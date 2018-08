Elszálltak az árak: már luxusgyümölcs a málna és a cseresznye

Óriásit drágultak a gyümölcsök – számolt be a Tények. A baracknak most van szezonja, óriási a választék, ám a zamatos gyümölcsök kilóját már alig kapni ezer forint alatt. A málna, az áfonya, a cseresznye és a szőlő pedig igazi luxusgyümölcsnek számít. Közel 2000 forintért, sőt ennél többért is vehetik meg kilóját a vevők.

A márciusi kemény hideg miatt elfagyott a kajszibaracktermés jelentős hányada, a nagy veszteséget pedig igyekszenek behozni a kereskedők.

A vásárlók nincsenek kibékülve az árakkal. Bár a termelői árak jóval kedvezőbbek, a kereskedők ennél kétszer-háromszor többért árulják a gyümölcsöket, elsősorban a szélsőséges időjárással magyarázzák a magas árakat.