Csak egy módon óvhatod meg a hőségtől a zöldséget, gyümölcsöt

Ledó Ferencet, a a FruitVeb Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnökét kérdezte a napi.hu, mekkora veszélyt jelent a nagy meleg a gyümölcsnek, zöldségnek.

A terméktanács elnöke szerint a 30 fok feletti hőség a zöldségek közül a zöldborsóra, a salátafélékre, és egyes káposztafélékre jelenti a legnagyobb veszélyt.

A most érő gyümölcsök közül a hőségre legérzékenyebb a szeder, a legkevésbé a csonthéjasokat veszélyezteti, így az őszibarackot, mandulát, kajszit. Ha a hőség vízhiánnyal párosul, a termésmérettel is gondok lehetnek, ez még a jövő évi termést is kedvezőtlenül befolyásolhatja – írja a napi.hu.