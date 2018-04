Elképesztő összeget fizettek két mangóért

Négyszázezer jenért, mintegy egymillió forintért kelt el egy pár mangó Japán Mijazaki prefektúrájában a szezon első nagy piaci árverésén hétfőn.

A prémium minőségű mangók jellemzője, hogy legalább 350 grammosak, magas a cukortartalmuk, és a gyümölcs héjának több mint fele halványpiros színű.

A kincset érő mangópár együtt egy kilogrammot nyomott, az eladásig külön dobozban tartották őket. A hétfői árverést követően a gyümölcsöket egy fukuokai áruházban lehet majd megvásárolni.

A pair of premium #mangoes fetches 400,000 yen ($3,725) at the season's 1st #auction in #Japan.https://t.co/X8A0ayLhPI