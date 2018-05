Végre kezdődik! Isteni epres édességekkel indítjuk a szezont!

Az első pár doboz eper mindig elfogy pillanatok alatt. Magában, csokival meglocsolva, porcukros tejfölbe mártogatva – mindegy is, a lényeg az, hogy van friss eper!! Amikor aztán már eleget ettünk nyersen, akkor jönnek az epres sütik kifulladásig. Alig van olyan édesség, amihez ne illene az eper: a tiramisutól a brownie-n keresztül a különféle epres pitékig rengeteg isteni finom epres édesség van, amit érdemes kipróbálni. Mi most ezekkel a receptekkel indítjuk a szezont.

Mázas brownie friss eperrel

Hozzávalók a tésztához:

300 g (kristály) cukor

200 g vaj

2 tojás

50 g cukrozatlan kakaópor

2 dl tej

100 g natúr joghurt

10 g sütőpor

250 g búzaliszt

Hozzávalók a mázhoz:

150 g vaj

200 g étcsokoládé

35 g cukrozatlan kakaópor

220 g natúr joghurt

120 g porcukor

a tetejére:

300 g friss eper

A tejet a zsiradékkal és a cukorral egy lábasba öntjük, és felmelegítjük, egészen addig, amíg el nem olvad a zsiradék és a cukor. A száraz hozzávalókat, a lisztet, a sót és a kakaóport kimérjük egy tálban, majd kézi habverővel hozzákeverjük a felmelegített masszához. Végül, szintén kézi habverővel, hozzáadjuk a tojásokat és a natúr joghurtot.

Egy magasabb falú tepsit kibélelünk sütőpapírral és beleöntjük a masszát. Előmelegített sütőben légkeverésen 180 fokon, 30 percig sütjük. A mázhoz az összes hozzávalót egy lábasba tesszük, és felmelegítjük, szintén addig, ameddig teljesen el nem olvadnak a hozzávalók. Amikor megsült a tészta, kicsit hűlni hagyjuk, majd körbevágjuk a tepsi szélét, hogy elváljon a tészta a tepsi falától. Végül ráöntjük a forró mázat a piskótára. Szoba-hőmérsékleten fél órán át hűlni hagyjuk, majd hűtőbe tesszük. Tálalás előtt alaposan megmossuk az epret, apró darabokra vágjuk, majd frissen a kihűlt mázra tesszük.

A receptet Gruber Ági, az Ági kicsi világa bloggere készítette.

Epres túrótorta

Hozzávalók a kekszalaphoz:

150 g olvasztott vaj

1 ek. cukrozatlan kakaópor

200 g darált zabkeksz

Hozzávalók a túrókrémhez:

500 g félzsíros túró

200 g vaj

4 tojássárgája

4 ek. hideg víz

1 citrom

250 g porcukor

1 tasak zselatin

Hozzávalók a tetejére:

300 g friss eper

Kibéleljük egy 20-22 cm-es tortaforma alját sütőpapírral. Megolvasztjuk a vajat, és összekeverjük a darált keksszel, majd egyenletesen elkenjük a tortaforma alján. 8-9 perc alatt 160 fokon megsütjük. A szoba-hőmérsékletű vajat robotgéppel habosra keverjük a cukorral és tojássárgákkal, hozzáadjuk a túrót, és tovább keverjük. A zselatint elkészítjük a hátoldalán található leírás alapján: a zacskó tartalmát elkeverjük 4 evőkanál hideg vízben, kicsit állni hagyjuk, hogy megszívja magát, végül 20 másodpercre betesszük a mikróba. Egy teáskanálnyi túrós masszát hozzákeverünk a meleg zselatinhoz (ezt nevezzük hő kiegyenlítésnek), végül hozzákeverjük az összes zselatint a túrós krémhez, amelyet ráöntünk a megsült tésztára. A kész tortát hűtőbe tesszük, és hűlni hagyjuk. Tálalás előtt alaposan megmossuk az epret, felvágjuk, és feldíszítjük a tortát.

Epres-túrós pite

Alapanyagok a tésztához:

250 g liszt

205 g hideg vaj

55 g jéghideg víz

1 kk só

1 ek cukor

Alapanyagok a töltelékhez:

500 g túró

3 ek tejföl

1 citrom reszelt héja

4 ek cukor

1 tk vaníliaesszencia vagy vaníliás cukor

2 tojássárgája

250 g eper

A tésztához a lisztet, a cukrot, a sót és a hideg, kockázott vajat robotgéppel morzsa állagúra keverjük, majd hozzáadjuk a jéghideg vizet. Néhány másodperc alatt egynemű tésztává áll össze. Fóliába csomagolva egy órát hűtőben pihentetjük.

Ha kézzel gyúrjuk a tésztát, figyeljünk arra, hogy gyorsan dolgozzunk, hogy a vaj ne olvadjon meg a kezünk melegétől. Gyors, csipkedő mozdulatokkal adjuk a liszthez, így gyúrjuk hozzá a jeges vizet. Míg a tészta összeáll, előkészítjük a tölteléket. A túrót villával összetörjük, majd hozzáadjuk a tejfölt, citromhéjat, cukrot vaníliát és a tojássárgáját. Az epret megmossuk, lecsepegtetjük róla a vizet, és negyedeljük.

A sütőt előmelegítjük 190 fokra. A tésztát lisztezett felületen akkorára nyújtjuk, hogy egy kerek, 18 centis tortaforma szélén 3-4 centivel túllógjon. Óvatosan a nyújtófára tekerjük a tésztát és a formába fektetjük. Ujjbeggyel egyenletesen a sarkokba és a forma oldalára nyomkodjuk, a lelógó tésztát pedig csak annyira vágjuk le, hogy a forma peremét még befedjük. A tésztára halmozzuk a tölteléket úgy, hogy a szélekre több jusson, az epret pedig ráfektetjük egyenletesen. 30-35 percig sütjük, kihűlés után óvatosan kiemeljük a formából, aztán szeleteljük.

Epres piskótatorta

Hozzávalók:

A piskótatésztához:

6 szoba-hőmérsékletű, nagyobb tojás

200 g kristálycukor

5 ml finomra reszelt citromhéj

15 ml citromlé

150 g liszt

csipet só

30 g vaj olvasztva

1 tk. vaníliakivonat

A töltelékhez:

375 ml habtejszín

125 g szoba-hőmérsékletű krémsajt

70 g kristálycukor

½ tk. citromhéj

2 ek. citromlé

1 tk. vaníliakivonat

1 kg friss eper meghámozva és felszeletelve

80 ml jó minőségű eperdzsem

porcukor a díszítéshez a torta tetejére



Melegítsük elő a sütőt 160 fokra. Béleljünk ki egy 23 cm átmérőjű kapcsos vagy levehető aljú tortaformát sütőpapírral. (Ne zsírozzuk ki!) Magas fokozaton verjük fel a tojást a cukorral kb. 5 percig, amíg fehér színű lesz, és háromszorosára dagad. Közepes fokozatra váltva adjuk hozzá a citromhéjat és a citromlevet. Szitáljuk össze a lisztet és a sót, majd – továbbra is közepes fokozaton – keverjük hozzá a felvert tojáshoz.

A tésztából körülbelül egycsészényit kanalazzunk egy tálba, ehhez adjuk az olvasztott vajat és a vaníliát. Ezt öntsük vissza a tésztamasszához, és kavarjuk el. A tésztát a tortaformába öntsük, és 40 percig süssük, egészen addig, amíg a torta közepe rugalmasan visszaugrik, ha enyhén megnyomjuk. A piskótát a formában hagyjuk kihűlni.

A töltelékhez addig verjük a tejszínt, amíg a habverőt felemelve kis csúcsot formáz. Egy másik tálban keverjük puhára a krémsajtot, kavarás közben öntsük bele a cukrot, a citromhéjat, a citromlevet és a vaníliát. A tejszínt két adagban forgassuk bele a krémbe, és hűtsük, míg hozzálátunk a torta összeállításához. Az eperdarabkákat megmártjuk a dzsemben. Spatulával lazítsuk körbe a piskótát a tortaforma szélén. Emeljük ki, húzzuk le róla a sütőpapírt. A tortát vágjuk félbe, és a töltelék felét kenjük rá az alsó felére, majd halmozzuk rá az eper felét. Rakjuk rá a másik tortalapot, kenjük rá a maradék krémet, majd újabb adag eper következik. Hagyjunk a szélén egy-két ujjnyi karimát, erre hintsük a porcukrot. Tálalásig hűtsük. Tálalás előtt akár négy órával hamarabb összeállíthatjuk a tortát.

Epres emeletes süti

Hozzávalók:

4 egész tojás

13 dkg liszt

3 dkg porcukor

csipet só

1 tk folyékony piros ételfesték

40 dkg eper

25 dkg mascarpone

3 dl epres joghurt

4 ek cukor

1 tasak főzés nélküli zselatinpor

A sütőt melegítsük elő 180 ˚C-ra. Verjük fel habosodásig az egész tojásokat a cukorral, elektromos habverővel 4-5 percen keresztül. Szitáljuk át háromszor a lisztet, a habverő legalacsonyabb fokozatán keverjük a tojásos masszához, adjuk hozzá a csipet sót és az ételfestéket. Keverjük el alaposan, de óvatosan! Vajazzunk és lisztezzünk ki egy 18×30 cm-es, szögletes tepsit, öntsük bele a tésztát, majd süssük az előmelegített sütőben kb. 20-25 perc alatt készre. (Tűpróbával ellenőrizzük!) A kész, formából kiborított tortát tortarácson hagyjuk kihűlni. A mascarponét keverjük el a cukorral, a joghurttal, elektromos habverővel dolgozzuk bele a főzés nélküli zselatint. Az eper harmadát vékonyan szeleteljük fel. A piskótát vízszintesen vágjuk ketté, kenjük meg a mascarponés krém felével, helyezzünk rá egy réteg szeletelt epret. Borítsuk be a másik piskótalappal, ezt is kenjük meg krémmel, majd halmozzuk rá a maradék, negyedelt epreket. Tegyük 4-5 órára a hűtőszekrénybe, utána szeleteljük.

Epres pite

A pitetésztához:

25 dkg liszt

5 dkg vaj

5-6 ek jeges víz

fél mk só

Az epres töltelékhez:

25 dkg eper

4 dl víz

20 dkg cukor

3 ek kukoricaliszt

1 csomag (10 g) zselatin

Ahhoz, hogy a pitetészta omlós és lágy lehessen, érdemes éjszakára a hűtőszekrényben hagyni. A tésztához mérd ki a lisztet, keverd el benne a sót. A vajat lehetőleg villa segítségével keverd a liszthez. A kezed ne érjen hozzá, mert a melegtől a vaj megolvad, és a tészta már nem lesz olyan omlós, morzsás. Öntsd hozzá a jeges vizet, majd gyors mozdulatokkal formáld a tésztát cipóvá. Csavard alufóliába, és pihentesd a hűtőszekrénybe legalább két órát.

A sütőt 200 fokra melegítsd elő. A legfinomabb epres süti tésztáját kivajazott, lisztezett pitesütő tepsibe vagy kerámiatálba egyenletesen igazgasd el úgy, hogy az edény széléig felérjen a tészta. Told a sütőbe és süsd 25 percig. Mielőtt a tésztát kivennéd a sütőből 1 egész tojáshoz keverj 1 evőkanál tejet, és a sütőből kivett forró tésztát alaposan kend meg vele. Told vissza a pitét még 5-10 percre a sütőbe, de legalábbis addig, amíg szép pirosra sül.

Az epres töltelékhez a vizet kezdd el forralni, öntsd hozzá a cukrot, majd a forrást követően add hozzá a kukoricalisztet is. Folyamatosan kevergetve 5-10 perc alatt, sűrűsödésig főzd. Vedd le az edényt a tűzről, majd keverd hozzá a zselatint is. Végül add a töltelékhez az összevágott epret is. Miután langyosra hűlt, töltsd meg vele a kihűlt pitetésztát. Fél órát pihentesd a hűtőszekrényben, majd szeletelve tálald az elkészült epres pitét.

Epres joghurtfagyi

Hozzávalók 2-3 adaghoz:

fél banán

4 dl natúr joghurt

14 dkg eper

3 ek. mascarpone

fél vaníliarúd

Mossuk meg az epret, botmixerrel turmixoljuk szét, majd passzírozzuk át szűrőn, hogy ne maradjanak benne a magok. Turmixoljuk össze a banánnal.

Ha nincs fagylaltgépünk, keverjük össze a joghurtot a mascarponéval és a vanília kikapart magjaival egy műanyag dobozban, majd tegyük a mélyhűtőbe 30 percre. Vegyük ki, robotgéppel alaposan keverjük át, hogy a jégkristályok összetörjenek, majd vegyítsük bele az eperpürét. Ezután tegyük vissza a fagyasztóba, de 2 óra múlva újra vegyük ki, keverjük át robotgéppel és további 2 óra alatt fagyasszuk készre.

Ha van gépünk, vegyítsük össze az epres pürét a joghurttal, a mascarponéval és a vanília kikapart magjaival, aztán a használati utasítás szerint készítsük el a fagylaltot.

A receptet Molnár Orsolya, a Wannabe Chef bloggere készítette.

Egyszerű epres kevert süti

Hozzávalók:

1,5 bögre (kristály) cukor

1 csipet só

2 db tojás

1,5 bögre 2,8 %-os tej

a szóráshoz cukor és 3-4 ek. olvasztott vaj

fél bögre étolaj

1 tasak (12 g) sütőpor

ízlés szerint eper

3 bögre fehér finomliszt

A bögre 2,5 dl-es.

A sütőt előmelegítjük 190-200 fokra, alul-felül sütésre. A hozzávalókat az eper kivételével összekeverjük. A tejet adjuk hozzá utolsóként, kisebb adagokban. Ezután kidíszítjük a tetejét a hosszában kettévágott eperszemekkel.

Kb. 20-25 perc alatt aranybarnára sütjük (tűpróbát végzünk). Még forrón alaposan megkenjük olvasztott vajjal, és addig szórjuk a tetejét kristálycukorral, míg egészben nem maradnak a szemek a süti tetején. Az első néhány réteg ugyanis bele fog olvadni a vajba.

Ezután sütőpapírral együtt kiemeljük a tepsiből. Bátran, mert nem törik! Nyugodtan szeletelhetjük forrón is, sőt erősen javallom is!

A receptet Rupánerné Gallé Margó, a Rupáner-konyha bloggere készítette.

Eperrel töltött ricottafánk

Hozzávalók 15-20 db-hoz:

200 g liszt

1 tk. vanília aroma

50 g + a tálaláshoz porcukor

4-5 db eper

1 citrom reszelt héja

1 tk. sütőpor

50 g szobahőmérsékletű vaj

2 ek. tej

a sütéshez (napraforgó) olaj

1 db tojás

csipetnyi só

125 g ricotta



A lisztet a sütőporral, a porcukorral, és a sóval összekeverjük, majd a keverékben elmorzsoljuk a puha vajat. Hozzáadjuk a ricottát, a tojást, a tejet, a vanília esszenciát valamint a citromhéjat, és az egészet könnyen formázható, puha masszává gyúrjuk.

Az eprek leveleit eltávolítjuk. A gyümölcsöket megmossuk, és mindegyiket négyfelé vágjuk. A ricottás masszából diónyi darabokat csípünk, mindegyik közepére egy-egy negyed epret helyezünk, A tésztát gombóccá formázzuk, és forró olajban aranybarnára sütjük. A fánkokat porcukorral megszórva tálaljuk.

A receptet Piazza Gabriella, a Tavola in Piazza bloggere készítette.