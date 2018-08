10 perc alatt 4 kiló dinnyét falt fel a győztes

Több mázsa dinnyével készültek szombatra az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, ahol idén is megszervezték a Dinnyenapot, annak keretében pedig a népszerű dinnyeevő versenyt.

Tizenhárom férfi és fiú nevezett be a versenybe, nők és lányok nem is próbálkoztak a feladattal, hogy egy egész dinnyét elfogyasszanak – írja a delmagyar.hu. A rendelkezésre álló 10 percben a többség csak ímmel-ámmal kanalazgatta a dinnyebelet.

Illés István ugyanakkor nem aprózta el a dolgot: saját késével szeletekre vágta a dinnyét és egymás után harapta ki a héjból a gyümölcsöt. A tatabányai váltókezelő mindössze egyetlen szeletet hagyott meg gyümölcséből.

Ám a visszamérésen kiderült, a kanalas technikával beelőzte egy kevésbé látványosan evő versenytárs: a szegedi Végh Zoltán 4 kiló dinnyét evett meg, féllel többet, mint az internetről a tuti technikát előzetesen megtanuló István. „Tavaly egy perccel korábban befejeztem az evést, mert már nem bírtam. Idén úgy tűnik, jól osztottam be az időt” – mondta el a győztes.