Formabontó hétvégi menü, amit a gyerekek is szeretni fognak

Vannak nagy kedvenceink a klasszikus hétvégi menük között is, de jó néha egy kicsit újítani, eltérni a húsleves-rántott hús kombinációtól egy-egy hétvégi menü erejéig. Ez a mostani menü pont ilyen. Ha valamit, ezt a hétvégi menüt mindenképpen főzzétek végig gyereknap alkalmából! Kétféle édesség is van benne, amiért biztos, hogy a gyerekek is odalesznek. És akkor a vacsorára betervezett hamburgerről még nem is beszéltünk…

Fahéjas muffin

A tésztához:

24 dkg liszt

12 dkg porcukor

1 tojás

1,5 dl tej

6 dkg olvasztott vaj

2 tk. sütőpor

fél mk. szerecsendió

csipet só

A forgatáshoz:

6 dkg cukor

fél tk. őrölt fahéj

6 dkg olvasztott vaj

175 fokra melegítsd elő a sütőt. A tepsi 12 mélyedését vékonyan vajazd ki.

Keverőtálban keverd össze a száraz hozzávalókat, így a lisztet, a cukrot, a sütőport, a szerecsendiót és a sót. Egy másik edényben robotgéppel kissé verd föl a tojást, továbbra is keverés mellett, öntsd hozzá a tejet és az olvasztott vajat. A muffin folyékony hozzávalóit öntsd a lisztes keverékhez. Kevergesd, de nem baj, ha picit csomós marad.

Oszd el a tésztát a 12 mélyedésben, told a sütőbe, majd süsd 20-25 percig. Közben a fahéjat keverd a cukorhoz, a vajat olvaszd fel. A vajat locsold a sütőből kivett forró muffinokra, majd forgasd egyesével a fahéjas cukorba. A muffinokat nagyobb tányérra helyezve vagy papírral bélelt tálcán kínáld.

Fetás spenótkrémleves

Hozzávalók:

100 g tejföl

2 gerezd fokhagyma

só, őrölt fekete bors

extra szűz olívaolaj

200 ml zöldségalaplé vagy víz

200 g feta

frissen reszelt szerecsendió

500 g friss spenótlevél

4 tk. lenmag

A lenmagot száraz serpenyőben megpirítjuk, a fetát elmorzsoljuk.

A parajleveleket megmossuk, majd a fokhagymagerezdekkel együtt, sós vízben 10 perc alatt puhára pároljuk. Hozzáadjuk a zöldségalaplevet, valamint a tejfölt, ezután megsózzuk, megborsozzuk, megszórjuk egy kevés frissen reszelt szerecsendióval, és botmixer segítségével az egészet selymes pürévé turmixoljuk.

A levest hidegen, a morzsolt fetával, a pirított lenmaggal, valamint frissen őrölt fekete borssal megszórva és egy kevés extra szűz olívaolajjal meglocsolva tálaljuk.

A receptet Piazza Gabriella, a Tavola in Piazza bloggere készítette.

Sajtos rakott padlizsán

Hozzávalók 2 adaghoz:

1 közepes padlizsán

só

2 dkg durumliszt

2 tojás

olaj a sütéshez

3 dl készre főzött fokhagymás-bazsalikomos paradicsomszósz

10 dkg füstölt-főtt sonka

10 dkg gouda sajt

A padlizsánt hosszában vágjuk fel 3 mm-es szeletekre, sózzuk. Forgassuk meg a durumlisztben, majd az enyhén felvert, sózott tojásban, és kevés napraforgóolajon süssük pirosra a szeletek mindkét oldalát. Papírtörlőn itassuk le a felesleges olajat. Rétegezzük tűzálló tálba a padlizsánt, rá a paradicsomszószt, egy-egy szelet sonkát, reszelt sajtot. Készítsünk így négy réteget, az utolsó réteg padlizsánra paradicsomszószt és sajtot tegyünk. 220-230 ˚C-os sütőben süssük össze 25 perc alatt. Várjuk meg, amíg enyhén kihűl, hogy szeletelhető legyen, hidegen a rétegek is láthatóak.

Görög rétes

Hozzávalók:

18 dkg cukor

3 tojás

5 dl tej

5-6 dkg (olvasztott) vaj

8 réteslap

1 narancs reszelt héja

a tetejére (fahéjjal) porcukor

10 dkg búzadara

Keverjük robotgéppel krémesre a tojásokat a cukorral, majd adjuk hozzá a búzadarát is. Egy kevés tej hozzáadásával keverjük csomómentesre, majd a maradék tejet is hozzáöntve alacsony hőfokon, állandó kevergetés mellett főzzük sűrű krémmé. Ízesítsük a narancs lereszelt héjával.

Egy nagy kerek forma alját kenjük ki olvasztott vajjal, majd rétegenként tegyünk bele 5 réteslapot, egyenként, olvasztott vajjal meglocsolva a rétegeket. Az 5. lap után öntsük rá a grízes krémet, majd fedjük be a maradék 3 réteslappal, ezt is egyenként, vajjal meglocsolva. A kilógó széleket hajtsuk vissza, locsoljuk a tetejére a maradék olvasztott vajat, és előmelegített sütőben, kb. 180 fokon süssük 20 percig, amíg a teteje enyhén megpirul. Amikor kissé kihűlt, szórjuk meg porcukorral, fahéjjal.

Házi hamburger

Hozzávalók 4 személyre:

4 császárzsemle

4 tojás

4 hamburger-húspogácsa (40 dkg darált marhahús előző este sóval, borssal, pár csepp Worchestershire-szósszal és 1 tk. mustárral elkeverve)

1 nagy fej vöröshagyma

5 dkg liszt

étolaj

ketchup, mustár a tálaláshoz

A hagymát kockázzuk fel, forgassuk meg lisztben, majd forró olajban süssük ropogósra, papírtörlőn csepegtessük le a felesleges zsiradékot. A laposra formázott húspogácsákat forró, olajjal megkent serpenyőben süssük készre, a zsemlék vágott felét is pirítsuk meg. A tojásokból süssünk frissen a tálalás előtt tükörtojást. A zsemlékre helyezzünk 1-1 kisült húspogácsát, 1 tükörtojást, szórjuk meg a pirított hagymával, ízesítsük ketchuppel, mustárral, és azonnal tálaljuk.