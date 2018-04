Macskát találtak a Tescóban, a polcon aludt

A Bible John nevű Twitter-felhasználó, amikor az angliai tivertoni Tescóban intézte bevásárlását, egy szunyókáló macskát talált a növényvédő szerek között.

„10 fontért macskát árulnak a Tescóban” – tweetelte.

There's a cat for sale in Tesco for £10 pic.twitter.com/oJ3G2SETJ0