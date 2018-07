Forró téma: sós desszertek a meleg napokra

Mindannyian szeretjük a hosszú nyári délutánokat, a virágoktól illatos levegőt, a csillagos éjszakába nyúló beszélgetéseket. Mikor a gyerek az ölünkben alszik el, mikor összebújunk szeretteinkkel. Mikor felemlegetjük a régi emlékeket, vagy mikor a barátokkal tárgyaljuk meg az élet értelmét. Nyáron kicsit jobban megismerjük egymást, az énhatárok is felolvadnak a hőségben.

Ezt a boldogságot csak a finom falatok tehetik még teljesebbé. Viszont sokszor fejtörést okoz, mivel lepjük meg vendégeinket. Mi az, ami mindenkinek tetszik, modern és egészséges, emellett nem jelent veszély a nehezen megszerzett csinos alakunkra? Dosso Gabi, a Gallicoop háziasszonya a pulykahúsra esküszik, mert a pulyka az egyik legegészségesebb fehérjeforrás, zsírszegény és sokoldalúan felhasználható. „Manapság minden divatos diéta hüvelykujjszabálya a fehérjében gazdag, ám cukorban és szénhidrátokban szegény étkezés. De mit tegyünk, ha nyakunkon a család, a gyerekek desszertért kiáltanak és bizony a nagyi sem arról híres már, hogy könnyedén vált rigó jancsiról paleo étrendre? A megoldás: sós desszertek. Szeretem a pulykát, mert könnyen, gyorsan, egészséges falatokkal lephetem meg a családomat, még a legkisebbek is ellenállás nélkül elfogyasztják az ételeket.”

Az egyik legegyszerűbb, biztos sikert akaró recept a sonkás muffin. Akárcsak édes testvérei, ez is egyszerűen elkészíthető. Csak összekeverjük a hozzávalókat, papírba rakjuk a masszát, majd sütőbe toljuk a finomságot. Frissen, még melegen az igazi! Kínáljunk hozzá mártogatós zöldségeket! A gyerekek imádni fogják a színes kis muffinpapírokat, ami meghozza a kedvüket a csemegézéshez. Még az is lehet, hogy megszeretik a húst!

Ínyencek kedvence lehet a pulykasonkás mini linzer, amiben a pulykahús gyengéden olvad össze a lila hagymával, a sajttal és a tojással. A francia quiche-re hasonlító desszert akár önálló fogásként is megállja a helyét. Pikniken vagy tábortűz mellett is hamar elfogy. Bátrabbak egyedi fűszerezéssel is különlegessé tehetik.

A magyaros ízek kedvelőinek ajánlott a kolbászos batyu, ami a hagyományos disznó helyett pulykakolbászból készül. Még a nagypapa sem fogja észrevenni, hogy kedvenc húsát egészségesebb felvágottra cseréltük, annyira ízleni fog neki a gombával megbolondított töltött desszert. A strandon is ott a helye, elcsomagolva a fürdőruhánk mellé.

5 GALLICOOP SÓS DESSZERT – ízelítő

Pulykasonkás muffin

Hozzávalók:

25 dkg liszt

2 tojás

10 dkg főtt füstölt pulykamell sonka

15 dkg reszelt sajt

1 dl napraforgó olaj

paprika

kis fej lilahagyma

tej

1 kk. sütőpor

só, bors

szerecsendió

A lisztet a tojással, a sütőporral, az olajjal és a fűszerekkel összekeverjük. Először kevés tejjel dolgozunk, majd ahogy a massza kívánja, úgy öntünk még hozzá. A lényeg, hogy ragadós, laza masszát kapjunk, amihez könnyen hozzákeverhetjük az apróra felkockázott lilahagymát, a paprikát és a sonkát. A muffin sütőformát kikenjük olajjal, és belekanalazzuk a masszát, hogy a széléig érjen, megszórjuk reszelt sajttal. Előmelegített, 190 °C-os sütőben kb. 15 perc alatt készre sütjük.

Pulykasonkás mini linzer

Hozzávalók:

25 dkg liszt

12 dkg vaj

1 kávéskanál só

3-4 evőkanál hideg víz

A töltelékhez:

1 lilahagyma

3 tojás

reszelt trappista

4 evőkanál krémsajt

10 dkg szeletelt pulykamell sonka

só, bors

Keverjük össze a lisztet a sóval és a vajjal, míg morzsás nem lesz. Kézzel gyúrjuk tovább, miközben kanalanként adagoljuk a keverékhez a vizet, amíg összeáll tésztává. Formázzunk belőle gombócot, csomagoljuk fóliába és tegyük hűtőbe fél órára. Egy keverőtálba verjük fel a tojásokat, és keverjük össze a krémsajttal és a reszelt sajttal, ízesítsük sóval, borssal. Lisztezett felületen nyújtsuk vékonyra a tésztát, vágjuk megfelelő méretű darabokra, majd helyezzük a kivajazott mini tortaformákba. Hajtogassunk mindegyik tésztakosárkába egy sonkaszeletet, rakjuk körbe a felszeletelt hagymával, majd töltsük fel a sajtos-tojásos masszával.

Előmelegített, 190°C-os sütőben süssük, addig amíg piros nem lesz.

Pulykasonkás-aszalt paradicsomos tekercs

Hozzávalók 4 főre:

1 előre kinyújtott leveles tészta

20 dkg szeletelt pulykamellsonka

2-3 ek. aszaltparadicsom-krém

1 tojás a kenéshez

A levelestésztát kiterítjük, megkenjük az aszaltparadicsom-krémmel, rásimítjuk a sonkát és feltekerjük. A tekercset 1-2 centis karikára vágjuk, és sütőpapírral bevont tepsire helyezzük. A felvert tojással megkenjük, és 180 fokos sütőben aranybarnára sütjük 13-15 perc alatt. Salátával és fokhagymás-snidlinges tejföllel kínáljuk.

Pulykavirsli-koszorú

Hozzávalók 4 főre:

1 előre kinyújtott pizzatészta

10-12 virsli

Mártogatók: paradicsomszósz, tejföl, cheddarszósz

Tálaláshoz rukkola

A tésztát kinyújtjuk, felvágjuk akkora téglalapra, hogy a virsliket egyenként be tudjuk csomagolni a tésztába. Ezután karikára vágjuk azokat, és körberendezzük egy tepsin, a közepén egy lyukat hagyva. 200 fokos sütőben kb 15 perc alatt megsütjük. A közepére rukkolát halmozunk.

Gombás-pulykakolbászos batyu

Hozzávalók:

1/2 csomag leveles tészta

50 dkg csiperkegomba

30 dkg füstölt pulykakolbász

2 gerezd fokhagyma

6 dl tej

3 babérlevél

3 ek. étkezési keményítő

2 tk. szárított kakukkfű

2 ek. vaj

só, bors

1 tojássárgája

A tejet felforraljuk a babérlevéllel és egy kis sóval. A vajat megolvasztjuk, puhára pároljuk rajta a gombát. Közben hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát, sózzuk, borsozzuk, megszórjuk a kakukkfűvel. Mikor a gomba megpuhult, hozzáadjuk a ledarált füstölt pulykakolbászt, megszórjuk a keményítővel, felöntjük a tejjel. Addig főzzük kevergetve, míg a massza besűrűsödik.

A leveles tésztát lisztezett deszkán vékonyra nyújtjuk, 8-10 részre vágjuk. Mindegyikre arányos mennyiségű gombás-kolbászos krémet kanalazunk, majd ügyesen egymásra hajtjuk a csücsköket, nehogy a töltelék kifolyjon. A batyuk tetejét megkenjük tojással, és 190 °C-ra előmelegített sütőben készre sütjük, friss salátával tálaljuk.