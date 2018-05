A Twitteren osztotta ki a tulaj a bunkóskodó vendéget

Ha valaki elmegy egy étterembe, bunkó a személyzettel, és ráadásul negatív kritikát hagy a TripAdvisoron, az számítson rá, hogy magára szabadítja az üzletvezető haragját. A kedves vendég talán nem tudta, hogy egy Gordon Ramsay-temperamentumú tulajdonossal van dolga.

A manchesteri Hispi étterembe látogató, „Helen E.” nevű TripAdvisor-felhasználóval pont ez történt.

„Sajnos végül nem tudtuk megkóstolni az ételt, így ez a kritika inkább a vendégszeretet teljes hiányáról szól. Megérkeztünk, leültettek, megkérdezték, mit kérünk. A hölgyeknek pezsgőt rendeltünk 90 fontért, az uraknak pedig egy üveg vörösbort 120 fontért. Az egyik barátunk limonádéval szereti a borát, így megkérdeztük, de az étteremben csak rostos limonádé volt, ő pedig simát akart. Megkértük a pincért, hogy szaladjon már ki a boltba sima limonádéért. A bolt egyébként két percre volt. Ebbe nem ment bele, és komolyan, az aprópénzes tétel miatt inkább hagyott minket elmenni. Biztos nincs szükségük a pénzükre. Nehezen fogom fel, hogy miért nem tartanak ilyen alapvető koktélkellékeket, de biztos én vagyok naiv” – szólt az egycsillagos értékelés.

Ami ezután következett, arra bizonyára nem számított a kedves vendég. Gary Usher, az étterem tulajdonosa a Twitteren reagált a kritikára: „Tök szívesen ugrottunk volna ki a kisboltba a barátod borzadály vörös fröccséhez limonádéért és a doboz cigiért. Csak titeket nem csíptünk. Hajrá Hispi! Puszi, Gary.”

We were happy to go to the shop for your mates dreadful red wine spritzer & 20 B&H🙄

We just didn’t like you.

Keep it up hispi👊

Love Gary X pic.twitter.com/o7lp4aCHSZ