Hova lenne a kovászos uborka nélküle?! Végre itt a kaporszezon!

Szeret, nem szeret, szeret, nem szeret

Egyszerűnek tűnik a képlet, valaki vagy szereti a kaprot, vagy nem. Aztán kicsit jobban körülnézünk, és kiderül, hogy nem is ilyen egyszerű: nálunk a családban például van olyan, aki szereti a kapros tökfőzeléket, és mindent, ami kapros mártással kínálnak, aztán van olyan, aki nem szereti a kapros ételeket, de odavan a kapros kovászos uborkáért, és olyan is akad – bár őt már tényleg nem érti senki – aki nem szereti sem a tökfőzeléket, sem a kovászos uborkát, és gyakorlatilag semmilyen sós kapros ételt, de a kapros-túrós sütiért odavan. És ez csak a mi családunk.

A világ még ennél is színesebb, nem csoda, hogy a kapor megítélése is hasonlóan vegyes, markáns íze és illata megosztja az embereket. Így van ez már régóta, a kaprot ugyanis már a Bibliában is megemlítették, az ókori népek pedig rendszeresen használták: a Földközi-tenger környékén általánosan bevált gyógyszer volt a fejfájás és a gyomorpanaszok enyhítésére, sőt, később boszorkányűzésre is alkalmas növénynek tartották. Gonosz varázslatok, átkok megtörésére, szerelmi bájitalok főzéséhez is használták – de, hogy milyen sikerrel, arról nem szól a fáma. Feltételezések szerint innen, a Földközi-tenger mellől, valamint Nyugat-Ázsiából származik a növény, amely a középkortól kezdve hódította meg Európát is, és vált a magyar konyha egyik közkedvelt fűszernövényévé.

Mézben, sózva, szárítva

A kapor a népi gyógyászat egyik kedvenc gyógynövénye, A-, B- és E-vitaminokban gazdag, valamint rengeteg ásványi anyagot is tartalmaz. Előszeretettel használja a kozmetikai ipar is, de leggyakrabban fűszernövényként használjuk. Ízvilága tökéletesen harmonizál az uborkával, a gombával, burgonyával és tojásos ételekkel is, a túróval pedig – akár édesen, akár sósan – elválaszthatatlan párost alkotnak. Nagyon jó fűszere a legtöbb halas fogásnak, markáns íze miatt a különböző mártásokban is érdemes kipróbálni.

Arra is már évszázadok óta rájöttek a háziasszonyok, hogy tartósító hatása is van, így a savanyúságok, például az uborka eltevésénél nélkülözhetetlennek tartották. (Nem véletlenül lett népies egyik neve uborkafű!) Magjából emésztéskönnyítő, nyugtató teát vagy fűszeres bort főzhetünk.

A legtöbb illóolajat a frissen leszedett kapor tartalmazza, de ha az nincs, használható szárított kapor is. Ehhez száránál összekötve szellős, száraz helyre téve kell szárítani a kaprot, majd felhasználáskor vastag szárát eltávolítva lehet az ételbe tenni. A kapor tartósításának másik módja, hogy a frissen leszedett kaprot megmossuk, szárazra itatjuk, és öblös üvegbe helyezve rétegenként megsózzuk. Felhasználáskor a sót lemossuk, kissé kiáztatjuk – így kitűnő, majdnem a friss kaporhoz hasonló értékű fűszernövényt nyerünk. Le is lehet fagyasztani, és érdemes egy kis adagot mézben eltenni – édes tésztákhoz, süteményekhez nagyon jól fog majd jönni télen is.

Most pedig jöjjenek a kapros receptek!

Zöldfűszeres omlett

Hozzávalók:

2 ek. olívaolaj

1 ek. sózatlan vaj

1 nagy vöröshagyma, félbevágva és vékonyra szelve

4 zöldhagyma, fehér és halványzöld részei finomra vágva

2 gerezd fokhagyma, apróra vágva

60 g bébispenót, tépdesve

¼ bögre* friss koriander, apróra vágva

¼ friss petrezselyem, apróra vágva

¼ bögre friss metélőhagyma, apróra vágva

2 ek. apróra vágott friss kapor

¼ bögre fenyőmag, enyhén megpirítva és felaprítva

durvára őrölt só és frissen őrölt fekete bors

9 nagy tojás

0,75 dl bögre sovány tej

0,75 dl 2% zsírtartalmű görög joghurt

olajspray

*1 bögre =2,5 dl

Egy egyenes falú teflonserpenyőben közepes lángon addig melegítjük az olívaolajt és a vajat, amíg az olaj felforrósodik. Beledobjuk a vöröshagymát, és néha megkeverve 15 percig főzzük, míg megpuhul, és karamellizálódik. A sütőt 180 °C fokosra előmelegítjük. Egy 22 centiméter átmérőjű tűzálló sütőedényt olajspray-vel befújunk.

A zöldhagymát és a fokhagymát a karamellizálódott vöröshagymához adjuk, és 2 percig főzzük. Belekeverjük a bébispenótot, és 2 percig főzzük, míg a levelei fonnyadni kezdenek. Hozzáadjuk a koriandert, a petrezselymet, a metélőhagymát, a kaprot, a fenyőmagokat, és sóval és frissen őrölt fekete borssal ízesítjük. Levesszük a tűzről, és átrakjuk az előkészített sütőedénybe, majd 5 percre a sütőbe helyezzük.

Közben egy turmixgépben alacsony sebességen 30 másodperc alatt összekeverjük a tejet és a tojást. A tojást a sütőedényben lévő fűszer-zöldség keverékre öntjük, majd visszatesszük a sütőbe. Az omlettet körülbelül 20 percig sütjük, míg megemelkedik, éppen megszilárdul, és a teteje halvány aranybarna színű lesz.

Az omlettet kivesszük a sütőből, és 5 percig sütőrácson hűlni hagyjuk, majd áttesszük egy tálra, felszeleteljük, és a tetejére joghurtot kanalazunk.

Kapros cukkinikrémleves

Hozzávalók:

2 ek. extra szűz olíva olaj

1 közepes vöröshagyma apróra kockázva

2 gerezd fokhagyma felnegyedelve

4 közepes cukkini felkockázva

4 csésze csirke alaplé (leveskockával is helyettesíthető)

2 ek. friss kapor

1/2 csésze mogyoró megpirítva

1 ek. friss citromlé

A sütőt melegítsük elő 180 fokra és béleljünk ki egy tepsit alufóliával! Egy közepes lábasban hevítsünk olíva olajat, pirítsuk meg rajta a hagymát és a fokhagymát! Adjuk hozzá a cukkinit, kicsit forgassuk át a zöldségeket majd öntsük rá az alaplevet! Vegyük le a lángot és hagyjuk főni a levest, míg a cukkini megpuhul! Eközben szórjuk a diót az alufóliával kibélelt tepsire és 5-10 perc alatt pirítsuk meg! Adjuk a leveshez a pirított diót és a kaprot majd robotgépben pürésítsük krémesre! Ha elkészült, facsarjunk bele egy kis citromlevet is! Tálaljuk hidegen ízlés szerint még több friss kaporral megszórva!

Húsgolyók kapormártással

Hozzávalók:

400 g darált sertés- vagy marhahús

1 fej vöröshagyma

1 tojássárgája

2 csokor kapor

4 ek. tejföl

250 g metélt tészta

só-bors

Egy nagyobb lábosban tegyél fel vizet forralni a tésztának. A hagymát aprítsd fel, és keverd össze a darált hússal, a tojássárgájával, egy csokor felaprított kaporral. Nedves kézzel formázz belőlük dió nagyságú gombócokat.

Amikor forr a víz, dobd bele a tésztát. Egy serpenyőben melegíts fel két evőkanál napraforgóolajat és süsd át rajta a húsgolyókat, mindegyik oldalukat aranybarnára pirítva (kb. 15-20 perc). Amikor a húsgolyók átsültek, szórd mellé a másik csokor kaprot felaprítva, és add hozzá a tejfölt, majd melegítsd át a mártást a hússal együtt. Tálald a kifőtt tésztával.

Szalonnában sült harcsafilé kapros-paradicsomos savanyú káposztával

Hozzávalók:

60 dkg savanyú káposzta

betekeréshez füstölt szalonna

5 dkg paradicsompüré

3 dl (hal) alaplé

1 csokor kapor

3 babérlevél

1 vöröshagyma

ízesítéshez só

60 dkg szürkeharcsafilé

A hagymát felkarikázzuk, és kevés olajon megpároljuk. Hozzáadjuk a paradicsompürét, és kissé lepirítjuk. Rátesszük az előzőleg hideg vízben átmosott, majd lecsepegtetett savanyú káposztát, és a hal alaplével felöntjük. Ízesítjük kevés cukorral, csipet sóval és babérlevéllel. Fedővel lefedve, alacsony hőfokon kb. 40 percig főzzük.

A harcsát enyhén besózzuk, négy vastag szeletre vágjuk, és hajszálvékonyra szelt szalonnával körbetekerjük. Tepsibe tesszük, és forró sütőben kb. 15 perc alatt megsütjük. A káposztába tálalás előtt belekeverjük az apróra vágott friss kaprot és a harcsával együtt tálaljuk.

Zöldborsós csirke krémsajtos-kapros krumplipürével

Hozzávalók 4 személyre:

60 dkg csirkemellfilé (szeletelve)

50 dkg zsenge zöldborsó (pucolt mennyiség)

20 dkg füstölt tarja/angolszalonna

2 dl főzőtejszín

2 gerezd fokhagyma

só, frissen őrölt bors

olívaolaj

80 dkg burgonya

20 dkg natúr krémsajt

kb. 1,5 dl tej

1 csokor kapor

A hámozott, kockákra vágott burgonyát sós vízben főzzük puhára. Szűrjük le, villával törjük össze a tejjel és a krémsajttal együtt. Sózzuk, ha szükséges, keverjük hozzá az aprított kaprot. A sózott, borsozott csirkemellszeleteket egy nagy serpenyőben olívaolajon süssük oldalanként 5-6 perc alatt készre. Tegyük félre. A visszamaradt zsiradékon pirítsuk meg az apróra kockázott füstölt tarját. Adjuk hozzá az aprított fokhagymát, a zsenge borsót, egészen kevés vizet, és pároljuk a borsót puhára. Amikor a borsó megpuhult, öntsük fel a tejszínnel, sózzuk, borsozzuk, szedjük a raguba a kisült hússzeleteket, végül forraljuk össze. Tálaljuk a krumplipürével.

Kapros tökfőzelék

Hozzávalók:

kb. másfél kg főzőtök

1 csokor kapor

1 csokor petrezselyem

1 kis doboz tejföl

kb. másfél dl víz

ízlés szerint só, bors

2-3 ek. liszt

Vágd le a tök két végét, szeleteld ketté, majd a két felet is felezd tovább, hogy egyszerűbben tudd megpucolni a zöldséget a tejfölös tökfőzelékhez. Zöldséghámozóval könnyedén el tudod távolítani a tök héját, végül a közepéből a magos részt is távolítsd el. Tökreszelőn reszeld le a darabokat – vigyázva az ujjaidra és a körmeidre.

Főzőedénybe tedd a lereszelt tököt, és öntsd fel a vízzel. Ha szükséges adj még hozzá, de legföljebb annyit, ami épp csak ellepi, mert a tök sok levet enged a főzés közben. Ízlés szerint sózd, borsozd. Tedd bele a kaprot és a petrezselyemzöldet, és lassú tűzön, fedő alatt a forrástól számítva kb. negyed órát főzd.

A habaráshoz a lisztet keverd el a tejfölben csomómentesen. Amikor megfőtt a tök, vedd ki a petrezselymet és a kaprot, a forrásban lévő tökhöz öntsd lassan és folyamatosan kevergetve a lisztes tejfölt. Forrald néhány percig, amíg kissé besűrűsödik. Máris tálalhatod zöldség- vagy húsos fasírttal.

Kapros zöldségekkel töltött pita

Hozzávalók 4 személyre:

fejenként 1-1 kész pita

40 dkg csirkemellfilé

25 dkg cukkini

25 dkg kápia paprika

1 nagy fej lila hagyma

1 csokor friss kapor

2 gerezd zúzott fokhagyma

olívaolaj

só, frissen őrölt bors

natúr görög/török joghurt a tálaláshoz

A zöldségeket mossuk meg, aprítsuk fel, a csirkét vékonyan csíkozzuk fel. Hevítsünk fel egy tapadásmentes serpenyőt, öntsünk bele kevés olívaolajat, dobjuk rá a csirkét és a zöldségeket, majd nagy lángon 8-10 perc alatt pároljuk készre a ragut, sóval, frissen őrölt borssal, aprított fokhagymával, vágott kaporral fűszerezzük. A pitákat kenyérpirítóban melegítsük át, töltsük meg a raguval, locsoljuk meg enyhén sózott, sűrű, natúr joghurttal, ha szeretjük a csípőset, csilikrémmel is csepegtessük meg. Azonnal tálaljuk.

Citromos-kapros karalábéfőzelék

Hozzávalók 4 személyre:

4 zsenge karalábé

4 dkg vaj

1 csokor kapor

só, frissen őrölt bors

3 dl tejszín

1 citrom

A karalábékat pucoljuk meg, kockázzuk egészen apróra! A vajon dinszteljük meg a karalábékockákat, adjuk hozzá az aprított kaprot, sót, kevés frissen őrölt borsot, öntsük fel annyi vízzel, amennyi éppen ellepi. Főzzük teljesen puhára a karalábét! Szedjük ki a főzelék felét, turmixoljuk simára, keverjük hozzá a tejszínt, majd öntsük vissza a turmixolt részt a kockázott karalábéhoz. Takarékon forralva főzzük 10 percet, az utolsó pár percben adjuk hozzá a mosogatószerrel alaposan megsikált citrom lereszelt héját. Feltétként jól illik hozzá a nürnbergi grillkolbász. A főzelék hidegen is nagyon finom és üdítő!

Kapros pulykamell

Hozzávalók 4 személyre:

40 dkg pulykamellfilé, 8 szeletbe vágva

2 ek. vaj

só, bors

1 ek. liszt

2 dl tejszín

4 dl tejföl

1 ek. kapor

1 ek. zöldborskonzerv

1/2 citrom leve és reszelt héja

12 szem kapribogyó

só, bors

Egy nagyobb, mély serpenyőben vajon 2-2 perc alatt megsütjük a sózott, borsozott pulykamell szeleteket. Kivesszük a serpenyőből, és félretesszük. A visszamaradt vajon zsemleszínűre pirítjuk a lisztet, majd folyamatos kevergetés mellett felöntjük a tejszínnel és a tejföllel. Amikor egyet rottyant, belekeverjük a kaprot, a zöld borsot, a citromot és a kapri felét. Sózzuk, borsozzuk, majd elzárjuk a lángot. A pulykamellet felszeleteljük, és tálalásnál meglocsoljuk a mártással. Rizs vagy házi krokett illik hozzá köretnek.

Kapros lazacos tojáslepény

Hozzávalók:

1 és fél evőkanál vaj szobahőmérsékleten

12 tojás

1/3 csésze zsíros tej

só és friss bors

1/4 csésze friss kapor, két részletben

1 és fél csésze kisebb darabokra vágott füstölt lazac

1/2 csésze krémsajt

1/2 lila hagyma apróra vágva

3 ek. kapribogyó



A sütőt melegítsük elő 180 fokra! Egy tepsit alaposan vajazzunk ki! Egy nagyobb tálban verjük fel a tojásokat, majd adjuk hozzá a zsíros tejet is! Ízesítsük sóval, borssal és a kapor felével! Öntsük a tojást a tepsibe, és helyezzük el rajta egyenletesen a lazacdarabkákat. Morzsoljuk rá a krémsajtot is! 15-17 perc alatt süssük készre a lepényt! Apróra vágott lila hagymával, kapribogyóval és friss kaporral megszórva tálaljuk!

Kapros-ricottás sütemény

Hozzávalók:

4 tojás

7 dkg frissen őrölt zabpehely

10 g (kb. fél csokor) kapor

1 ek. kókuszolaj

500 g ricotta

10 dkg cukor/nyírfacukor

A tojásokat megmosom, majd egyenként kis edénybe felütöm, ha ellenőriztem a minőségét, átöntöm egy nagyobb tálba, amibe az összes többi hozzávaló is belefér. Kézi habverővel szinte felhabosítom a tojásokat a csipet sóval, majd hozzáadom a cukrot, a ricottát és simára keverem. Beleteszem a masszába az őrölt zabpelyhet, legvégül pedig az apróra vágott kaprot, alaposan összekeverem.

Kókuszolajjal kikent formába öntöm (én egy 22×22 centiméterest használtam, de a tortaforma is tökéletes) és 175 fokon, kb. 25 percig sütöm (amíg el nem kezd kissé barnulni a teteje).