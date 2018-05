Ennél a hétvégi menünél nincs jobb ajándék anyák napjára

A klasszikus hétvégi menüt egy kicsit pihentetjük, az továbbra is az anyukák és a nagymamák specialitása marad, helyette most éppen nekik kedveskedve egy remek anyák napi menüvel készülünk a hétvégére. Az sem baj, ha nem sikerül mindent elkészíteni, egy-egy fogásnak is biztos, hogy nagyon fognak örülni az ünnepeltek.

Pezsgős palacsinta

Hozzávalók:

5 dl tej

25 dkg liszt

1,5 dl száraz pezsgő

10 dkg cukor

3 tojás

2 ek. olaj

1 tk. sütőpor

1 tk. reszelt narancshéj

eperlekvár

csipet só

Mérd ki a tejet, robotgéppel sorrendben keverd el benne egyesével a tojásokat, a cukrot, az olajat, a sót, a lisztet, majd a sütőport, legvégén pedig a narancshéjat. A hagyományos palacsintatésztánál sűrűbb keveréket kell kapnod. Hagyd pihenni 15 percet, majd add hozzá a pezsgőt is. Ha szükséges, sűrítsd még kevés liszttel.

Forrósítsd fel a palacsintasütőt, és egyesével süsd meg a megszokotthoz képest kicsit vastagabb palacsintákat.

Az eperlekvárt melegítsd fel, de épp csak hogy meleg legyen, semmiképp se forrjon föl. Locsold meg vele a csúsztatott palacsintákat. Tortaszerűen szeletelve kínáld.

Zöldségkrémleves zöldfűszeres túrógombóccal

Hozzávalók 4 személyre:

4 szál zsenge répa (30 dkg)

2 zsenge karalábé

3 szál újhagyma

3 gerezd fokhagyma

20 dkg zöldborsó

1 csokor petrezselyem

8 zsályalevél

só, fehér bors

4 ek. vaj

fél dl száraz fehérbor

1 liter zöldségalaplé vagy víz

1 tk. római kömény

2,5 dl főzőtejszín

A gombóchoz:

25 dkg túró

3,5 dkg búzadara

1 nagy tojás

fél csokor snidling

A zöldségeket megtisztítjuk, a répát, karalábét feldaraboljuk, a hagymát és a fokhagymát felaprítjuk. 2 evőkanál vajat melegítünk egy serpenyőben, beledobjuk az aprított zöldségeket és a zöldborsót, hozzáadjuk az aprított petrezselyem felét és a zsályát, sózzuk. Felengedjük a fehérborral, amikor elpárolgott az alkohol, felöntjük a zöldségalaplével vagy vízzel, ízesítjük a római köménnyel, majd addig főzzük, míg a zöldségek megpuhulnak. Az egészet összeturmixoljuk, utána megmelegítjük a tejszínnel és a maradék 2 evőkanál vajjal, de már nem forraljuk. Ha kell, sózzuk. A gombóchoz a túrót összekeverjük a búzadarával, a tojással, a vágott snidlinggel, a maradék aprított petrezselyemmel és sóval, végül lobogva forró sós vízben kifőzzük. Miután feljön a víz színére, még 3-4 percig főzzük, aztán leszűrjük. Ezt kínáljuk levesbetétként a krémleveshez.

Gombás bundában sült karaj

Hozzávalók 4 személyre:

80 dkg sertéskaraj (6-7 dkg-os szeletekre vágva)

só, fehér bors

6 tojás

5 ek liszt + a beforgatáshoz

2 ek. étkezési keményítő

fél dl főzőtejszín

fél dl tej

2 szál újhagyma

10 dkg shíitake vagy csiperkegomba

2 ek. vaj

napraforgóolaj a sütéshez

A körethez:

2 fej saláta

5 dl natúr joghurt

2 ek. dijoni mustár

1 tk. őrölt kömény

3 ek. fehérborecet

1 gerezd fokhagyma

A sertéskarajt felszeleteljük, sóval, borssal ízesítjük. A gombát apróra vágjuk, az újhagymát apró kockákra daraboljuk, majd a vajon megpároljuk. Rádobjuk a gombát, és megpirítjuk. Az egész tojásokat felverjük, hozzákeverjük az 5 evőkanál lisztet, az étkezési keményítőt, a tejszínt, a tejet, illetve a gombás részt. A karajokat lisztbe mártjuk, majd a gombás masszába forgatjuk. Bő, forró olajban kisütjük. A körethez a fejes salátát megmossuk, négyfelé vágjuk, lecsepegtetjük. A joghurtot összekeverjük a dijoni mustárral, a sóval, az őrölt köménnyel, a fehérborecettel és a zúzott fokhagymával, végül tálaláskor a fejes salátára öntjük.

Epres süti

Hozzávalók:

4 egész tojás

13 dkg liszt

3 dkg porcukor

csipet só

1 tk. folyékony piros ételfesték

40 dkg eper

25 dkg mascarpone

3 dl epres joghurt

4 ek. cukor

1 tasak főzés nélküli zselatinpor

A sütőt melegítsük elő 180 ˚C-ra. Verjük fel habosodásig az egész tojásokat a cukorral, elektromos habverővel 4-5 percen keresztül. Szitáljuk át háromszor a lisztet, a habverő legalacsonyabb fokozatán keverjük a tojásos masszához, adjuk hozzá a csipet sót és az ételfestéket. Keverjük el alaposan, de óvatosan! Vajazzunk és lisztezzünk ki egy 18×30 cm-es, szögletes tepsit, öntsük bele a tésztát, majd süssük az előmelegített sütőben kb. 20-25 perc alatt készre. (Tűpróbával ellenőrizzük!) A kész, formából kiborított tortát tortarácson hagyjuk kihűlni. A mascarponét keverjük el a cukorral, a joghurttal, elektromos habverővel dolgozzuk bele a főzés nélküli zselatint. Az eper harmadát vékonyan szeleteljük fel. A piskótát vízszintesen vágjuk ketté, kenjük meg a mascarponés krém felével, helyezzünk rá egy réteg szeletelt epret. Borítsuk be a másik piskótalappal, ezt is kenjük meg krémmel, majd halmozzuk rá a maradék, negyedelt epreket. Tegyük 4-5 órára a hűtőszekrénybe, utána szeleteljük.

Aszalt paradicsomos tészta

Hozzávalók 4 személyre:

40 dkg széles metélt

15 dkg zsemlemorzsa

10 dkg olajban eltett aszalt paradicsom

2 nagy gerezd fokhagyma

2 ek szárított kakukkfű

1-2 db szardella (elhagyható)

1 kis csokor petrezselyem

só, frissen őrölt bors

extra szűz olívaolaj

Serpenyőben melegítsünk fel 3-4 evőkanál olívaolajat, adjuk hozzá a zsemlemorzsát, sózzuk, borsozzuk (vagy só helyett dobjunk hozzá 1-2 darabka szardellát, így még finomabb lesz), a kakukkfüvet, az aprított petrezselymet és a feldarabolt aszalt paradicsomot. Kevergetve pirítsuk a morzsát aranyszínűre, a zúzott fokhagymát akkor adjuk hozzá, amikor a morzsa már majdnem kész. Nagy fazékban, lefedve tegyünk fel a tésztának egy adag vizet forrni. Ha forr, sózzuk, dobjuk bele a tésztát, főzzük meg. A leszűrt tésztát keverjük el a fűszeres, paradicsomos morzsával.