló választás, ha csak gyorsan összedobnál valamit.

Tortillaszendvics hallal

Hozzávalók 8 adaghoz (16 tortilla)

A salátához:

3 csésze káposzta, felcsíkozva

fél csésze lila hagyma, felkockázva

1 csésze tejföl

1 lime leve

egy csipet só

A szendvics többi részéhez:

4 tilápiafilé (vagy harcsafilé)

1/4 tk. cayenne bors

fél tk. fokhagymapor

fél tk. római kömény

fél tk. só

fél tk. bors

kisebb méretű tortillák

koriander, lime

Keverjük össze a köret hozzávalóit egy nagy tálban, majd tegyük félre. A halhoz való fűszereket keverjük össze, majd szórjuk meg vele a halfilék mindkét oldalát. Közepes lángon, kis olajon süssük meg a halfiléket, mindkét oldalukat 8-8 percig. Vágjuk őket kis darabokra.

A tortillalapokat is pirítsuk át, nagy lángon. Ha készen vannak, állítsuk össze a szendvicset: pakoljunk a salátából és a halból is bele, majd locsoljunk rá friss lime-levet, és szórjuk meg korianderrel.

(Forrás: Tasty)