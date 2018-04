Majdnem megölt egy kétéves kisfiút a Pizza Hut személyzete

A kétéves Zayaan Hussaint szülei elvitték a blackpooli Pizza Hut-ba, de nem gondolták, hogy néhány óra múlva már a kisfiú életéért fognak küzdeni. Zayaan allergiás a tejtermékekre, ezért vegán pizzát rendeltek. A kisfiú szülei a rendelés alatt négyszer hívták fel a személyzet figyelmét arra, hogy Zayaannál súlyos allergiás reakciót válthatnak ki a tejtermékek.

Pizza Hut served wrong pizza to young boy leaving him fighting for life https://t.co/RPgXAMJNNs pic.twitter.com/lO1u5udvJd