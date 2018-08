Hétvégi menü, ha igazán eredeti ízekre vágysz

Ebben a hétvégi menüben megtalálhatod a laktató gofrit, amiért a gyerekek biztosan cuppanós puszit nyomnak az arcodra, mert nemcsak nagyon finom, de jól is néz ki. Az ebédre való fogások között akad zöldségleves, halétel és vegetáriánus finomság is. Ha pedig valami húsra vágysz, hát azt sem kell tovább keresned, és persze a desszert sem marad el, sőt még a vacsorára is gondoltunk.

Klasszikus gofri házilag

Hozzávalók:

10 dkg cukor

3 tojás

5 dl tej

10 dkg vaj

1 tasak sütőpor

1 tasak vaníliás cukor

40 dkg búzaliszt

1 citrom reszelt héja

A tojásokat kikeverjük a cukrokkal, majd hozzáadjuk az olvasztott vajat, a tejet és a reszelt citromhéjat, és összekeverjük. Hozzáadjuk a lisztet és a sütőport, és csomómentesre keverjük. Gofrisütőben kisütjük. Friss tejszínhabbal és gyümölcsökkel megpakolva tálaljuk.

Tejfölös-bazsalikomos zöldségleves

Hozzávalók 4 személyre:

15 dkg sárgarépa

2-3 szál szárzeller

2 ek. extra szűz olívaolaj

20 dkg zsenge, fagyasztott zöldborsó

10 dkg cukkini

1 nagy gerezd fokhagyma

1 fej vöröshagyma

1 csokor bazsalikom

só

frissen őrölt bors

10 dkg fehér bab (konzerv)

5 dkg kelkáposzta

3 dl tejföl

negyed citrom leve

A megtisztított, felkarikázott répát és szárzellert dinszteljük meg az olívaolajon. Adjuk hozzá a zöldborsót és a kockázott cukkinit, az aprított fokhagymát. Öntsük fel 8 dl vízzel, adjuk hozzá a tisztított, félbevágott vöröshagymát, a bazsalikom felét (aprítva), sózzuk, borsozzuk, majd takarékon forralva főzzük puhára a zöldségeket. Amikor a répa megpuhult, adjuk hozzá a lecsöpögtetett babot és a feldarabolt kelkáposztát. Főzzük 5 percet, majd keverjük el a levesben a tejfölt, sózzuk, borsozzuk, kevés citromlével tegyük pikánsabbá, és szórjuk bele a maradék bazsalikomot.

Fish and chips

Hozzávalók:

300 g liszt

só

olaj bőségesen

bors

1 csomag sütőpor

500 g fagyasztott sült burgonya

2 doboz (1 liter) sör

300 g (lehet fagyasztott is) tőkehalfilé

Kell egy akkora edény, hogy a halakat egyszerre tudjuk sütni. Ebbe öntsük bele az olajat, és melegítsük fel kb. 190 fokra. Akkor jó, ha egy kis panírszószt beledobva az fent marad a felszínen, és sülni kezd.

A lisztet és a sütőport összekeverjük. Felbontjuk a két sört, és az egyiket rögtön megisszuk. A másiknak a felét hozzáöntjük a lisztes keverékhez. Egy habverővel, vagy ami egyszerűbb, egy elektromos habverővel palacsintatészta sűrűségű masszát keverünk belőle. Ha nagyon sűrű, akkor a sörrel lazíthatjuk, ha túl laza, akkor pedig liszttel sűríthetjük. A halakat töröljük szárazra papírtörlővel, szórjuk meg egy kis liszttel (ez segít abban, hogy tényleg szárazak legyenek), hintsük meg sóval-borssal mindkét oldalukat. Mártsuk a halakat a masszába, majd óvatosan engedjük bele őket a forró olajba. 10 perc után a bunda szépen megbarnul, ekkor kiszedhetjük. Tartsuk melegen (60 fokos sütő), és ugyanabban az olajban süssük ki a krumplit. Ha stílusosak akarunk lenni, akkor újságpapírból tölcsért csinálunk, félig megpakoljuk krumplival, és a tetejére rárakunk egy halat.

Karfiolcurry

Hozzávalók:

1 kisebb fej karfiol (kb. 40 dkg)

1 póréhagyma

2 sárgarépa

1 cm gyömbér

1 gerezd fokhagyma

1 marék mandula (vagy napraforgómag, mehet vegyesen is)

3 ek. mogyoró- vagy szezámolaj

2 tk. curry

1/2 tk. őrölt római kömény

1/2 tk. őrölt koriander

40 dkg natúr joghurt (sűrű)

1 lime

friss koriander

A karfiolt megmossuk és kisebb rózsákra szedjük. A sárgarépát megtisztítjuk, megmossuk, vékony csíkokra vágjuk. A pórét megtisztítjuk, majd hosszában félbevágjuk, vékonyan felkarikázzuk. A gyömbért megtisztítjuk, vékony csíkokra szeleteljük. A mandulát száraz serpenyőben megillatosítjuk és durvára vágjuk. A fokhagymát megtisztítjuk, késsel megroppantjuk, és finomra vágjuk. A wokot vagy serpenyőt előmelegítjük, beleöntjük az olajat, hozzáadjuk a pórét és a sárgarépát, és egy percig pirítjuk, sütjük őket. A curryt, római köményt, koriandert is beleszórjuk, majd hozzáadjuk a gyömbért, a fokhagymát, beletesszük a karfiolt, és felöntjük 2 dl vízzel. Lefedve főzzük, majd a végén hozzáadjuk a joghurtot. Sózzuk, lime facsart levével, friss korianderrel ízesítjük.

Bolognai csőben sütve

Hozzávalók:

80 dkg paradicsomkonzerv

20 dkg darált sertéshús

20 dkg darált marhahús

10 dkg parmezán

1 tk. oregánó

1 tk. bazsalikom

5 ek. tejszín

1-2 csipet őrölt bors

5 ek. olaj

2 gerezd fokhagyma

1 vöröshagyma

40 dkg spagettitészta

A hagymát megtisztítjuk, finomra aprítjuk. Egy serpenyőt felhevítünk, beleöntjük az olajat, majd hozzáadjuk a darált húst, és kifehérítjük. Hozzákeverjük az apróra vágott fokhagymát, felöntjük a paradicsomkonzervvel, hozzáadjuk a fűszereket, és 20 percig főzzük. A spagettit kifőzzük, majd összekeverjük a szósszal. Hozzáadunk 5 ek. tejszínt, kerámiatálba simítjuk. Végül a tetejére reszeljük a parmezánt, és 180 fokon pirosra sütjük.

Gluténmentes kókuszos parfétorták

Hozzávalók (1 bögre = 2,5 dl):

1 és 1/3 bögre mandulaliszt

2 bögre kókusztej

2 bögre víz

1 és 1/3 bögre kókuszcukor vagy nyírfacukor

2 bögre kókuszreszelék

1 tábla legalább 70 százalék kakaótartalmú étcsokoládé

A tésztához a mandulalisztet töltsd keverőtálba. Adj hozzá 1-1 bögre kókusztejet és vizet, és az 1/3 bögre cukrot. A 12 darabos muffinsütő mélyedéseit kókuszolajjal vékonyan kend ki. Oszd el egyenletesen a masszát, és 180 fokra melegített sütőben 15 percig süsd. Ha elkészült, vedd ki a sütőből, és hagyd kihűlni.

A krémhez robotgéppel keverd sűrűre a maradék kókusztejet a cukorral. Lassan és továbbra is folyamatos keverés mellett add hozzá a vizet is, végül a kókuszreszeléket. Tedd hűtőbe legalább egy órára.

A kihűlt tésztán oszd el egyenletesen a kókuszkrémet, majd a vízgőz felett felolvasztott és már nem forró csokoládéval valamennyi süteményt locsold meg. Fóliával óvatosan lefedve, sütőtálastól told a hűtőbe, és tálalás előtt legalább 2-3 órán át hűtsd. Óvatosan emeld ki a tortákat a mélyedésekből.

Brokkolis–csirkés köles

Hozzávalók:

1 szál újhagyma

1 kápia paprika

1 kk. citrom leve

10-15 dkg brokkoli

20 dkg csirkemell

4,5 dl víz

1-2 csipet őrölt bors

1 csokor petrezselyem

2 ek. olaj

1 fej vöröshagyma

15 dkg köles

Egy lábosban olajat hevítek, és megfonnyasztom rajta a hagymát. Közben finoman sózom. Hozzákeverem a kölest, és 1-2 percig együtt pirítom őket. Felöntöm a háromszoros mennyiségű vízzel, és takaréklángon 15-16 perc alatt készre főzöm. Közben egy serpenyőben olajat hevítek. Közepes lángon elkezdem pirítani a csirkemellet, sózom, borsozom. 3-4 perccel később ráborítom a brokkolit, és további 5-6 percig pirítom őket. Pár csepp citromlével meglocsolom. Ha elkészült, összeforgatom a kölessel, a paprikával és a petrezselyemzölddel. Sózom, ízlés szerint citromlével ízesítem.