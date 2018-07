Hétvégi menü forró és fülledt napokra

Harminc fok felett is kell enni, de ilyenkor igyekszünk minél kevesebbet a konyhában állni, és az se baj, ha nem minden étel forró és csípős. Ezen a héten olyan menüt válogattunk össze, aminek elkészítése még az elviselhetőség határán mozog a legnagyobb hőségben is. Elkészíteni mégis érdemes, mert garantáljuk, hogy a végeredménynek az egész család örülni fog!

Csirkés-avokádós reggeli

Reggelire nem csak hogy nem kell bekapcsolni a sütőt, de előre el is készíthető fogást ajánlunk, így lehet sokáig aludni. Aki először felébred, az terít!

Hozzávalók a kenyértalphoz:

kb. 1,5 nagy zsemlének megfelelő sokmagos kenyérdarab

2 nagy marék mazsola

2 ek. méz

2 ek. olívaolaj

1 kk. reszelt lime-héj

pár csepp lime

Hozzávalók a krémsajtos csirkéhez:

kb. 1 csészényi maradék főtt vagy sült csirke

1 doboz natúr krémsajt

1 ek. currypaszta vagy currypor

1 ek. előre megpirított mák

só

1 avokádó felkockázva

1 gerezd fokhagyma

pár csepp lime

pár csepp olívaolaj

Az alsó réteg hozzávalóit késes robotgépbe teszem, és felaprítom. Ha megmarkolom, és összetapad, akkor jó. Kisméretű formázógyűrűt vagy pogácsaszaggatót kiolajozok, majd egy tányérba nyomkodom a kenyeret a segítségével. A csirkehúst apró kockákra vágom, ha szükséges, majd elkeverem a többi hozzávalóval. Mehet bele újhagyma is, ha van otthon. Ez lesz a következő réteg, amit a kenyérre nyomkodok. Az avokádót felkockázom, meglocsolom lime-mal, olívaolajjal, és a csirkére halmozom. Meghintem mákkal. Természetesen szinte minden mindennel cserélhető: a mazsola datolyával vagy aszalt fügével, a csirke sonkával, az avokádó mangóval vagy érett körtével, vagy ami épp eszetekbe jut, és mentendő a kidobástól.

Fűszeres pulykakosárka

Itt már lesz egy rövid sütés, de még abszolút a túlélhető kategória. Érdemes rögtön duplázni a mennyiséget, akkor jut tízóraira is, és másnap vacsorára is belőle. Egy klassz zöldsalátával akár vendégeket is hívhatunk rá!

Hozzávalók:

2 csomag félkész leveles tészta

50 dkg darált pulykacomb

2 nagy fej hagyma

4 ek. étolaj

2 gerezd fokhagyma

1 narancs reszelt héja

½ narancs leve

3 ek. sűrített paradicsom

1 kk csípős csilikrém

só, bors, koriandermag ízlés szerint

2 marék aszalt vörösáfonya

Előmelegítjük a sütőt 200 fokra. A hagymát félkarikára szeleteljük, és az olajon megdinszteljük. Rádobjuk a húst és az összes többi hozzávalót. Addig pirítjuk kevergetve, amíg a leve el nem fő. A leveles vajas tésztát 12 vagy 24 részre vágjuk attól függően, hogy hagyományos muffinformánk van, vagy a mini változattal dolgozunk. A formákat vékonyan kiolajozzuk, majd beletesszük a tésztát, amit megtöltünk a hússal. Kb. 20 perc alatt sütjük szép pirosra.

Jéghideg sárgabarack-krémleves

Készülhet őszibarackból vagy nektarinból ugyanígy, sőt vegyesen is használhatjuk a gyümölcsöket. Sütőben elő kell grillezni egy picit, hogy igazán puha és karakteres íze legyen, de akár kint is megsüthetjük a grillen. Ehetjük levesként, vagy az ebéd végén desszertként is.

Hozzávalók:

1 kg érett kajszibarack

4 ek. barna cukor

1 kk. őrölt fahéj

1 rúd vanília

1 liter tej

2 dl tejföl

20 dkg marcipánmassza

8 gombóc jó minőségű vaníliafagyi

A sütőt előmelegítjük 220 fokra. Egy tepsit kibélelünk sütőpapírral, és ebbe rakosgatjuk a magozott fél barackokat vágott felükkel felfelé. Elkeverjük a cukrot a fahéjjal, és megszórjuk vele a barackot. 20 perc alatt megsütjük. A tejet botmixer segítségével, a vanília kikapart magjaival, a tejföllel és a marcipánmasszával pépesítjük, majd óvatosan beleborítjuk a megsült barackot, és újra pépesítjük. Szűrőn átszűrjük, és egyszer felforraljuk. 12 órára a hűtőbe tesszük, hogy alaposan behűljön. Vaníliafagyival a tetején tálaljuk.

Grillezett padlizsán 30 perc alatt

Esti baráti grillezéshez ez a legjobb padlizsánrecept. Kicsit elő kell készíteni a konyhában, de utána kint hamar elkészül, nem ég meg az alja, és nem melegszik meg a sör annak a kezében, aki éppen mellé lett állítva. Köretnek is tökéletes, de főételként is megállja a helyét. A padlizsánokat először is 800 watton megmikrózzuk 6 percig darabonként, vagy hármasával 10 percig. Ennyi idő alatt a padlizsán megpuhul, és félbevágva lehet fűszerezni, majd grillrácsra tolva 15 perc alatt megsütni. Nincs ennél gyorsabb módszer a tökéletes, krémesen puha padlizsánra.

Hozzávalók:

3 padlizsán

6 szem olajban eltett aszalt paradicsom

3 ek. olaj a paradicsomról

2 gerezd fokhagyma

10 dkg feta jellegű sajt

1 chili

15 dkg kesudió

1 kk. kakukkfű

só, bors

3 dl tejföl

A mikróban megpuhult padlizsánokat félbe vágjuk. Éles késsel kissé bevágjuk a húsukat, hogy a rátett dolgok kellően befolyhassanak mindenhova. Az aszalt paradicsomokat apró kockákra vágjuk, majd elosztjuk a padlizsánokon. Az olajban elkeverjük az összezúzott fokhagymát, és ezt is a padlizsánokra kenjük. A fetát rámorzsoljuk, chilivel és kesuval szórjuk meg, majd kakukkfűvel fűszerezzük, sózzuk, és borsozzuk. Faszén fölé tesszük a grillrácsra, és lefedjük a grillező tetejével, vagy vastag alufóliával, hogy a hő bent maradjon. Maximum 15 perc alatt elkészül, hőtől függően, de figyeljünk rá, mert lehet, hogy hamarabb. A kész padlizsánt sok-sok tejföllel locsoljuk meg.

Nyári csirkecomb kovászos uborkával

Nem valószínű, hogy marad belőle, de ha igen, akkor sincs baj, a combból készülhet avokádós reggeli. Petrezselymes újkrumplival vagy tésztával az igazi, ahol gyerekek vannak, ott a sok tésztát javasoljuk inkább, ami könnyen felszívja a szaftot (jó választás mondjuk az orsótészta).

Hozzávalók:

4 egész csirkecomb

só, bors

1 ek. kacsazsír vagy vaj

5 dkg füstölt kacsamell felkockázva, esetleg más füstölt hús

2 kaliforniai paprika

4 kovászos uborka

2 friss babérlevél

1 gerezd fokhagyma

2 kk. friss kakukkfű

1/2 citrom hajszálvékonyan lehámozott vagy reszelt héja

1/2 citrom leve

1,5 dl fehérbor

2 dl tejszín

A paprikákat gázlángon vagy grill alatt feketére sütöm, dobozba teszem, majd lehúzom a héjukat. Ha nincs kedvünk ehhez, akkor használhatunk konzerv sült paprikát is – annak sajnos nincs olyan erőteljes füstös íze, és általában kissé ecetes lében teszik el, de azért nagyon finom és időkímélő megoldás. (Török boltokban mindig kapható.) A csirkecombokat sózom, borsozom, majd a zsíron körbepirítom. Melléjük dobom a füstölt kacsamellet, a felcsíkozott paprikát, a felkarikázott kovászos uborkát, a fűszereket, a citromot, és felöntöm a borral. Lefedve párolom 45 percig. Ha elfőne a bor, akkor vízzel pótolom. Amikor a combok már vajpuhák, felöntöm a tejszínnel, és betolom a sütőbe grill alá, ahol rápirítok. Ez csak 2-3 perc, és akár el is maradhat.

Joghurtos citromfagyi főzés nélkül

Fagyigéppel lesz a legkrémesebb, de ennek hiányában is érdemes elkészíteni. Ebben az esetben tegyük műanyag dobozba az egészet, majd ha megfagyott, kockázzuk fel, és késes robotgéppel pépesítsük, de csak közvetlen tálalás előtt.

Hozzávalók:

6 dl natúr joghurt konyharuhában lecsepegtetve (kb. 4 dl maradjon)

3 dl habtejszín

1 lime leve és héja

1 citrom leve és héja

6 ek. porcukor (vagy ízlés szerint)

A joghurtot lecsepegtetjük, belereszeljük a lime és a citrom héját. Belenyomjuk a lime- és a citromlevet, és megcukrozzuk. A tejszínt habbá verjük, és óvatosan a masszához forgatjuk. A szokásos módon elkészítem a fagyigéppel 30 perc alatt. Fontos, hogy csak akkor öntsük a masszát a gépbe, ha elindítottuk! Tálalás előtt tegyük a fagyit egy félórára a fagyasztóba.

Receptek és fotók: Fűszer és Lélek blog