Újabb bolthálózat érintett a tejszennyezéses ügyben

Rejtélyes figyelmeztetést adott ki a múlt hét végén a Nébih: azt írták, valaki szándékosan “beszennyezte” a csomagolt tejtermékeket néhány üzletben, ezért mindenkinek fokozottan kell figyelnie arra, hogy sértetlen csomagolású árut vegyen, és csak ezután fogyassza el az adott élelmiszert.

Néhány nappal később az is kiderült, hogy az Auchan üzletláncnak levelet írt egy zsaroló. Ebben az állt, hogy ha nem fizetnek neki, megmérgezi a boltban található tejeket. Mivel az áruházlánc nem akart fizetni, inkább levette a polcairól a levélben megjelölt termékeket, majd értesítette a rendőrséget és a Nébihet. A fenyegetést olyannyira komolyan vették, hogy a Nemzeti Nyomozó Iroda külön nyomozócsoportot hozott létre a zsarolás miatt, a Nébih pedig kiadta a szombati, fentebb említett közleményt a szennyezett tejekről.

Most kiderült, hogy a Spar is kapott a zsaroló levélből. Ezt az üzletlánc honlapján árulták el a vásárlóknak. A közleményből kiderült, hogy ők is azonnal visszavették a levélben megjelölt termékeket. Aki vásárolt a potenciálisan szennyezett tejekből május 11-én vagy május 12-én, blokk nélkül is visszakapja a termék árát. A levél szerint az ügyben egy diósdi és egy szentendrei Interspar hipermarket és egy érdi Spar szupermarket is érintett. A pontos termékek listáját itt tudod megnézni!