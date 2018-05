Kicsik a konyhában: sütés-főzés alsó korhatár nélkül

Úgy nőttem fel, hogy anyukám rendszeresen sütött-főzött. Ha nem az oviban vagy az iskolában ettünk, akkor mindig volt otthon friss meleg étel, hétvégéken pedig menetrend szerint készült valami finom süti is. Nagymamáim isteni tortákat sütöttek, anyukám a piskótatekercs és a kinyomós keksz nagymestere volt, szóval lett volna honnan ellesnem a trükköket, de csak 23-24 éves koromban kezdtem túllépni a virslifőzés–tükörtojás készítés szintjén, amikor az egyetem után kezdtünk saját lábra állni, és már nem lehetett a szülőktől hétvégenként műanyagdobozban szállított túlélőkészletekre építeni az egész életünket. Onnantól kezdve már nem volt megállás, az első sikerek meghozták az eredményt: egyre több és több receptet próbáltam ki, gasztroblogot indítottam, és nemcsak hobbi, de végül munka is lett a sütés-főzés szeretetéből. Pedig én igazán későn kezdtem.

Ehhez képest a kisfiam már 2 évesen pogácsák tetejét kenegette, és 3 évesen kekszeket sütött, ő ugyanis születése óta itt sündörgött körülöttem a konyhában. (Olyannyira, hogy nemcsak a sütés-főzést, de az ételek fotózását is elleste tőlem, így 4-5 évesen már volt, hogy ételfotót is készített a telefonommal.) Hazudnék, ha azt mondanám, hogy most, 6 évesen, fiúként még mindig állandóan itt van a konyhában, mert most már jobban izgatják a Ninjago Legok és a Mancs Őrjárat kalandjai, de a mai napig mindig megkérdezi, ha valami nagyon-nagyon finomat készítek, hogy „Anya, ezt pontosan hogy készítetted?”, és ha épp olyan kedve van, most is segít egy-egy süti vagy leves előkészületeiben. Nem gondolom, hogy Jamie Oliver lesz belőle, de az biztos, hogy sok mindent megfigyelt, és megtanult már ennyi idő alatt is, ami majd jól fog jönni neki később.

Nem lehet elég korán kezdeni

A kisgyerekek még legtöbbször azt csinálják, amit a szüleiktől látnak, és bár egész pici korban ők maguk még nem tudnak részt venni a folyamatokban, már akár a hordozóban nézelődve, vagy a járókában hason fekve is látják, mi történik a konyhában, és amint lehetőségük lesz, ők is részt akarnak majd venni benne. Így tulajdonképpen már egészen pici kortól be lehet vonni a gyerekeket a sütés-főzés folyamatába, csak egy kis kreativitás, inspiráció, na, meg némi türelem kell hozzá.

A kezdeti megfigyelés aztán hamar aktivitássá alakul, ahogy stabilan jár a gyerek. Ilyenkor jöhet a kóstolgatás, golyóformázgatás, tapicskolás a tésztában, reszelt sajt adagolása – a 2 évesek már rengeteg izgalmas tevékenységet találnak, kár is lenne kihagyni őket ezekből. Közben pedig mesélhetünk az alapanyagokról, az eszközökről, az ételekről – szivacsként szippantják fel ezeket az információkat a gyerekek, szinte beléjük ivódik a sütés-főzés szeretete.

3-4 éves gyerekeknél már bővíthetjük a feladatok körét: a gyúrható, „maszatolható” ételek mellett már kevergetési munkákat is rájuk lehet bízni. Sokan a palacsintával kezdik a sort, mert ezt általában imádják a gyerekek, és nagyon lelkesen vesznek részt az elkészítésében, de lehet akár krumplipürét, kását is kevergetni, vagy salátára sajtot morzsolni, stb.

5-6 évesekkel már komoly tényezőként számolhatunk a konyhában (is). Izgalmasabb dolgokat is rájuk lehet bízni: ha előkészítjük az alapanyagokat, akkor már össze tudnak állítani egy egyszerűbb házi pizzát, vagy szupergyors süteményt, de ebben a korban már akár egy tompább kést is a kezükbe adhatunk. Arra kell csak figyelni, hogy egyszerűbb, kisebb dolgokat darabolgasson, amit tényleg fel is tud vágni egy életlen késsel. Az ugyanis nagyon fontos, hogy akármit is bízunk a gyerekekre a konyhában, legyen sikerélményük. Csak így fogják tényleg megszeretni a sütés-főzést!

7-9 éves korban már a mérési feladatokat is rájuk lehet bízni, így egy egyszerűbb süti vagy főzés nélkül készülő hideg gyümölcskrémleves elkészítése mellett nekünk csak asszisztálni kell. Innentől kezdve pedig már szinte csak a gyerekek lelkesedésétől függ, mire lesznek képesek. 10-12 évesen már akár a tűzhelyen is készíthetnek egyszerűbb ételeket.

6 tipp a közös sütés-főzéshez

Vond be a tervezésbe is a gyerek(ek)et! Vegyetek elő szakácskönyveket, magazinokat, vagy nézzetek meg pár tévéműsort vagy YouTube videót, és találjátok ki együtt, hogy mit fogtok készíteni. Ha már a tervezést, bevásárlólista írást, vásárlást is látja – sokkal jobban átlátja majd a folyamatot, és közben az alapanyagokkal is jobban megismerkedik.

Vásároljatok együtt, közben mesélj az alapanyagokról! A piac különösen izgalmas terep a gyerekeknek, ha már kiskoruktól kezdve rendszeresen járnak veled piacra, számukra természetes lesz, hogy később is ott szerezzék be a friss zöldséget-gyümölcsöt.

Akkor vond be a gyerek(ek)et a sütés-főzésbe, ha rá tudod szánni az időt. A sürgetés, a türelmetlenség nem tesz jót a hangulatnak, ráadásul az idő szorításában könnyebben fordul elő a kapkodás miatt kisebb-nagyobb konyhai baleset.

Szerezz be néhány felszerelést: kötényt, kuktasapkát, gyerek sodrófát, stb. Már a köténnyel nyert ügyed lesz, de minden további kis színes-cuki kiegészítőt imádni fognak a gyerekek, és még lelkesebbek lesznek. Akkor is, ha épp nem édességet akarsz velük készíteni.

Engedd, hogy mindenhez hozzányúljanak, mindent megtapogassanak, akkor is, ha egyébként ki nem állhatod, hogy valaki belenyúl, többször belekóstol egy készülő ételbe.

Apropó, édességek: lehet, hogy eleinte főleg a kekszek, egyszerű sütés nélküli édességek elkészítésével kezditek az ismerkedést a konyhai munkálatokkal, de idővel nyugodtan át lehet térni a salátákra, egészséges ételekre is. Gyümölcsturmixok, saláták összeállításában is lehet olyan feladatokat találni, amit a gyerekek is élveznek – és így szívesen is fogják majd megenni, meginni.

Most pedig jöjjön néhány recept kicsiknek és kicsit nagyobbaknak is!

Kókuszgolyó – a legkisebbeknek

Mi mással is kezdhetnénk, mint a kókuszgolyóval. Lehet persze energiagolyó, vagy bármilyen egyszerűbb, sütés nélküli gombóc is, a lényeg, hogy elég csak kimérni a hozzávalókat, és az apró kezek elintézik a többit.

Hozzávalók:

50 dkg darált háztartási keksz

10 dkg porcukor

3 ek. kakaópor

2 dl tej

4 ek. rum

2 dl kávé helyett szintén tej

10-15 dkg kókuszreszelék a hempergetés

A kókuszreszelék kivételével az összes többi hozzávalót összegyúrjuk. Ha túl száraz, tejjel lazítjuk, ha túl ragadós, akkor 1-2 ek kókuszreszelékkel tehetjük szilárdabbá. 1-2 órára hűtőbe tesszük, aztán golyókat formázunk belőle, kókuszreszelékben meghempergetjük, és kész.

Sonkás-sajtos csiga – akik már tompább késsel vágni is tudnak

Hozzávalók:

1 csomag mirelit leveles tészta

20 dkg sonka

20-25 dkg gouda/edami sajt

A kiolvasztott leveles tésztát lisztezett gyúródeszkán kinyújtjuk. Ráterítjük a sonkaszeleteket és alaposan megszórjuk a reszelt sajttal. Feltekerjük és 1-2 cm széles szeletekre vágjuk. A csigákat sütőpapírral bélelt tepsire helyezzük és 200 fokon kb. 20 perc alatt készre sütjük

Kiszúrós keksz

Hozzávalók 2 tepsihez:

50 dkg liszt

15 dkg cukor

1 csipet só

2 tojás

25 dkg vaj

A tészta hozzávalóit gyors mozdulatokkal összegyúrjuk, majd folpackba csomagoljuk, és hűtőbe tesszük kb. 1 órára. A sütőt előmelegítjük 180 fokra, és sütőpapírral bélelünk ki két tepsit. A hűtőből elővett masszát lisztezett gyúródeszkán, lisztezett sodrófával több részletben kinyújtjuk, kekszkiszúró formákkal különböző formákat szaggatunk belőle, és tepsire helyezzük őket. Ha megtelt a tepsi, kb. 15 perc alatt készre sütjük.

Kókuszos keksz – csoki nélkül is jó lesz

Hozzávalók 15-20 db-hoz:

10 dkg liszt

1 tojás

6 dkg vaj

2 csipet sütőpor

5 dkg kókuszreszelék

5 dkg porcukor

A puha vajat kikeverjük a porcukorral, majd hozzáadjuk az enyhén elhabart tojást, és összekeverjük. A lisztet, a sütőport és a kókuszreszeléket összekeverjük, és a tojásos tál tartalmához adjuk. A masszát összekeverjük, -gyúrjuk, és hűtőbe tesszük 1 órára. Sütőpapírral bélelünk ki egy tepsit, és előmelegítjük a sütőt 180 fokra. A hűtőből elővett masszából diónyi gombócokat formázunk, a sütőpapírra helyezzük és tenyérrel enyhén ellapítjuk őket. 12-14 perc alatt készre sütjük, és a tepsiben hagyjuk teljesen kihűlni.

Erdei gyümölcsös muffin

Hozzávalók:

150 g cukor

3 közepes méretű tojás

100 g vaj

fél csomag sütőpor

150 g búzaliszt

2 dl natúr joghurt

1 marék erdei gyümölcs

A szoba-hőmérsékletű vajat fehéredésig keverjük a kristálycukorral, majd adjuk hozzá egyesével az alaposan megtisztított tojásokat. Külön tálba mérjük ki és szitáljuk át a száraz hozzávalókat és fakanállal keverjük hozzá a cukros-vajas masszához. A muffin tésztát kanál segítségével töltsük háromnegyedig az előkészített papírokba, majd szórjunk a tetejükre néhány szem gyümölcsöt. Előmelegített sütőben kezdjük el sütni őket 180 fokon.

10 perc múlva ismét szórjunk meg a muffinokat gyümölccsel (ezt már ne a gyerekek csinálják!), mert valószínűleg amit az előbb rátettünk, az belesüllyedt a tésztába (így nem csak a tetején lesz gyümölcs, hanem belsejében is). Amikor megsültek, hagyjuk a muffinokat 10 percig a formában, majd tegyük őket rácsra, ameddig teljesen kihűlnek.

Túrós-sajtos muffin

Hozzávalók 12-15 darabhoz:

2 tojás

8 dkg puha vaj

13 dkg túró

1 dl tej

20 dkg búzaliszt

8 dkg reszelt sajt (gouda/cheddar)

1 mk. só

1 ek. sütőpor

2-3 ek. pesto



A tojásokat kikeverjük a puha vajjal, majd hozzáadjuk az áttört túrót és a tejet, és elkeverjük. Hozzáadjuk a száraz hozzávalókat: a lisztet, a sót és a sütőport, elkeverjük, majd beleszórjuk a reszelt sajtot is és összeforgatjuk. Kivajazott, kilisztezett muffinsütőbe adagoljuk a masszát: 1 kanálnyi tésztát a mélyedésbe teszünk, rákanalazunk egy mokkáskanálnyi pestót, majd egy újabb evőkanálnyi masszát teszünk rá – úgy, hogy a mélyedések kétharmadáig érjen a tészta. 180 fokos sütőben 20-25 percig sütjük.

Túrólepény

Hozzávalók:

2 ek. liszt

1 mokkáskanál só

25-30 dkg túró

1 tojás

1 ek. zsemlemorzsa

6-8 dkg búzadara

Minden hozzávalót egy tálba mérünk és kézzel összegyúrjuk. Ha nagyon ragad, akkor adunk még hozzá búzadarát és/vagy zsemlemorzsát, esetleg lisztet. Kb. 10 percig állni hagyjuk. Serpenyőben kevés olajat hevítünk, a masszából gombócokat formázunk, ellapítjuk tenyérrel, és a serpenyőbe tesszük. Mindkét oldalukat pirosra sütjük. (Kb. 4-5 cm átmérőjű lepénykék lesznek.) Salátával, friss zöldségekkel, chutney-val, vagy akár magában is ehetjük.

Spanyol zöldségleves (gazpacho)

Hozzávalók:

50 dkg érett paradicsom

2 dl paradicsomlé

10 dkg kígyóuborka meghámozva

2 kaliforniai zöldpaprika

2 szál újhagyma

1 gerezd fokhagyma

1 ek. lime-lé

2 dl extra szűz olívaolaj

5 dl víz

só, bors

2 szelet fehér kenyér

Vágd nagyobb darabokra a zöldségeket (paradicsom, kígyóuborka, paprika) és a kenyeret, majd locsold meg a borecettel és egy deci olívaolajjal. Tedd a keveréket hűtőbe egy éjszakára. Másnap öntsd fel a paradicsomlével, a vízzel, és turmixold össze. Ízesítsd sóval, borssal, kevés lime-lével.

Almás-körtés crumble

Hozzávalók:

2 körte

1 alma

2 ek. citromlé

1,5 ek. porcukor

A morzsához:

50 g liszt

40 g hideg vaj

40 g zabpehely

30 g mandulaforgács

40 g cukor

A körtéket és az almát meghámozzuk és felkockázzuk és egy kb. 18-20 cm átmérőjű sütőformába tesszük. Meglocsoljuk citromlével és meghintjük a porcukorral. A hideg vajat felkockázzuk, a liszttel és cukorral elmorzsoljuk, hozzáadjuk a zabpelyhet és mandulaforgácsot, és kicsit még összegyúrjuk. A gyümölcsök tetejére szórjuk, hogy mindet beterítse. 190 fokra előmelegítjük a sütőt és kb. 30 percig sütjük (míg a teteje pirulni kezd).

Tortillatekercs

Hozzávalók kb. 10 db tekercshez:

2-3 tortillalap

5 dkg zöldfűszeres krémsajt

10 dkg csirkemellsonka

8-10 dkg gouda sajt, szeletelve

néhány levél jégsaláta

A tortillalapokat mikrohullámú sütőben vagy sütőben pár perc alatt megsütjük, majd hűlni hagyjuk. Ha kihűlt, megkenjük a zöldfűszeres krémsajttal, ráterítjük a salátaleveleket, a sonka- és sajtszeleteket úgy, hogy teljesen beterítsék a tortillalapot. Ha minden rajta van, szorosan feltekerjük a tortillát, majd kb. 2 cm széles darabokra vágjuk és szorosan egymás mellé rakjuk őket a tízórais dobozban, vagy fogpiszkálót szúrunk az egyes darabokra, hogy ne essenek szét szállítás közben sem.

Spenótos táska

Hozzávalók 40 darabhoz:

50 dkg leveles tészta

25 dkg mirelit spenót

20 dkg feta sajt

2 gerezd fokhagyma

só, bors, reszelt szerecsendió

szezámmag

olívaolaj

1 tojás

A felengedett spenótot olívaolajon, a felaprított fokhagymával pároljuk készre. Vágjuk fel egészen kis kockákra a sajtot (nem baj, ha szétmorzsolódik), és keverjük a spenóthoz. Borsozzuk, kevés szerecsendióval ízesítjük, és ha kell, sózzuk (a sajt önmagában is elég sós). Nyújtsuk ki a tésztát fél cm vastagra, vágjunk belőle kb. 7×7 cm-es négyzeteket. Tegyünk minden négyzet közepére egy kevés spenótos-fetás tölteléket, a szélét kenjük meg a felvert tojással, majd hajtsuk háromszög alakúra, vagy formázzunk belőle batyut. A tetejét ismét kenjük meg a tojással, és szórjunk rá szezámmagot. 200 °C-ra előmelegített sütőben 20-25 percig süssük.

Zöldséges csirke

Hozzávalók 4 személyre:

2 filézett csirkemell

2 ek. olívaolaj

1 zöldpaprika

1 vöröshagyma

1 fej brokkoli

4 gerezd fokhagyma

1 ek. őrölt paprika

1 ek. őrölt curry

1 tk. kurkuma

ízlés szerint só, bors

Kockázd fel a csirkemelleket. Az olajat nagyobb serpenyőben forrósítsd fel, dobd bele a húst, és pirítsd meg. Add hozzá a szeletelt zöldpaprikát és hagymát, a rózsáira szedett brokkolit. Fedő alatt saját levében rotyogtasd 10 percig, majd a fedőt vedd le, dobd bele a fokhagymát, és főzd el a zöldséglevet.

Amikor a hús és a zöldségek is szépen megpirultak, adj hozzá még egy-két kanálnyi olívaolajat, ízlés szerint sózd, borsozd, fűszerezd. Forrón tálald. Önmagában is nagyon finom, vagy kínálhatsz hozzá barna rizst.