Lefogyott, majd híznia kellett, hogy jogosult legyen a bőreltávolítő műtétre

A 44 éves Lisa Smithnek 2008-ban mondták az orvosok, hogy vagy diétázni kezd és lefogy, vagy belehal. A nőnél cukorbetegséggel kapcsolatos szívelégtelenséget diagnosztizáltak akkor. Smith kemény átalakuláson esett át, szigorú diétákkal több mint 100 kilót dobott le magáról. Testén azonban rengeteg felesleges bőr maradt a fogyás következtében, amit műtéttel lehet eltávolítani, de ezt csak egy bizonyos célsúly elérésekor támogatja az állam.

A nőnél az a fura helyzet állt fel, hogy nem fogyhat tovább, hanem vissza kell nyernie némi súlyt. Smith azt állítja, most rosszabb az egészségi állapota, mint a fogyás előtt.

