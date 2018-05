Olcsóbb lesz a magyar eper

Drágább lesz a barack, mint tavaly, mert a termést sok helyen elverte a jég, volt, ahol alig maradt gyümölcs a fákon. Sok és finom eper terem várhatóan, ez a gyümölcs ugyanis sokkal szerencsésebben vészelte át az elmúlt időszakot. A téli és a tavaszi fagyok nem okoztak jelentős problémát a magyar szamócaültetvényeken, a termés bőséges.

Ráadásul a termelők szerint olcsóbb is lesz májustól, most ugyanis még kétezer forint a magyar eper kilója – számolt be a Tények. Termelők szerint viszont a nagy meleg miatt hamar vége lesz az eperszezonnak.