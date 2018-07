Ha ezeket az ételeket viszed a munkába, még dolgozni is könnyebb lesz

Bár én inkább otthonról dolgozom, mint a szerkesztőségből, de tudom, hogy ha bemegyek, akkor rántott sajt lesz az ebéd általában, mivel az ottani menza annyira nem erős a vegetáriánus ételek tekintetében. Szögezzük le, hogy szinte minden jobb a rántott sajtnál, főleg ekkora hőségben. A következő ételeket viszont könnyen elkészítheted te is, és így nem kell a gyér munkahelyi kínálatból választanod. Csak nehogy elegyék a munkatársaid!

Citromos, kakukkfüves sült csirke

Önmagában valakinek talán unalmas lehet a csirke, de egy kis fűszerrel és citrommal ízesítve nemcsak ízes, de nagyon könnyű, friss ebéd lehet még a legnagyobb melegben is.

Quinoasaláta cseresznyével és feta sajttal

Hogy a vegáknak is kedvezzünk, ez a húsmentes saláta tökéletes ebéd lehet a forró napokra. Mielőtt megijednél, vajon elég-e, hidd el, a cseresznye és a feta sajt laktató, így biztos nem maradsz éhes utána.

Avokádós tészta

Ha az eddig felsorolt ételek frissek voltak, akkor erre már nincsenek szavak. Bár önmagában a tészta sokakat telít, a krémes és könnyű avokádó ellensúlyozza azt.

Avokádós csirkesaláta

Az avokádónál maradva rengeteg opció áll rendelkezésre még, hogyan és miben használhatjuk fel. Akinek fontos, hogy hús is legyen az ebédjében, annak jó választás lehet ez a csirkesaláta. Az elkészült salátát szendvicsbe is teheted, így biztos elegendő lesz. Extra tipp: majonéz helyett használj joghurtot. Egészségesebb és finomabb is!

Hidratáló saláta

Aki nem igazán bír ilyen melegben enni nagy dolgokat, de a folyadékfogyasztás fontos számára, annak tökéletes választás ez a könnyű saláta. Rajtad múlik, milyen zöldség, esetleg gyümölcs kerül bele, illetve, hogy mivel ízesíted. Az én kedvenc salátám alapja a zöldsaláta és a rukkola, amibe camembert-t és almát darabolok, majd megszórom egy kis napraforgómaggal és aszalt áfonyával. Ezt még lehet tetézni egy kis citromlével vagy balzsamecettel.

Popsugar