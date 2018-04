Túl a tiramisun – kávé a sütikben

Az a helyzet, hogy én mindent szeretek, ami kávés, csak épp a kávét magát nem annyira. Nem is szoktam kávézni soha, szökőévben egyszer, akkor is inkább csak akkor, ha valamilyen nagyon különleges kávéról van szó. Ennek ellenére kávés sütiket, fagyikat, édességeket bármikor szívesen fogadok, sőt, ha választanom kell, akkor talán még a top 3 sütis íz közé is felvenném a kávét. Annyira szeretem az ízét édességekben, hogy sokszor még a legegyszerűbb muffin tésztáját is egy kis kávéval dobom fel. És ha már “feldobást” emlegettem, muszáj szót ejtenünk a kávés édességek koronázatlan királynőjéről, a tiramisuról is, mely nevét – egyes elméletek szerint – épp arról kapta, hogy a benne lévő kávé “feldobja, felvidítja” azt, aki megeszi.

Hogy mennyire fog felvidítani egy-egy kávés süti, azt előre nehéz megmondani, de hogy nagyon finom lesz, az szinte biztos! Íme néhány remek recept, amit érdemes kipróbálni.

Kávés kuglóf

Hozzávalók:

15 dkg cukor

5 kettéválasztott tojás

1 dl olaj

180 ml forró víz

1 kk. sütőpor

22 dkg búzaliszt

2 ek. instant kávé

a csokimázhoz:

10 dkg étcsokoládé

125 ml habtejszín

A tojásfehérjéket a cukorral verjük fel kemény habbá. A kávét oldjuk fel a forró vízben.

Egy tálkában dolgozzuk össze az olajat a tojások sárgájával, adjuk hozzá a kávét. Szitáljuk bele a lisztet és a sütőport. Keverjük jól át, majd forgassuk bele a tojások keményre felvert habját.

Egy kuglófforma alját, oldalát kenjük ki vajjal, és hintsük meg liszttel. Töltsük bele a kávés masszát, és kb. 40 perc alatt süssük készre.

Amikor kihűlt, kenhetünk a tetejére csokimázat. Ehhez melegítsünk fel fél bögre, kb. 125 ml habtejszínt, és tördeljünk bele egy tábla étcsokoládét. Keverjük, amíg a csoki felolvad. Hűtsük le, és kenjük be vele a kuglóf tetejét.

Kávés-csokis sütemény

Hozzávalók 4 személyre:

100 g étcsokoládé

150 ml instant kávé

100 g vaj

3 tojás

50 g cukor

2 evőkanál liszt

2 evőkanál barna cukor

2 evőkanál tejföl

A csokoládét daraboljuk, a vajjal együtt felolvasztjuk. A tojásfehérjét keményre verjük, a kávét óvatosan beleforgatjuk. Két egész tojást és egy tojássárgáját a cukorral összekeverjük. A lisztet a fél csokoládémasszával elvegyítjük, a kávés habot óvatosan hozzáadjuk és összeforgatjuk. A tésztát egy kivajazott, cukorral meghintett kör alakú sütőformába (átmérője kb. 18 cm legyen) öntjük, majd előmelegített (175 °C) sütőben 15-20 percig sütjük. A kész tésztát a maradék cukorral meghintjük, két percig grillezzük, a végén pedig a megmaradt csokimasszát és a tejfölt ráöntjük. Elkészítési idő: kb. 45 perc.

Kávés creme brulee

Hozzávalók 8 adaghoz:

500 ml habtejszín

125 ml tej

7 dkg cukor

125 ml kávé

3 tojás

125 g barna cukor

Első lépésben a sütőt 180 fokra csavarjuk, majd a tejszínt, a tejet, a cukrot, a 125 ml kávét összekeverjük, majd 3-5 percen át melegítjük (nem forraljuk). Levesszük a tűzhelyről. A tojássárgáját habosra verjük, majd a tejszínes masszához keverjük. További 3 percig melegítjük, közben folyamatosan keverjük (megint csak nem forraljuk). A krémet 8 darab tűzálló tálkába öntjük, a tálkákat egy tepsibe helyezzük, amit félig feltöltünk vízzel. A krémet 30-45 percig gőzfürdőben forraljuk, majd kivesszük és egy órát állni hagyjuk. A grillsütőt beizzítjuk, majd a krémek tetejét barna cukorral meghintjük, és 2-3 percig grillezzük. Díszítésként finomra őrölt kávéval is megszórhatjuk.

Capuccinós sajttorta

Hozzávalók:

12 dkg cukor

10 dkg tejföl

2 tojás

7 dkg olvasztott vaj

1,5 dl habtejszín

25 dkg krémsajt

3 ek. kukoricaliszt

1 ek. forró vízben feloldott 1 ek. instant kávé

10 dkg darált csokis keksz

Egy hosszúkás püspökkenyérformát béleljünk ki sütőpapírral. Forraljunk fel egy kanna vizet. A darált kekszet keverjük össze az olvasztott vajjal, és nyomkodjuk bele a tepsi aljába. Robotgép segítségével dolgozzuk össze a krémsajtot a cukorral, adjuk hozzá a tojásokat, majd a többi hozzávalót, a tejfölt, a habtejszínt és a lisztet. Keverjük simára. A kávét oldjuk fel forró vízben, és adjuk a krémsajtos alaphoz.

Keverjük simára a masszát, és töltsük bele az előkészített tepsibe. Tegyük a püspökkenyérformát egy nagyobb tepsibe, majd öntsünk félig alá forró vizet. Így, vízfürdőbe állítva, 150 fokra előmelegített sütőben süssük kb. 1 órát. Hagyjuk szobahőmérsékleten kihűlni, majd mielőtt felszeletelnénk, tegyük hűtőbe néhány órára.

Mokkakrémes linzerkocka

Tészta:

15 dkg liszt

1 db tojássárgája

1/3 tasak sütőpor

2 csomag vaníliás cukor

4 dkg porcukor

10 dkg vaj

Krém:

15 dkg porcukor

15 dkg vaj

1 evőkanál (0,5 dl forró tejben) instant kávé

1 evőkanál (elhagyható) kávélikőr

Díszítés:

1 evőkanál olaj

10 dkg fehér csokoládé

néhány szem kávébab

A tészta hozzávalóit a tojás kivételével egy tálban elmorzsoljuk, majd a sárgáját hozzáadva tésztává gyúrjuk. Folpackba csomagolva hűtőben fél órán át pihentetjük. Lisztezett deszkán a tésztát 3-4 mm vékonyra nyújtjuk, és kb. 4×4 centiméteres, szögletes kiszúróval kiszaggatjuk vagy késsel ugyanekkorára feldaraboljuk. 180 fokos sütőbe téve sütőpapíron aranybarnára sütjük. Vigyázzunk, legyen a tepsiben a lapocskák között legalább 1 cm, nehogy összesüljenek. Ha kihűltek a lapok, a felét a gőz fölött olajjal felolvasztott fehér csokoládéba mártjuk. A kávészemeket még a csokoládé dermedése előtt tegyük a lapocskákra. A krémhez a kávéport feloldjuk a forró tejben, majd a porcukrot és a likőrt is hozzátesszük, és ezt a keveréket adjuk a puha margarinhoz. Robotgéppel jól kihabosítjuk. A krémet nyomózsákba töltjük, a sima lapocskákra 4 kis halmot nyomunk, majd egy fehér csokis lapocskával betakarjuk. Betöltés után hűtőbe tesszük dermedni.

Kávés cupcake

Hozzávalók:

Tészta:

20 dkg liszt

2 dkg kakaópor

20 dkg porcukor

3 csapott tk. sütőpor

csipet só

8 dkg vaj

240 ml tej

2 tojás

3 tk. instant kávé

Krém:

5 dkg vaj

25 dkg mascarpone sajt

3 dkg porcukor

2 tk. instant kávé

pár kávészem a díszítéshez

A süti száraz alapanyagait egy tálba mérjük, egy másik tálban pedig összekeverjük a folyékony alapanyagokat. A két tál tartalmát összeöntjük, alaposan összekeverjük, és muffintepsibe adagoljuk. 175 fokon kb. 20 percig sütjük, mjad hagyjuk teljesen kihűlni.

A krémhez 2 evőkanál langyos vízben feloldjuk a kávét, majd hozzáadjuk a puha vajat, a mascarponét és a porcukrot. Alaposan összekeverjük, majd a teljesen kihűlt muffinok tetejére nyomjuk habzsákból.

Mascarponés kávétorta

Tészta:

10 dkg liszt

8 dkg cukor

4 db tojás

1/3 csomag sütőpor

Krém:

10 dkg porcukor

50 dkg mascarpone

1 teáskanál amaretto likőr

1 evőkanál (1 dl forró vízben feloldva) instant kávé

A feloldott kávéhoz adjuk a porcukrot, majd kevergetve kihűtjük, a mascarponéba csurgatjuk, először elkeverjük, majd a likőrt is hozzáadjuk, és kihabosítjuk, amíg kenhető állagot nem kapunk. A piskótához a tojásokat a cukorral géppel habbá verjük, majd a száraz anyagokat egy tálban elkeverjük, és a tojáshabba forgatjuk. A masszát egy kb. 18-20 cm átmérőjű, kivajazott és kilisztezett tortakarikába töltjük. Először 15 percig 180 fokon, majd 10-15 percig 150 fokon sütjük, tűpróbával ellenőrizzük, hogy átsült-e. Ha kihűlt a tészta, 3 lapba vágjuk. Megtöltjük a krémmel, de hagyunk belőle a körbekenéshez és a díszítéshez is. A tetejét krémmel és kávészemekkel, az oldalát csokidarával díszíthetjük.

Frappuccino jégkrém

Hozzávalók:

1/4 bögre cukor

1/2 bögre (kb. 125 ml) habtejszín

1,5 bögre (kb. 3 dl) kávé

Főzzünk le egy jó erős kávét. Még melegében keverjük bele a cukrot, és hagyjuk teljesen feloldódni benne. Amikor kihűlt, keverjük hozzá a folyékony habtejszínt is.

Töltsük a masszát egy műanyag tálba, és tegyük be egy órára a mélyhűtőbe. Ekkor habverővel keverjük át, majd töltsük a krémet jégkrémtartó formákba. Néhány órára tegyük vissza a mélyhűtőbe, amíg megfagy.

Kávés genovai piskóta, kávékrémmel

Tészta (18 cm-es tortaforma):

125 g liszt

125 g cukor

4 db tojás

50 g, olvasztott vaj

1 kiskanál (2 evőkanál vízben feloldva) instant kávé

1 kiskanál sütőpor

Kávékrém:

2 kiskanál kakaópor

120 g porcukor

250 g mascarpone

1 kiskanál (2 kanál meleg vízben feloldva) instant kávé

A kávés krémhez keverjük össze a porcukrot a kakaóporral, majd a felolvasztott neszkávéval és dolgozzuk össze a krémsajttal. Tegyük a hűtőbe a krémet, amíg készül a piskóta. Tegyük a tojásokat és a cukrot egy jénai (vagy más hőálló) tálba. Egy lábosban forraljunk fel vizet, tegyük a vízgőzre a tojásos tálat és robotgép segítségével verjük fel krémesre a masszát. Néhány perc után a cukor megolvad, a massza sűrű lesz és térfogata megháromszorozódik. Vegyük le a gőzről, majd szitáljuk bele a lisztet, és csurgassuk bele az olvasztott vajat. Forgassuk össze! Sütőpapírral béleljünk ki egy kerek tortaformát és öntsük bele a masszát. 170 fokon süssük kb. 35 percig! Végezzünk tűpróbát! Amikor megsült a tészta, pihentessük, majd amikor kihűlt, vágjuk félbe. Közepét, tetejét és oldalát fedjük be a kávés krémmel. Behűtve tálaljuk.