Már árulnak karácsonyi kekszet, 5 hónappal az ünnep előtt

Bár 5 hónap van még hátra karácsonyig, a szupermarketek polcain már kezdenek felsorakozni az ünnepi termékek.

Az Oreo-rajongók nagy örömére az angliai élelmiszer-bolthálózat, a Morrisons már most, augusztusban előrukkolt az egyik karácsonyi nasijával: a népszerű kekszek fehér csokoládéval bevont változatával, stílszerűen hóember díszítésű dobozban. Most így, jóval a karácsonyi szezon előtt mindössze 1,50 font az ára (átszámítva körülbelül 540 forint), egy dobozban pedig 12 darab kekszet kapunk 6 kisebb csomagolásban.

Az ikonikus Oreo kekszek gyártója nem nyúlt hozzá a vanília ízű, tejszínes krémmel töltött, ropogós csokoládés kekszszendvicshez, csupán annyi pluszt tett hozzá, hogy jó vastagon bevonta fehér csokival.

Ha érdekelnek a kalóriák, akkor azt is eláruljuk, hogy összesen 210 kalóriát tartalmaz egy dobozzal a pilótakekszhez hasonló Oreo ünnepi változata.

Ennyi bűnözés azért belefér, nem?

