Ha nyár, hát legyen nyár: hétvégi menü nyárias hangulatban

Ha így haladunk, jövő héten talán már házi fagyi is lesz a hétvégi menüben, és végleg elfelejthetjük a tavaszi hétvégi menüket. Hogy aztán mi lesz velünk augusztusban, azt még nem tudjuk. Lehet, hogy akkor már csak jéghideg limonádét szürcsölünk egész nap.

Bazsalikomos eperturmix

Hozzávalók:

2 banán

30 dkg eper

10 levél bazsalikom

fél liter natúr joghurt

Az epret a bazsalikommal összeturmixoljuk, majd hozzáadjuk a banánokat, illetve a bazsalikomot. Poharakban kínáljuk.

Újkrumplikrémleves kukoricával és pirított sonkával

Hozzávalók 4 személyre:

40 dkg újkrumpli

10 dkg füstölt, nyers sonka

2 dl tejföl

20 dkg kukorica (konzerv)

2-3 szál újhagyma

só, frissen őrölt bors

pár csepp frissen facsart citromlé

friss korianderzöld (helyettesíthető petrezselyemmel)

extra szűz olívaolaj

A hámozott, kockázott újkrumplit a darabolt újhagymával együtt tegyük fel főni 1 liter sós vízben. Ha megfőtt a krumpli, turmixoljuk össze a levest a tejföllel, sózzuk, borsozzuk, pár csepp citromlével ízesítsük, keverjük el benne a lecsöpögtetett kukoricát. A vékonyra szelt, majd kockázott sonkát kevés olívaolajon süssük ropogósra. A forró levest tálaláskor csepegtessük meg olívaolajjal, szórjunk bele sült sonkát és vágott koriander- vagy petrezselyemzöldet.

Burgonyás lángos

Hozzávalók:

25 dkg finomliszt

25 dkg főtt, még meleg áttört burgonya

1 egész tojás

1,5-2 dl tej

1 tk. cukor

2 dkg élesztő

1 ek. olaj

1,5 tk. só

olaj a sütéshez

Az élesztőt az előzőeknek megfelelően futtasd fel. Az áttört burgonyához keverj egy kevés meleg tejet, szitáld rá a lisztet és a sót, öntsd hozzá a felfuttatott élesztőt és a tojást. Dagaszd össze robotgéppel, miközben még apránként öntöd hozzá a maradék tejet. A végén add hozzá az evőkanál olajat. Közepesen lágy tésztát kell kapnod. Keleszd meleg helyen fél órán keresztül, majd nyújtsd ki másfél centi vastagra, és egy pohár segítségével szaggasd ki. Megint pihentesd 20 percig, majd forró, bő olajban süsd aranybarnára mindkét oldalát.

Citrompite

Hozzávalók a tésztához:

300 g liszt

180 g vaj

1 tojássárgája

60 g porcukor

1 tk. szódabikarbóna

Hozzávalók a citromkrémhez:

70 g liszt

200 g cukor

6 egész tojás

70 ml tej

3 citrom leve

2 citrom reszelt héja

Hozzávalók a tetejére:

2,5 dl habtejszín

Összekeverem egy tálban a lisztet, cukrot, szódabikarbónát. Hozzámorzsolom a vajat és a tojássárgáját, majd összegyúrom kis gombócba. Előfordulhat, hogy 1-2 evőkanál víz szükséges, ha nem áll össze a tészta. Ha ez kész, fél órára beteszem a mélyhűtőbe. Mikor letelt az idő, lisztezett pulton kinyújtom, és egy piteformában (26-30 cm-es) elegyengetem, az oldalán is. Ehhez a pitéhez magasabb falú forma megfelelőbb, hogy ne folyjon ki a krém. Vakon, még krém nélkül sütöm 180 fokos, előmelegített sütőben 20 percig. Míg sül, elkészítem a krémet. Robotgéppel elkeverem a tojásokat a cukorral. Én a legmagasabb fokozaton dolgozom kb. 7-8 percig, ez alatt szép habos lesz. Alacsonyabb fokozatra állítva, kanalanként hozzáadom a lisztet, majd a citromok héját, levét, végül a tejet. Még egy perc keverés, és készen is van. Mikor letelt a tészta sülési ideje, azon nyomban ráöntöm a citromos krémet, és visszatolom a sütőbe. A sütőt leveszem 160 fokra, és újabb 20 percig hagytam sülni. Mikor kihűlt, a tetejére kanalazom a felvert tejszínhabot. Ez a pite süthető kerek vagy szögletes kapcsos tortaformában is. Esetleg kissé csökkentve a tészta mennyiségét úgy is, hogy csak az aljára kerül tészta.

A receptet Fülöp Cecília, a Falusi Libák bloggere készítette.

Görög sült sajt (feta saganaki)

Hozzávalók 4 személyre (előételként):

20 dkg feta

1 tk. szárított oregánó

1 tk. szárított kakukkfű

4 ek. olívaolaj

1 db hegyes zöld erős paprika

Két kis kerámiatálba (saganaki, innen kapta ez az ételtípus a nevét) osszuk szét a felkockázott fetát. Locsoljuk meg az olívaolajjal, szórjuk meg a fűszerekkel, és karikázzuk rá az erős paprikát. 220 ̊C-os sütőben 25 perc alatt süssük készre. Tartalmas előétel kenyérrel, de hús, hal mellé is kínálhatjuk salátával.

Indiai rizibizi pirított garnélával

Hozzávalók 2 főre:

30 dkg jázminrizs megmosva, lecsepegtetve

3,5 dl alaplé vagy víz

1 kisebb fej vöröshagyma, félbevágva

1 ek. olaj

fél tk. kurkuma

15 dkg fejtett zöldborsó (lehet mirelit is, de akkor legyen kiengedve)

3 szál tavaszi hagyma, zöldjével együtt karikázva

3 csokor petrezselyemzöld finomra aprítva

fél lime leve

só, bors

10-12 nyers garnélafarok, tisztítva

1 tk. vaj

2 ek. olaj

1 gerezd fokhagyma, reszelve

Öntsünk egy evőkanál olajat egy közepes lábosba, melegítsük meg, és keverjük hozzá a kurkumát. Borítsuk rá a rizst, öntsük rá az alaplevet, adjunk hozzá 3-4 csipet sót, dobjuk rá a félbevágott hagymát, és kezdjük el főzni. 1-2 percig kevergessük, majd lefedve, kis lángon 13-15 perc alatt puhára pároljuk. Félidőben adjuk hozzá a borsót, de ne keverjük bele. Hagyjuk kihűlni, legyen kézmeleg. Ekkor keverjük hozzá a tavaszi hagymát és a petrezselymet. Ízesítsük lime levével, sóval, borssal. A rákok pirításához egy vastag falú serpenyőt felmelegítek. Megolvasztom benne a vajat és az olajat, rádobom a pucolt rákokat, ízesítem sóval, borssal, fokhagymával, és alig 1 perc alatt, közepes lángon megpirítom őket. Ne süssük túl, mert rágós lesz a húsa. Frissen, a rizzsel tálalom.