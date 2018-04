Ezt az uzsidobozt biztosan üresen viszi haza a gyereked

Minden szülő ismeri a kisiskolásokkal vívott örök harcot a bontatlanul hazahozott vagy éppen félig meghagyott uzsonna miatt. Pedig olykor elegendő csak egy kicsit újra csomagolni a megszokott ételeket és máris vonzóbbá válik a gyerekek számára.

Erre jött rá egy ausztrál anyuka is, miután kipróbált egy új, színes uzsonnás dobozt, a Yumbox névre keresztelt terméket. Az 5 részre osztott dobozkában nem csak praktikusan, hanem mutatósan lehet elrendezni a különböző uzsonnafalatokat.

