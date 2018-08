Ezt a finomságot te sem hagyhatod ki – recept

Oké, el kell készíteni, de nem olyan nagy ördöngösség. Ez az édesség pedig azért is olyan különleges, mert nemcsak finom, de két finomságot is kapsz a végén, egy tortát, rajta pedig cookie-kat. Megéri megcsinálni!

Hozzávalók (12 adaghoz)

Cookie

230 g sózatlan vaj

300 g kristálycukor

110 g barna cukor

2 nagy tojás

1 evőkanál vaníliakivonat

375 g liszt

120 g holland kakaópor

1 teáskanál só

1 teáskanál sütőpor

Tejszínhab

960 ml tejszín

300 g hűtött, cukrozott sűrített tej

Melegítsd elő a sütőt 180 °C-ra.

Egy nagy tálban keverd össze a vajat, a kristálycukrot és a barna cukrot egy kézi mixerrel. Add hozzá egyesével a tojásokat, majd a vaníliát. Ha ezek is jól elkeveredtek, szitáld bele a lisztet, a kakaóport, a sót és a sütőport is.

A teljesen simára kevert tésztát oszd el 4 egyenlő részre. Az egyiket helyezd két sütőpapír közé, és nyújtsd ki úgy, hogy végül kb. egy 27 cm átmérőjű kör legyen belőle (egy tortaformával vágd ki), majd a kör közepéből vágj ki egy kisebb körformát. Utóbbit tedd félre, abból lesznek a kis cookie-k, a tészta nagyobb felét pedig tedd be 10 percre a hűtőbe. A maradék 3 tésztával is csináld meg ugyanezt, majd mindegyiket süsd 12-14 percig. Hagyd őket teljesen kihűlni, közben a félretett tésztákat nyújtsd ki újra, és vágj ki belőlük kis körformákat (kb. 4 cm átmérőjű), amik aztán mehetnek vissza a sütőbe 7-8 percre.

Közben készítsd el a tejszínhabot. Verd fel a tejszínt, majd add hozzá a sűrített tejet, és verd tovább, míg össze nem áll teljesen. Tedd át egy habzsákba, amivel könnyebben tudod majd felvinni a sütire. Óvatosan helyezd át az egyik nagy, a közepén kivágott tésztát egy tálra. Díszítsd tejszínhabbal az egészet, mintha kis habcsókokat nyomnál ki, aztán jöhet a következő 3, közepén kivágott tészta is, mindegyik között a tejszínhabbal. Ha kész, hűtsd le a tortát legalább négy órára.

A kis cookie-kat pedig a dekoráláshoz, mint egy szendvicset, borítsd egymásra, és tegyél közéjük is a habból. Ezekkel dekorálhatod a nagy sütit. Most már nincs más dolgod, mint megenni!

Tasty