Kiderült, mennyivel drágul szeptembertől a sör

Néhány nappal ezelőtt mi is beszámoltunk róla, hogy jelentősen megdrágulhatnak a sörök a közeljövőben. A drágulás első számú oka, hogy a nagy szárazság miatt idén nagyon rossz volt az árpatermés Európában, az árpa pedig a sör egyik legfontosabb összetevője. Emiatt a sörgyáraknak jóval több malátát kell felhasználniuk a megfelelő minőségű sör előállításához, ami értelemszerűen több pénzbe is kerül.

A dráguláshoz a forint gyengülése is nagy mértékben hozzájárul, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy a megnövekvő sörfogyasztás miatt üveghiány is fellépett a kontinensen, ez pedig még tovább drágíthatja majd az előállítást.

A Ripost most azt is megtudta, pontosan mikorra várható, és milyen mértékű lesz ez az áremelkedés: a hírportál szerint szeptembertől akár 10-15 százalékkal is többe kerülhetnek majd a kisebb sörfőzdék által előállított sörök, a nagyobb cégek pedig üvegenként 10 forintos emelésre készülnek. Így a dobozos sörök átlagára 200-280 forintról 220-310 forintra emelkedhet majd.

Idén február elején egyébként már volt egy kisebb áremelkedés, akkor mind a három nagy külföldi tulajdonú magyarországi sörgyártó 4-5 százalékkal emelte az árait, ami egy 200 forintos sörnél 10 forintot jelentett.