Ebbe a hamburgerbe nem lenne merszed beleharapni – fotó

Egy észak-karolinai étterem, a durhami Bull City Burger különös tételt vett fel a menüjére. Vendégeik ugyanis kipróbálhatják, milyen a burger egy szép, enyhén sózott, sütőben sült tarantula pókkal a tetején.

A vendéglátósok szerint akik eddig próbálták a különlegességet, azt mondják, hogy a tarantula íze leginkább a rákéra vagy más tengeri herkentyűkére hasonlít, néha egy pici fémes utóízzel. Érdekessége, hogy a lábak, a fej, a test mind-mind más ízűek.

Martha did it yesterday, Randall did it today, and now it's David D's turn to give it a shot!



David D. ticket # 907656 give us a call and claim your tarantula burger. 🕷️ pic.twitter.com/rZh5cvTHKB