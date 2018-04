Kissé általánosítva: a magukat vegetáriánusnak vallók nem esznek húst és halat, míg vannak, akik a tojást sem fogyasztják el, bár tejterméket igen – ők a laktovegák. A vegánok minden állati eredetű élelmiszertől távol tartják magukat. Ezen belül egyéntől függően minden csavar bejöhet, de most erre a három alapesetre hegyezném ki a mondanivalómat. Amennyiben a családodban van olyan, aki nem eszik meg a húst elvi, egészségügyi vagy bármilyen okból, akkor mutatok három alternatívát egy klasszikus tojásos reggeli elkészítéséhez. Merthogy a tojásreggeli a legjobb reggeli – akár vegánul is!

Három fő alapanyagból készítem el ezeket a húsmentes reggeliket, és jellegzetes fűszerekkel, hozzávalókból adom meg jellegzetességüket.

Nézzük ez első változatot – csak hús nélkül!

A sonka-szalonna-szalámi szentháromság nélkül talán ez a legegyszerűbb verzió – hiszen veszünk tojásokat, fűszereket, zöldségeket és máris remek reggelit lehet összedobni. Ami nagyon megdobja az étel ízvilágát, az füstölt pirospaprika, amit egyre többen használnak most már nálunk is. Édes, csípős és kesernyés változatban is kapható ez a fantasztikus fűszer, mindenki választhat a maga ízvilágának megfelelőt! Ebben a receptben keverednek az omlett- és tükörtojás állagok: egy nagyon izgalmas és minden igényt kielégítő fejedelmi étel kerülhet így a reggelizőasztalra!

Hozzávalók 2 személyre:

Gomba 2

Koktélparadicsom 6-8 szem

Zöldhagyma 2-3 szál

Fokhagyma 2-3 gerezd

Sajt reszelve 10-15 dkg

Tejszín ½ dl

Tojás 6 db

Só

Bors

Pirospaprika 3 kk.

Füstölt paprika 1 tk.

Kakukkfű

Petrezselyem 1 cs.

Olaj

A tojásokat két csoportra osztom: egy edénybe beleütöm a tojások felét (vigyázva, hogy a sárgájuk egyben maradjon), egy másik edénybe a maradék tojásokat felverem és a paprikákkal illetve sóval és a borssal fűszerezem, majd a reszelt sajt felét és a tejszínt is hozzáadom, és alaposan eldolgozom.

Egy serpenyőben a felaprított gombát közepes lángnál hevített olajon kakukkfűvel megpirítom, majd mikor már a levét elfőtte sózom, majd az apróra vágott zöldhagymával és a negyedekbe vágott koktélparadicsomokkal még két percet pirítom. A szétaprított fokhagymát hozzáadom és csak addig kevergetem, amíg meg nem érzem, hogy elkezd lepirulni – ekkor hozzáadom a felvert tojásokat, alaposan elkeverem az egészet, majd hozzáadom az egészben hagyott tojásokat. Ekkor majdnem takarékra állítom a lángot és lefedem az ételt. Nagyjából 5-6 perc kell, hogy elkészüljön, ezért mikor már majdnem elérte a tökéletes állapotot – ez mindenkinél más: van aki keményen szereti, van aki kicsit lágyabban – akkor megszórom a reszelt sajt maradék felével, borsozom, pirospaprikával is megszórom, majd az apróra vágott petrezselyemmel díszítem! Amennyiben jól készült el az étel, akkor szépen egyben ki lehet csúsztatni a serpenyőből. Friss fehér kenyérrel tálalom.

Második verzió: hús és tojás nélkül!

Ebben az esetben egy receptben több alternatívát is fel tudok kínálni: egy lakto vegát és egy vegánt. Klasszikusan ez egy felturbózott rántotta recept, amelyet eredetileg tofuval és tejtermékekkel készítek. Akik a tejtermékeket mellőzik, azok szójajoghurttal tudják kiváltani a tejfölt. Ami nagyon fontos, hogy ennek az ételnek a lelke a fekete só (kala namak). Ennek a sónak nagyon magas a kéntartalma, nedvességgel érintkezve finoman szólva is főtt tojás illata van. Ezzel adom meg az étel tojásos jellegét. Viszont arra figyelni kell, hogy ez a só közepes-magas hő hatására veszít jellegéből, úgyhogy óvatosan kell bánni vele – a receptben ezt meg is mutatom!

Hozzávalók 2 személyre:

tofu 1 csomag

vöröshagyma 1 fej

paradicsom 1 közepes szem

paprika 1

kurkuma 2 kk.

fekete só

pirospaprika 3 kk.

füstölt pirospaprika 1 tk.

bors

tejföl/szójajoghurt 3-4 ek.

petrezselyem

olaj

Serpenyőben olajon kis lángon üvegesre pirítom az apróra vágott vöröshagymát, majd hozzáadom a kockára vágott paprikát és megfonnyasztom. Mikor félig megpuhult, hozzáadom a kis kockára vágott paradicsomot, majd borsozom és a pirospaprikákkal is megszórom. Mikor kissé lecsósan összeállt, átteszem egy tányérba.

Az alaposan szétmorzsolt tofut kurkumával összekeverem, hogy szép sárga legyen. Beteszem a serpenyőbe és alaposan kevergetve közepes lángon – ha kevés az olaj akkor pótolom – lepirítom. Akkor jó, hogyha kissé pergős az állaga. Ha készen van, akkor hozzáadom a lecsós alapot, egyet rottyantok rajta, majd leveszem a tűzről. Kicsit hagyom hűlni, addig viszont a tejfölt vagy szójajoghurtot összekeverem a fekete sóval és az apróra vágott petrezselyemmel, amit az ételhez adok – alaposan elkeverem, és tálalom: megszórom borssal és paprikával, fehér kenyérrel kínálom.

Harmadik változat: omlett, minden igényt kielégítően!

Ez a recept is több variációra ad lehetőséget, hiszen többféle tejszínt vagy sajtot is használhatunk attól függően, hogy állati eredetű termékkel készítjük az omlettet vagy tisztán növényi eredetűvel. Ennek a receptnek három fő összetevője van: a csicseriborsó liszt, a sörélesztő pehely és a fekete só. A csicseriborsóliszt adja meg az állagát és az alapízét a fekete sóval karöltve ennek az omlettváltozatnak. A csicseriborsólisztet más fajta liszttel érdemes elkeverni, hogy selymes állagot kölcsönözzön az ételnek: én négy rész csicseriborsóliszthez keverek egy rész sima lisztet. Gluténmentes változat is készíthető ebből az omlettből, akkor esetleg rizslisztet vagy gluténmentes zabpehelylisztet adok a csicseriborsóliszthez. A sörélesztőpehely egy modern csodafegyver: erősíti a szöveteket és az izmokat, szinte új életre kelti a szervezetet. Szebbé és egészségesebbé teszi a hajszálakat, rugalmasabbá varázsolja a bőrt, csökkenti a fáradékonyságot, és az egész szervezet állóképességét is felturbózza. Emellett egy sajtos ízvilággal is gazdagítja az ételeket, ezért a vegán táplálkozás egyik alap kiegészítője a sörélesztő. Kapható gluténos és gluténmentes változatban is.

Hozzávalók 2 személyre:

Csicseriborsóliszt 4 rész (1 rész = 5 dkg)

Liszt 1 rész

Sörélesztő pehely 1 ek.

Sütőpor ½ tk.

Fekete só 1 kk.

Tejszín növényi/állati 3 ek.

Bors

Füstölt piros paprika

Kurkuma

Olaj

Víz

Először a száraz összetevőket beleteszem egy edénybe: a liszteket, a sörélesztőt, a fűszereket és a sütőport – ettől kicsit légiesebb, könnyedebb lesz az omlett szerkezete. Egy habverővel alaposan elkeverem el őket, majd adok hozzá 2 evőkanál olajat, hozzá adoma tejszínt és annyi vizet, hogy egy kissé híg palacsinta tészta állagot kapjak. Félreteszem minimum 15-20 percre, hogy összeálljon a massza. Minél többet áll az anyag, annál finomabb lesz a végeredmény. Felforrósítok egy palacsintasütőt vagy egy laposabb serpenyőt amiben palacsintát lehet sütni, és egy evőkanálnyi olajat hevítek benne. Mintha palacsintát akarnék sütni. Mikor forró már az olaj, lejjebb veszem a lángot közepesre-alacsonyra, majd az átkevert csicseriborsós tésztát egy merőkanállal belekanalazom a serpenyőbe egyenletesen elosztva. Ráteszem a fedőt és kb 2-3 percig hagyom sülni. Akkor jó, ha egy vékony lapáttal szépen óvatosanfel lehet szedni, és az alja aranyszínűre sült. Megfordítom, egy kis olajat csorgatok a széle köré és a másik oldalát is aranybarnára sütöm. Ha kész van, elegánsan kicsúsztatom a serpenyőből, és félbehajtva, forrón, fehér kenyérrel tálalom.

Természetesen ebbe a változatba is tehetek egyéb fűszereket, paradicsomot, gombát és mindenféle mást is – arra érdemes ügyelni, hogy ennél a változatnál jobb apróra vágni a hozzávalókat, hogy az omlett ne legyen túl vastag, mert akkor belül nyers marad, kívül meg túl száraz lesz.