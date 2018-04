Kapaszkodj meg: lila káposztából és tormából készül a nyár legmenőbb fagyija

„Mindig kihívás valami újat készíteni” – mondta a Borsnak Gangel András termékfejlesztő cukrász, amikor az idei fagylalttrendekről kérdezték őt a lap munkatársai. A szakember elárulta, hogy idén a lila káposztás tormakrém, popcorn, máriatövis (szamárkóró), bolero és máglyarakás lesznek az nyár legmenőbb fagylaltízei.

A felsorolásból legvadabbnak tűnő lila káposztás tormakrém receptjét egy hónap alatt kísérletezték ki. „A tormakrém az alapíz, mert a csípőssége mellett megvan benne az édesség is. Ebbe dolgoztuk bele a lila káposztát. Ezeket a fagyikat a gasztronómiában is használhatják: például hús mellé előételnek kiváló. Persze az is fontos, hogy önmagában finom legyen. A kollégákkal imádunk új ízeket kombinálni. Gondolhatják, mennyi fagyit eszünk, mert mi vagyunk az első körös tesztelők is” – mesélte nevetve a Borsnak a cukrász, aki azt is elárulta, következő nagy dobásuk a kukoricakrém-fagylalt lesz.