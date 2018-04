Bezár az összes Starbucks egy napra

Május 29-én délután az összes Starbucks kávézó bezár az Egyesült Államokban. A mintegy 8000 egység közel 175 000 alkalmazottja ugyanis rasszizmusellenes oktatásra megy, miután hatalmas botrány lett abból, hogy múlt héten, egy philadelphiai Stabucksban ártatlanul letartóztattak két afroamerikai férfit.

A két férfi a kávézó mellékhelyiségét szerette volna használni, de nem fogyasztottak semmit, így ezt nem engedték meg nekik, amit ők tudomásul is vettek. Ezek után leültek egy asztalhoz, ahol egy barátjukra vártak, ám időközben rájuk hívták a rendőröket, akik végül bilincsben vitték el őket.

@Starbucks The police were called because these men hadn’t ordered anything. They were waiting for a friend to show up, who did as they were taken out in handcuffs for doing nothing. All the other white ppl are wondering why it’s never happened to us when we do the same thing. pic.twitter.com/0U4Pzs55Ci