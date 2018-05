Ennek a retró sütinek a mami volt a mestere. Ma is imádjuk!

Gyerekkorunk egyik kedvenc sütije, igazi retro kedvenc, amiből soha nem lehet eleget sütni.

Hozzávalók:

30 dkg liszt

20 dkg hideg vaj

10 dkg porcukor

1 tojássárgája

baracklekvár

A lisztet egy tálba mérjük, és hozzáadjuk a felkockázott hideg vajat. Fontos, hogy a vaj hideg legyen!

Elmorzsoljuk, majd hozzáadjuk a porcukrot és a tojássárgáját, és gyors mozdulatokkal összegyúrjuk. Nem szabad sokáig gyúrni a tésztát!

Cipót formázunk a tésztából, folpackba csomagoljuk, és 1 órára hűtőbe tesszük. Ez fontos lépés, nem szabad kihagyni!

A tésztát lisztezett gyúródeszkán 3-5 mm vékonyra nyújtjuk, és párosával mintákat szúrunk ki belőle úgy, hogy minden második darab közepére egy lyukat is szúrunk. Nem érdemes vékonyabbra nyújtani, mert akkor a tészta is könnyebben szakad, és a sütemény is el fog törni, de vastagabb se legyen, hogy ne legyen a linzer púpos.

Sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük a darabokat, és 180 fokra előmelegített sütőben 8-12 percig sütjük. Nem kell barnára sütni!!

Ha kihűlt, egy teli és egy lyukas közepű darabot baracklekvárral ragasztunk össze.