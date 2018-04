Gyors, egyszerű, finom: ezért imádjuk a joghurtos édességeket

A joghurt az egyik leghálásabb alapanyag, amit desszertekben is nagyon sokféleképpen használtunk. A sütés nélkül készült édességek gyakori hozzávalója, isteni pohárkrémeket, fagylaltokat és könnyű joghurttortákat készíthetünk belőle. Tökéletes társa a csokitól kezdve a gyümölcsökön át a piskótáig szinte mindennek. Bátran fűszerezhetjük: vanília, fahéj és gyömbér is kerülhet bele, és nagyon jól illik hozzá a menta, a citromfű, sőt a bazsalikom is.

Ha váratlan vendégek érkeznek, vagy csak egyszerűen kifutottál az időből, netán kis esti édességhiányod van, pillanatok alatt tudsz belőle desszertet készíteni. A natúr joghurtot egy kis mézzel, porcukorral vagy más édesítőszerrel összekeverve máris megvan az alap, amit a kamra és a hűtő tartalmának függvényében millióféleképpen variálhatunk. Sütimaradék, babapiskóta, kekszdarabkák is kerülhetnek bele darabokra törve vagy vágva vagy akár apróra morzsolva, és ha akad otthon, mindenképpen érdemes egy kis friss gyümölcsöt is tenni a pohárkrémbe. Nyáron eper, málna, barack vagy áfonya mehet bele, télen körte, alma, mandarin, kivi vagy gránátalma – elrontani szinte nem is lehet. A rétegzés után még akár a tetejét is díszíthetjük olvasztott csokival, aprított mogyoróval, mandulával, diódarabkákkal, de a nagymama lekvárját is be lehet vetni, nem fog ártani a joghurtos édességnek.

A kevert süteményeknek is kedvenc alapanyaga a joghurt. Ebben a műfajban érdemes ízesített példányokkal is próbálkozni – jó karaktert ad a tésztának egy-egy gyümölcsös joghurt, különösen, ha saját készítésű (összehozni pedig nagyon egyszerű: csak egy kis mézet és friss gyümölcsöt kell a natúr joghurthoz adni, és botmixerrel krémesre turmixolni). Persze nemcsak a tésztába, hanem a töltelékbe is kerülhet joghurt: a citrusos és friss gyümölccsel variált joghurtos krémek, habok még a legegyszerűbb piskótatekercset is fel tudják dobni.

Görög joghurt A görög joghurt a szűrőn vagy vásznon lecsepegtetett sűrű joghurt elnevezése. Könnyedén elkészíthetjük mi magunk is: egy liter natúr joghurtra van szükség, és pár órára. Konyharuhát teszünk egy szűrőbe, beleöntjük a joghurtot, és egy éjszakán át hagyjuk lecsepegni. Érdemes rátenni egy tálra, és így bedobni a hűtőbe egy éjszakára. Ha lecsepegett, adhatunk hozzá egy kis tejszínt is, úgy még krémesebb lesz.

Most pedig jöjjön néhány recept, amit érdemes kipróbálni!

Kókuszos-citromos joghurttorta

Hozzávalók 6 szelethez:

8 dkg kókuszreszelék

8 dkg őrölt mandula

12 dkg vaj

5 dl 3,5%-os natúr joghurt (20 g)

5 ek. cukornak megfelelő, kristályos édesítőszer (pl. nyírfacukor)

1 citrom héja

6 lapzselatin

A kókuszreszeléket keverjük el az őrölt mandulával, adjuk hozzá az olvasztott vajat. Gyúrjuk össze a morzsás keveréket, majd lapogassuk a 18 cm-es kapcsos tortaforma aljába. Tegyük hűtőszekrénybe. A joghurtot keverjük el az édesítőszerrel és a citrom héjával. A lapzselatinokat áztassuk 2-3 percet hideg vízben, facsarjuk ki, majd 4-5 evőkanál vízzel melegítsük olvadásig. Keverjük el fokozatosan, de gyorsan a joghurttal. Öntsük a joghurtot a kókuszos alapra, tegyük 3 órára, szilárdulásig a hűtőszekrénybe.

Joghurthab eperrel

Hozzávalók 4 kis adaghoz:

30 dkg natúr joghurt

2-3 evőkanál méz

1 citrom reszelt héja

1 dl habtejszín

15 dkg eper

A hideg habtejszínt felverjük, az epret kicsumázzuk, megmossuk és feldaraboljuk. A joghurtban elkeverjük a mézet, majd hozzáadjuk a citrom reszelt héját is. Óvatosan összeforgatjuk a tejszínhabbal. 1 dl-es poharak aljába eperdarabokat szórunk, rákanalazunk egy kis joghurthabot, majd ismét epret szórunk rá, erre ismét joghurthabot kanalazunk, és végül eperrel zárjuk.

Bögrés joghurtos süti

Hozzávalók:

2 tojás

1 bögre (250 ml) natúr joghurt

1 bögre cukor

¼ bögre növényi étolaj

1,5 bögre liszt

1 kk. sütőpor

1-2 bögre gyümölcs (meggybefőtt, mirelit gyümölcs)

Egy öblös tálban fakanállal dolgozd össze a joghurtot, az olajat és a cukrot. Add hozzá egyenként a tojásokat, minden egyes darab után jól átkeverve. Keverd bele a sütőporral elkevert lisztet is (ezt érdemes három vagy négy adagban hozzáadni). A masszát öntsd egy vajjal és liszttel kikent, 18 centi átmérőjű tortaformába. Előmelegített sütőben, 180 fokon süsd kb. 40 percig.

Banános-joghurtos édesség

Hozzávalók 4 adaghoz:

5 dkg étcsokoládé

3 banán

40-50 dkg natúr joghurt

3-4 ek. méz

5 dkg aszalt vörös áfonya

8 zabkeksz

A zabkekszet apró darabokra törjük (legegyszerűbb egy zacskóba tenni, és klopfolóval ütögetve felaprítani), a banánt felszeleteljük, a csokoládét felaprítjuk. A joghurtot kikeverjük a mézzel, és előkészítünk 4 db 2 dl-es poharat. A poharak aljába mézes joghurtot kanalazunk, rászórunk egy adag kekszmorzsát, erre tesszük a banánszeleteket, és megszórjuk szárított áfonyával. Ezután ismét joghurt következik, majd a tetejére ismét kekszmorzsa, banán és áfonya, végül egy kis aprított étcsokoládé.

Joghurtos csokitorta

Hozzávalók:

2 dl kristálycukor

3 tojás

4 dl sűrű görög joghurt

fél dl olaj

3 dl liszt

1 tk. sütőpor

25 dkg meggy (befőtt vagy fagyasztott)

fél dl kakaópor

2 dl joghurt

3 ek. méz.

A cukrot az egész tojásokkal habosra keverjük, majd beledolgozunk 2 dl joghurtot, és hozzáadjuk az olajat. Ezután beletesszük a sütőporral elkevert lisztet, legvégül pedig az átszitált kakaót is. Kivajazott, kilisztezett formába öntjük, a tetejére szórjuk a meggyet, és 170 °C-ra előmelegített sütőben 35-40 perc alatt készre sütjük. Közben a maradék joghurtot elkeverjük a mézzel, és ezt kínáljuk a kisült torta mellé.

Mákos-meggyes pohárkrém

Hozzávalók 4 adaghoz:

40 dkg görög joghurt

2-3 evőkanál darált mák

1 rúd vanília kikapart magjai

7 dkg porcukor

20 dkg magozott meggy

10-15 dkg babapiskóta

A joghurtot kikeverjük a porcukorral, majd hozzáadjuk a vaníliarúd kikapart magjait és a darált mákot is. A meggyet lecsepegtetjük, a babapiskótát kisebb darabokra törjük. Kis poharakat készítünk elő, és összeállítjuk a pohárkrémet: alulra meggyszemeket szórunk, rá 1 kanál mákos joghurtot adagolunk, ráhelyezünk 1-2 darab babapiskótát, majd folytatjuk a rétegzést a pohár tetejéig. Ha kész, hűtőbe tesszük 1-2 órára, majd tálalás előtt néhány meggyszemmel díszítjük.

Citromos joghurttorta friss gyümölccsel

Hozzávalók 18 cm átmérőjű tortaformához:

40 dkg görög joghurt

3 db tojás

8 dkg cukor

1 citrom reszelt héja és leve

4 dkg búzaliszt

1 mokkáskanál sütőpor

A tetejére: 10-15 dkg friss eper/málna

Előmelegítjük a sütőt 160 fokra, és kivajazunk egy 18 cm átmérőjű tortaformát. A tojásokat kettéválasztjuk, a fehérjét kemény habbá verjük, a sárgáját kikeverjük a cukorral. Az utóbbihoz hozzáadjuk a lisztet, a sütőport, majd a görög joghurtot, a citrom héját és levét, és alaposan összekeverjük. Óvatosan összeforgatjuk a fehérjehabbal, majd a masszát a tortaformába öntjük, és kb. 40-45 percig sütjük. Ha kész, nyitott sütőajtónál hagyjuk kihűlni (kicsit össze fog esni, így olyan lesz, mintha pereme lenne). Ha teljesen kihűlt, friss eperrel vagy málnával alaposan megszórva tálaljuk.

Joghurtos muffin karamellkrémmel

Hozzávalók 9 darabhoz:

2 egész tojás

10 dkg kristálycukor

10 dkg durvára tört dió

15 dkg liszt

1 dl kávé

1 dl natúr joghurt

1 tk. sütőpor

1 csipet só

10 dkg vaj

A karamellkrémhez:

5 dkg kristálycukor

1 dl habtejszín

10 dkg vaj

10 dkg porcukor

csipet só

A sütőt melegítsük elő 180 ºC-ra. Elektromos habverővel verjük fehéredésig az egész tojásokat a cukorral. Adjuk hozzá az olvasztott vajat, a sütőporral elkevert lisztet, csipet sót, a tört diót, a joghurtot és a kávét. Osszuk szét a masszát 9 kapszlival bélelt muffinformába. Süssük készre 35 perc alatt, tűpróbával ellenőrizzük. Közben készítsünk a cukorból pár csepp vízzel karamellt, amikor kész, adjuk hozzá a tejszínt, és melegítsük, míg a karamell újra felolvad. A vajat keverjük habosra a porcukorral, adjuk hozzá a kihűlt karamellt és egy csipet sót. A kihűlt muffinokat habzsák segítségével díszítsük a karamellkrémmel.