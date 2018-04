Bogarak futkorásztak a gyerek frissen bontott bébiételében – videó

Charlene Marie Barnes először nem is vette észre, hogy rovarok mászkálnak a bébiételben, mert nem volt rajta a szemüvege. Úgy adott az ételből a négyéves gyerekének, hogy a bogarak is megbújtak a csomagban. Másodszorra viszont feltűntek neki a futkározó rovarok, akkor le is filmezte a csomagot.

A bébiétel lejárati dátuma még messze van, Barnes ezért háborodott fel különösen. A videóban végig szórakoztatóan panaszkodik, de persze megértjük a felindultságát. (Mirror)