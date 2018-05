Megáll az ész, már Magyarországon is lehet rózsaszínű csokit kapni

Januárban nagy érdeklődés közepette jelentette meg Japánban a különleges, rubin csokoládéval készült édességét a Nestlé. A cég egyik vezető édességmárkája, a KitKat az első és jelenleg egyetlen, mely rubin csokoládéval készít édességet – áll a Nestlé közleményében.

A helyi fogyasztók különleges ízek és innovációk iránti nyitottsága indokolta, hogy a KitKat Ruby elsőként Japánban, a luxusmárkának számító KitKat Chocolatory kategória részeként debütált. A japán és koreai piacon elért hatalmas siker után a KitKat Ruby most a magyar boltok polcain is megjelenik. A magyar csokoládéfogyasztók Európában az elsők között, svájci és olasz társaikat is megelőzve juthatnak a különlegességhez – írják.

Az ét- a tej- és a fehér csokoládé mellett a világ negyedik típusú csokoládéjaként emlegetett rubin csokoládé a természetesen rózsaszín árnyalatú, különleges Ruby kakaóbabból készül, és egy teljesen új, bogyós gyümölcsöket idéző ízélményt kínál. A KitKat Ruby különlegességét a termékcsalád többi tagjától eltérő, különleges tervezésű, rózsaszín csomagolás is segít kiemelni. Szombattól elsőként az Interspar áruházakban kapható a csokoládé, de néhány hét múlva további élelmiszerüzletekben is elérhető lesz.