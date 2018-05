Méghogy digitális?! A retró mérleg a legjobb mérleg

Mai napig megvan, és meg is lesz, amíg világ a világ, mert nagyon nehéz lenne lemondani róla. Írni talán még nem is tudtunk, de a „tárázás” fogalmát már értettük. A digitális mérlegeknek is megvan az előnyük, de állítom, hogy a zserbónak és almás pitének is más az íze, ha nem ezen a mérlegen vannak kimérve a hozzávalóik:) Akinek van ilyen mérlege, általában nehezen is engedi el, precizitásban – állítólag – verhetetlen.