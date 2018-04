Mesés finomságok a Pixar animációs filmek fesztiváljáról

Az amerikai Disneylandben szeptember 3-ig minden a Pixar animációs meséi körül forog. Így az ételek is: egy megrögzött Pixar- és Disney-rajongó már be is járta a fesztivált, hogy feltérképezze milyen mesebeli gasztrokreációkkal találkozhatnak a látogatók.

A Fel! című mese tiszteletére rengeteg szőlőüdítős finomságot kapni:

A L’ecsó rajongói egy igazi gourmet-tálat kóstolhatnak:

Így néz ki a komplett Szörny Rt. a tányérodon:

Íme, egy csodás vattacukor, amit a Némó nyomában ihletett:

Talán Toy Story-s finomságból akad a legtöbb: kapni macaront, tortát és sajtburgerpizzát is:

A Coco mexikói meséje után mi mást kérnénk, mint churrost?

Buzzfeed