A sztárcukrász egyik legjobb sütije: mogyoróvajas, krémes torta

Nem kell cukrászzseninek lenni hozzá, az eredmény viszont olyan lesz, mintha a cukrászdából hoztad volna a süteményt.

Hozzávalók:

A tésztakéreg elkészítéséhez:

¼ bögre* sózatlan vaj, szobahőmérsékleten

½ (tömött) bögre világos barnacukor

½ bögre mogyoróvaj

1 nagy tojás szobahőmérsékleten

1 bögre finomliszt

¼ bögre kakaópor

¼ tk. sütőpor

¼ tk. só

*1 bögre = 2,5 dl

A mogyorós párizsi krém (ganache) réteg elkészítéséhez:

¼ bögre habtejszín

57 g bevonócsokoládé, félédes vagy étkezési, feldarabolva

½ bögre sózott, pörkölt mogyoró, durvára vagdosva

A mogyoróvajas hab elkészítéséhez:

1 ½ bögre habtejszín

250 g natúr krémsajt (vagy mascarpone), szobahőmérsékleten

1 bögre mogyoróvaj (tiszta vagy hagyományos)

¾ bögre átszitált porcukor

1 ½ tk. vaníliakivonat

1 tábla csokoládé, csokoládéforgács készítéséhez

1) A tésztatál elkészítéséhez a vajat és a barna cukrot egy nagy keverőtálban krémesítjük, míg sima lesz. Belekeverjük a mogyoróvajat, majd a tojást és a vaníliát. Rászitáljuk a lisztet, a kakaóport, a sütőport és a sót, és addig keverjük, míg a tészta összeáll. A tésztát nyújthatjuk azonnal, de becsomagolva hűthetjük és majd más időpontban kinyújtjuk.

2) Könnyed mozdulatokkal meggyúrjuk a tésztát, hogy puhább legyen, majd enyhén kilisztezett munkafelületen kör alakúra nyújtjuk (a vastagsága 6 mm legyen). Egy 23 cm átmérőjű pitesütő edényt kivajazunk, és a tésztával „kibéleljük”. A felesleget levagdossuk és a széleit összecsípjük. 30 percig hűtőben hűtjük. A sütőt 180°C fokosra előmelegítjük. A tésztakéreg alját villával megszurkáljuk és körülbelül 20 percig sütjük, míg a kéreg elveszti

fényességét. Egy rácson hagyjuk teljesen kihűlni.

3) A párizsi krém elkészítéséhez a tejszínt egy kis lábosban nagy lángon addig melegítjük, míg bugyogni kezd (vigyázzunk rá, könnyek kifuthat). A darabolt csokoládét kis tálba szórjuk, erre öntjük rá a tejszínt, néhány percig pihentetjük, majd addig kevergetjük, míg a keverék sima lesz és a csokoládé teljesen felolvadt. A feldarabolt mogyorót egyenletes rétegben a tésztakéregre szórjuk. A krémet erre öntjük rá, megkeverjük, hogy a kéreg alját egészen lefedje. Hagyjuk hűlni, míg a habot elkészítjük.

4) A tejszínt kézi elektromos habverővel vagy habverővel szerelt álló konyhai robotgéppel addig verjük, míg puha csúcsok formálódnak, mikor a habverőt kiemeljük, majd lehűtjük. Ugyanezekkel az eszközökkel simára keverjük a krémsajtot és a mogyoróvajat. Hozzáadjuk a porcukrot és simára keverjük (először alacsony sebességgel, majd növeljük a mixer sebességét). Beleöntjük a vaníliakivonatot. Két részletben „belehajtogatjuk” a tejszínhabot,

míg egyenlően eloszlik és összeáll. A habot belekanalazzuk a tésztakéregbe, és spatulával elegyengetjük, vagy kicsit megforgatjuk a hab tetejét (túl sok lesz a hab ahhoz, hogy egyenesre simítsuk). Egy zöldséghámozóval csokoládéforgácsot vagdosunk a süti tetejére és felszolgálás előtt legalább 2 órát hűtjük.

5) A sütemény hűtőben 3 napig áll el.

A Sütés Anna Olsonnal című sorozatból 3 évad már látható volt itthon több csatornán is (van, ahol „Süti 1×1” címmel), most a Food Network csatornán jön a legújabb, a 4. évad! Falatnyi teasütemények, olasz szirupos édességek, selymes bonbonok, sós sütemények a világ számos országából (görög szpanakopita, argentin húsos empanada, horvát sajtos burek), citromtorták, kuglófok, és olyan egészséges finomságok, mint a csokoládés-avokádós hab és az izlandi skyr sajttorta is szerepel a terítéken.

A „Sütés Anna Olsonnal” új évada május 7-étől hétköznapokon, 17:00-tól dupla epizódokkal látható a Food Networkön.