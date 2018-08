Gianni Pestre költöztette az olasz életérzést – videó

Az ötödik kerületben, az Arany János utcában már több mint tizenöt éve működik az ország egyik legjobb olasz étterme, a Pomo D’oro. Ráadásul nemrég be is választották a világ 70 legjobb pizzás étterme közé. Ami azonban ennél is izgalmasabbnak tűnt, az a Via Italia ötlete, hogy egy utcarészen csupa olasz hely legyen, az étteremtől a borbáron át, egészen a fagyizóig. És ha ez nem lenne elég, van egy kis bisztró is, ahol igazi olasz ételkülönlegességeket vehetünk és vihetünk haza, elég csak a legfinomabb sonkákra és sajtokra gondolni.

Az ötletgazda ki más lenne, mint Gianni Annoni, aki már eddig is sok mindent tett azért, hogy az olasz gasztronómia minél autentikusabb formában jelenhessen meg Magyarországon is. Azt azonban mi sem gondoltuk, hogy épp a helyszínen lesz, amikor stábunk összeköti a kellemest a hasznossal, de így kapóra jött, mert végig tudott vezetni minket, megmutatta, mi a kedvenc tízóraija, sőt még a fagyikóstoláshoz is ellátott minket pár hasznos tanáccsal. Mi pedig nem győztünk enni, inni és közben mindent alaposan kiértékelni.