Krémek, melyektől a legegyszerűbb gyors vacsora is mennyei lesz

Fűszerezve tökéletes – vajkrém, sajtkrém, túrókrém

Kezdjük is a legegyszerűbbekkel! A vaj utáni következő lépés a vajkrém. Ezt meg lehet venni boltban is, de akár házilag is elkészíthetjük. Egyáltalán nem bonyolult, sőt még extra felszerelés sem kell hozzá. Joghurt kell hozzá és tejszín és egy kis idő, amíg a kettő keveréke lecsepeg. Sokan gézdarabon keresztül szűrik át, vagy (nem használt) textilpelenkán, de ha egyik sincs, akkor akár konyharuhával is meg lehet oldani a csepegtetést. Lehetőség szerint inkább sűrű görög joghurtot használj, abból ugyanis kevesebb víz csepeg ki, és bár a sima joghurt olcsóbb, annak a fele víz, így az ki fog belőle csepegni, és végeredményben ugyanott leszel, mintha görög joghurtot használtál volna. A tejszínből is jobb a házi, mert a magasabb zsírtartalom miatt krémesebb lesz.

Hozzávalók:

egy sűrű szövésű konyharuha

50 dkg joghurt

1 dl tejszín

2 csapott kk. só

A joghurtot a sóval és a tejszínnel összekeverjük, majd egy konyharuhával kibélelt tálba öntöm, ezután kiemelem a konyharuhát, és a sarkait átlósan összekötözöm. A lyukon átdugok egy fakanalat, majd felakasztom egy mély edényre, és beteszem a hűtőbe. Minimum 12 órán át csepegtetem, ha ekkor kiszedem, akkor kicsit folyékony krémet kapok (ez az állapot hasonlít legjobban a krémsajthoz), ha újabb 12 órán keresztül hagyom csepegni, akkor vajkrém sűrűségű masszát kapok. Innentől kezdve jöhetnek a különböző variációk. Tökéletesen jól működik savanyú uborkával és kaporral, vagy lila hagymával és köménnyel. Túl sokat viszont egyikből sem érdemes csinálni, mert hamar megsavanyodik.

Legtöbbször szendvicsbe kerül, de használhatod tortilla töltelékeként, vagy akár a túrós tésztát is meg lehet bolondítani vele. Tésztához és sült csirkére kenve is érdemes kipróbálni, különösen jó, ha zöld fűszerekkel és szezonális zöldségekkel kombináljuk.

Nagyon finomak a házi sajt- és túrókrémek is. Natúr krémsajt és túró az alap, és ezeket ízesítjük különféle fűszerekkel. Kerülhet bele fokhagyma, zöld fűszerek, medvehagyma, torma, vagy akár felaprított aszalt paradicsom is, de láttam már brokkolis és sárgarépás sajtkrémet is, azok is nagyon finomak lehetnek. Érdemes egy kis tejfölt is adni ezekhez a krémekhez, így krémesebb, kenhetőbb lesz az állaguk.

Diós kéksajtkrém

Hozzávalók 2 személyre:

4 szelet kenyér

10 dkg kéksajt

10 dkg darált dió + dióbél a díszítéshez

10 dkg tubusos krémsajt

1 ek. apróra vágott petrezselyem

őrölt szerecsendió, bors

Keverjük ki a krémsajtot a kék sajttal, majd adjuk hozzá a darált diót. Ízesítsük az apróra vágott petrezselyemmel, tegyünk hozzá egy kevés frissen őrölt borsot és szerecsendiót. Kenjük a pirítósokra, és szórjunk a tetejére egész dióbelet.

Itt érdemes megemlíteni a tojáskrémet is, amit sokan csak húsvétkor készítenek, pedig egyébként az év többi részében is nagyon jó kiegészítője lehet egy finom szendvicsnek. A tojáskrémek főtt tojásból készülnek, ezt kell villával széttörni, és egy kis tejszínnel, mustárral, krémsajttal krémesre keverni, ezen túl pedig már átadhatjuk magunkat a kreatív ízvariációknak. Eszméletlen finom a medvehagymás tojáskrém, és a sonkás tojáskrém is, de vannak olyan szendvicsek, melyekben épp a natúr verzió fog jól szerepelni. Nálam a rozskenyérből készült pirítósra kent medvehagymás a favorit, ez az egyik legjobb tavaszi gyors vacsora.

Tojáskrém

Hozzávalók:

4 tojás

5 dkg vaj

1-2 csipet só és bors

1 ek. mustár

1 ek. krémsajt

A főtt tojásokat megpucoljuk és villával szétnyomkodjuk. A puha vajat kikeverjük a mustárral és a krémsajttal, majd hozzáadjuk a tojást, sózzuk, borsozzuk és összekeverjük. Paprikaszeletekre kenve fogyasztjuk.

Májkrémek házilag

Májkrém-rajongóknak egyszer kell csak megmutatni, milyen egyszerűen lehet isteni finom házi májkrémeket készíteni, és azonnal szerelembe fognak esni. Én legalábbis így jártam. Már gyerekként is odavoltam a konzerv, majd később a kenhető májkrémekért, míg egyszer meg nem kóstoltam egy házi csirkemájkrémet lilahagyma-lekvárral és pirított kaláccsal tálalva. Azóta tudom, hogy nincs ennél finomabb kence, és rendszeresen készítem házilag a májkrémet. Mostanra már a kisfiam is rajongó lett, és bár ő a lilahagyma-lekvárra még nem kapott rá, a házi májkrémből szinte bármennyit meg bír enni.

Egyszerű elkészíteni, és a többi krémhez hasonlóan ez is ezerféleképpen variálható. Készülhet csirke, liba, kacsa, sertésmájkrém is, lehet baconös, kicsit hagymás vagy nagyon hagymás, rozmaringos, mazsolás, paradicsomos is, de nem is lehet felsorolni minden variációt, tényleg olyan sok lehetőség van az alapreceptben.

Rozmaringos paradicsomos májkrém

Hozzávalók 2-3 személyre:

1 fej közepes méretű vöröshagyma vékonyra csíkozva

2 ek. vaj

3 ek. olaj (ha van kacsa- vagy libazsírunk, azt használjuk)

2 gerezd fokhagyma

1 tk. finomra aprított rozmaring

fél kg csirkemáj megmosva, szárazra itatva

fél doboz kockázottparadicsom-konzerv

frissen őrölt bors, só

A vajat közepes lángon összemelegítem az olajjal. Ráteszem a szeletelt hagymát, finoman sózom és szép barnára dinsztelem. Ráreszelem a fokhagymát, hozzáadom az aprított rozmaringot, és fél percig együtt pirítom őket. Ráteszem a májat, és körbepirítom őket. Nem sózom, csak a végén, hogy ne keményedjen meg. Öntök alá fél deci vizet, és fedő alatt 6-8 percig sütöm. Ezután hozzáöntöm a kockázottparadicsom-konzervet, és további 3-4 percig forralom. Fontos, hogy ne süssük túl a májat, maradjon kicsit lilás, rózsaszínes. A végén ízesítsük borssal, sóval, majd az egészet turmixoljuk össze. Tegyük zárható fedelű üvegbe vagy műanyag dobozva, és hagyjuk kihűlni. Csak akkor fedjük le, ha már kihűlt. Tegyük hűtőbe. 2-3 napig eltartható.

Mazsolás kacsamájkrém

Hozzávalók:

20 dkg pecsenyekacsamáj

5 dkg húsos szalonna

1 fej hagyma

1 ek. vaj vagy kacsazsír

1 marék aranymazsola

4 ek. főzőtejszín

só, frissen őrölt bors

A felkockázott szalonnát és hagymát a vajon/kacsazsíron pirítsuk meg. Adjuk hozzá a megmosott, lecsöpögtetett, feldarabolt májat, tegyük bele a mazsolát, sózzuk, borsozzuk, süssük 15 perc alatt készre. Adjuk hozzá a tejszínt, sózzuk, borsozzuk újra, ha szükséges, majd botmixerrel pürésítsük.

Libamájkrém körtelekvárral

Hozzávalók 4 személyre:

25 dkg pecsenye libamáj

1 kis fej vöröshagyma

10+10 dkg libazsír

fél dl tejszín

só, frissen őrölt bors

5 dkg mazsola

A körtelekvárhoz:

1 nagy fej vöröshagyma

1 gerezd fokhagyma

3 szem körte

2 ek. olívaolaj

2 ek. méz

2 ek. fehérborecet

A májkrémhez az apróra kockázott hagymát dinszteljük puhára 10 dkg libazsíron. Adjuk hozzá a tisztított, darabolt májat és a mazsolát, lefedve süssük 15 perc alatt készre. Tegyük mély tálba, adjuk hozzá a tejszínt, botmixerrel pürésítsük teljesen simára, sózzuk, borsozzuk. Szedjük át tálba, a másik 10 dkg olvasztott libazsírral fedjük be, tegyük hűtőszekrénybe. A körtelekvárhoz a vékonyra szelt hagymát pároljuk lassan édesre az olívaolajon. Adjuk hozzá a hámozott, felkockázott körtét, a zúzott fokhagymát, a mézet, a fehérborecetet. Sózzuk, borsozzuk, lefedve, takaréklángon főzzük sűrűre a lekvárt. Kínáljuk a libamájkrém mellé.

Rillette és terrine

A rillette egy darabos húskrém, zsírban konfitált húsból és az azt körülölelő zsírból áll. Az apróra vagdalt húst jól megsózzuk, majd lassú tűzön, zsírban addig főzzük, konfitáljuk, míg omlósan szétfoszlik a hús. Az utolsó lépés, hogy némi zsírral együtt egy formába merjük, majd kihűtjük, és hidegen, pirítóssal tálaljuk. Előétel, reggeli vagy akár vacsora is lehet belőle, kenhetjük kenyérre, pirítósra, kínálhatunk mellé zöldséget, salátát vagy különleges hagymalekvárt is. Nagy előnye, hogy hűvös helyen sokáig eltartható. Hagyományosan sertéshúsból készül, de kerülhet bele nyúl, kacsa, borjú, vad, csirke, akár hal is.

A terrine egy jellegzetes tálban húsnyesedékből vízfürdőben préseléssel készített pástétom. Vadhús, szárnyas, hal, zöldség, sőt még sajt és gyümölcs is, és jót tesznek neki az erős fűszerek: öt fűszer keverék, borókabogyó, zsálya, szegfűszeg, annak megfelelően, hogy milyen hússal dolgozunk

Rozmaringos csirkepástétom

Ez a kence az egyik legjobb felhasználási módja a vasárnapról megmaradt csirkesültnek. Nincs sok hozzávaló, nincs vele macera, és remek érzéssel tölt el, hogy nem kell kétszer ugyanazt enni. Emellett vendégvárásra is kiváló választás, mert csak pár pirítós és némi felaprított zöldség kell mellé, és kész is az isteni vacsora.

Hozzávalók 2-3 személyre:

40 dkg sült vagy főtt csirkehús felaprítva

2 ek. vaj

fél tk. aprított rozmaring

fél tk. currypor

fél tk. mustár

3 ek. tejszín

só, frissen őrölt bors

Egy nagy serpenyőben közepes lángon felolvasztok 1 ek vajat. Fél perc alatt átfuttatom rajta a rozmaringot és a curryt majd hozzákeverem a csirkehúst. Átforgatom és az egészet egy konyhai aprítóba teszem. (ha nincs, akkor egy olyan edénybe, amiben botmixerrel pürésíthetem) Hozzáadom a tejszínt , a vajat és a mustárt, sózom, borsozom, majd alaposan összepürésítem. Kóstolom, és ha kell, utóízesítem. Zárható fedelű dobozba kanalazom, és hűtőbe teszem. 2-3 nap alatt megeszem.

Libapástétom

Hozzávalók 4 személyre:

20 dkg főtt libahús húslevesből

10 dkg libazsír

1 tk. mustár

5 dkg kapribogyó

só, frissen őrölt bors

1 kis csokor snidling

1 kis gerezd fokhagyma

pár csepp citromlé

1 tk. reszelt citromhéj

A libahúst szedegessük le a csontokról, késsel aprítsuk egészen apróra. Keverjük el a libazsírral, az aprított snidlinggel, kapribogyóval, a zúzott fokhagymával és citromhéjjal. Ízlés szerint fűszerezzük sóval, borssal, mustárral, citromlével. Tegyük a krémet kapcsos üvegbe vagy tálkába, hűtőszekrényben tároljuk. Kínáljuk friss vagy pirított kenyérrel.

Sonkarilette

Hozzávalók:

maradék főtt sonka

a maradék főtt sonka „hája”

libazsír

húsleves

só, bors

Tegyük fel a tűzre egy lábosban a sonka hájas részét kockákra vágva egy jó adag libazsírral együtt. Amikor kiolvadt, tegyük hozzá a szálaira bontott sonkát, és alacsony lángon, gyakran megkeverve pároljuk. Ha már látjuk, hogy a sonka a korábbiaknál is jobban szétesett, öntsük fel annyi húslevessel és fehérborral, hogy ellepje a sonkát. Sózzuk, borsozzuk, és fedő alatt pároljuk tovább.

Mivel a sonkát már főtt állapotában kezdjük el még tovább főzni, az egész folyamat nem tart túl sokáig. Leszűrjük, kihűtjük, a leszűrt pecsenyelével ugyanígy teszünk. Amikor valamennyi összetevő kihűlt, a zsír elvált a pecsenyelétől, a sonkát szálaira szedve újra lábosba tesszük, majd folyamatosan kevergetve annyi pecsenyelevet és zsírt adunk hozzá, amennyit „felvesz”. Sózzuk, borsozzuk ízlés szerint. Vegyük le a tűzről, hűtsük le, befőttesüvegben vagy cserépedényben hosszan eláll.

Színes zöldségkrémek

A végére hagytuk a legmodernebb krémeket, a különféle zöldségkrémeket. Az avokádókrémet talán már nem is kell bemutatni, annál egyszerűbb talán nincs is: az avokádó húsát krémesítjük egy kis hagymával, lime levével, lila hagymával. Alapesetben ennyi a guacamole receptje, de ezt is annyiféleképpen variálhatjuk, ahány csillag van az égen.

Nagyon egészséges a csicseriborsókrém is, a hummusz, amit általában fokhagymával, római köménnyel, tahinivel és kevés citromlével ízesítve készítünk, és pitával esszük. De ide sorolható a padlizsánkrém, a paprikakrém, az ajvár is, és legújabb kedvenceim, a sütőtök és céklakrémek is. Szezonális favorit a zölborsókrém, és egész évben készíthető mandulás sárgarépakrém is. A borsókrémhez csak egy kis főtt borsó, pici víz és só kell, és már turmixolhatjuk is, míg a répakrémhez a lereszelt répát keverjük össze egy kis olívaolajjal, darált mandulával, citrom levével és kevés túróval vagy tejföllel. Pirítósra kenve érvényesül legjobban az ízük, próbáljátok ki ezeket a krémeket is, érdemes!

Házi hummusz

Hozzávalók (nasinak kb. 4 személyre):

1 csicseriborsó-konzerv

1 kk. római kömény

2 ek. citromlé

2 gerezd fokhagyma

4-6 ek. olívaolaj

2 ek. víz

csipet só

Mindent bele a robotgépbe, aztán addig járatni, míg meg vagy elégedve az állagával. Van, aki darabosan szereti, én majdnem teljesen simán, hogy könnyen tudjam szendvicsekhez is felhasználni. Legtipikusabb tálalási mód: meglocsolni olívaolajjal és megszórni egy kis piros paprikával. Ha pikánsabban szereted, akkor csiliolajat is tehetsz hozzá.