Aranyat ér tavasszal: így hozd ki a maximumot a retekszezonból!

Tél végén már annyira hiányoznak a színek és a friss ízek, hogy nincs az a retekmennyiség, ami ne fogyna el a zöldséges pultjáról. Nem is csoda, hogy elkapkodják a vásárlók, hiszen a retek egészséges, finom és viszonylag olcsó is. Így van ez már több ezer éve.

A piramisépítők kedvence

A retket már az ókori Kínában és Japánban is ismerték, és bár voltak, akik elsősorban gyógyszerként tekintettek rá, a többség inkább ételként fogyasztotta. Az ókori egyiptomiaknál a legfontosabb alapanyagok közé tartozott, olyannyira, hogy a hagyma és a fokhagyma mellett a retek is szerepelt a piramisépítők napi étrendjében. Eleinte vadon termő retket ettek, később már a háziasított formáját is ismerték.

Az ókori Görögországban annyira tisztelték a retket, hogy aranyból másolatokat készítettek róla, amiket Apolló számára ajánlottak fel. Később azonban kicsit esett a népszerűsége: a középkorban nemhogy nem tisztelték, de óvakodtak tőle, mert a retek a veszekedés és a viszály szimbólumává vált. Úgy tartották, hogy a retek kapcsolatban állhat a gonosszal, ezért ha meg akarták enni, előbb meg kellett szentelni, hogy megszabadítsák a rossz hatásoktól. Szerencsére azonban a retekmágia nem volt valós probléma, így szépen lassan újra népszerűvé vált a zöldség. Előbb Európában, majd Amerikában is egyre ismertebb lett, és mára egyértelműen a tavasz hírnöke lett.

Itt a piros, hol a piros

Bár mi most csak a hónapos retekkel foglalkozunk alaposabban, érdemes azért szót ejteni a legnépszerűbb retekfajtákról. Van ugyanis sokféle: hengeres, ovális, kerek, fehér, sárga, lila, fekete vagy vörös, mini és óriási is – épp csak egyvalami közös bennük, az, hogy a belsejük szinte minden esetben fehér.

A retek legtöbbször csípős, de ebben is vannak különbségek. A meleg hőmérsékleten ültetett példányok íze erőteljesebb, míg a hűvösebb körülmények között növekedő példányok lágyabb, édesebb aromájúak. A retkek ízét a szezon is befolyásolja: a korán szedett retek íze lágyabb, mint annak, amit a szezon vége felé kóstolunk.

A hónapos retek kicsit borsos ízű, húsa ropogós, és leggyakrabban nyersen fogyasztják. Hasonlít rá az úgynevezett francia retek, amely hosszúkásabb, a szárhoz közelebbi része piros, a lenti fele pedig fehér. A gömb alakú fehér retek (a sörretek) íze enyhébb, ezért a gyerekeknek – akik azért nem szeretik a retket, mert csípősnek érzik – érdemes inkább az utóbbit kínálni.

A karalábéhoz hasonló méretű, télen termő fekete retek húsa csípősebb, erre szokták azt mondani, hogy „reggel méreg, délben étek, este orvosság”. A húsában kevesebb a nedvesség, így jól eltartható, míg a jégcsapretek (más néven Daikon vagy kínai retek) egy lédúsabb retekfajta, alakjában hasonlít a sárgarépára, íze csípősebb, színe változatos.

Ki ne dobd a levelét!

A hónapos retket sokszor csak felkarikázzuk, és így magában esszük szendvicsekbe téve, ropogtatnivalóként vagy enyhén sós vajas kenyérrel. Már ez is felüdülést jelent a téli hónapok gasztroszürkesége után, de érdemes néha kicsit újítani is. A retek ugyanis sütve, pirítva, párolva, reszelve is nagyon finom.

Egyszerű, de isteni finom köret lehet például a párolt retek, amit úgy készítek, hogy a felkarikázott retket egy lábasba teszem, és teatojásban különböző fűszereket is helyezek a vízbe (kömény, babérlevél), majd szórok hozzá egy kis cukrot, és félig puhára főzöm a retket, végül pedig hagyom a levében kihűlni.

Húsok, pástétomok mellé nagyon jó kísérő a fűszeres sült retek is. Egy serpenyőben felhevítek egy kis olajat, hozzáadom a negyedekre vágott retket, sózom-borsozom, kakukkfűvel szórom meg, és egy kis balzsamecettel is meglocsolom. Összeforgatom, lefedve párolom kb. 10 percig, majd leveszem a fedőt, és magasabb lángon pár perc alatt ropogósra pirítom a retket.

A gumón kívül a reteklevelet és a retek csíráját is érdemes felhasználni. A friss levelekből nagyon jó saláta vagy akár főzelék is készíthető, de a reteklevélpesto is egy óriási találmány – ha még nem próbáltátok, egyszer mindenképpen adjatok neki esélyt. Az alaposan megmosott leveleket pirított fenyőmaggal / mandulával / dióval, parmezán sajttal, olívaolajjal, fokhagymával és kevés sóval-borssal kell krémesre turmixolni, és kész is a pesto, amit aztán pirítósra kenhetünk, vagy tésztákhoz is kínálhatunk. Lime vagy citrom levével még finomabb lesz.

Most pedig jöjjön még néhány recept, amit érdemes kipróbálni a retekszezon alatt!

Rukkolás reteksaláta tojással

Hozzávalók:

6 db tojás

1 teáskanál ecet

1 dl olívaolaj

10 dkg rukkola

1 csomag retek

1 teáskanál mustár

A tojásokat megfőzzük, majd hideg vízbe tesszük őket, és megtörjük a héjukat (így könnyebb lesz majd megpucolni). Hagyjuk kihűlni. A salátát megmossuk, leszárítjuk, a retket szintén megmossuk, majd vékony karikákra, ill. a karikákat csíkokra vágjuk. A mustárt az ecettel és az olajjal összeturmixoljuk, majd a salátára csurgatjuk, és összeforgatjuk vele.

Pirított retek és répa

Hozzávalók:

3 szál tavaszi hagyma 2-3 részre vágva (a zöldjével együtt)

1 fej karalábé hámozva, másfél centisre kockázva

2 csomag retek, negyedelve

3 szál zsenge sárgarépa, karikázva

só, bors

pár csepp citromlé

a pirításhoz olaj

friss petrezselyemzöld durvára aprítva

Hevítsünk fel egy nagyobb átmérőjű, vastag falú serpenyőt. Locsoljunk rá egy evőkanál olajat. Adjuk hozzá a karalábékockákat, és pirítsuk egy percig. Ezután mehet hozzá a retek és a répa, ezekkel további egy-két percig sütjük. A legvégén dobjuk hozzá a hagymákat, sózzuk, borsozzuk, és fél percig még rázogassuk, kevergessük. A legvégén facsarjunk rá egy gerezdnyi citromlevet, és frissen fogyasszuk. Tálaláskor durvára aprított petrezselyemzölddel megszórhatjuk.

Reteklevélpestós tészta

Hozzávalók:

3 gerezd fokhagyma

1 evőkanál olaj

3 dkg vaj

1 csomag retek

Pesto:

1 gerezd fokhagyma

2 dl olívaolaj

4 dkg dió

só, bors

1 csomag retek levele

8 dkg tagliatelle (fejenként)

4 dkg Grana Padano

Vizet teszünk fel a tésztának. A pestóhoz a diót száraz serpenyőben megillatosítjuk, a fokhagymát lereszeljük, majd a többi hozzávalóval együtt botmixerrel pürésítjük. A retket megmossuk, majd nyolcadoljuk. A fokhagymát megtisztítjuk és lapokra vágjuk. Vajat és olajat melegítünk, megfuttatjuk benne a fokhagymát, majd hozzáadjuk a retket, és 1 perc alatt megsütjük. Ha kifőztük a tésztát, átforgatjuk a pestóval, majd fokhagymás sült retket teszünk a tetejére.

Karalábé-sárgarépa-retekfőzelék

Hozzávalók:

2 db karalábé

2 köteg újhagyma

1 csomag retek

1 dl tejszín

só, bors

2 szál sárgarépa

4 evőkanál olaj

3 gerezd fokhagyma

1 csokor snidling

A hagymát finomra vágjuk, olajat melegítünk, és megfonnyasztjuk benne. Közben a zöldségeket megmossuk, megtisztítjuk. A répákat felkarikázzuk, a karalábét felkockázzuk. A hagymához adjuk őket, átforgatjuk, majd annyi vízzel/alaplével felöntjük, hogy éppen ellepje a zöldségeket. Puhára főzzük, majd az 1/3-át leturmixoljuk. Sózzuk, borsozzuk, tejszínnel krémesítjük. A retket csak az utolsó 2 percben keverjük hozzá, hogy ne főjön szét. Snidlinggel megszórva tálaljuk.

Retektzatziki sült csirkével

Hozzávalók:

1 nagy doboz natúr joghurt

1 csokor retek

só

A csirkéhez:

fél kg csirkemellfilé

olaj

só, bors

újborgonya

vaj

A retket megmossuk, lereszeljük és besózzuk, majd egy szűrőben fél óra alatt kicsöpögtetjük. A végén kinyomkodjuk, és a natúr joghurttal összekeverjük. A megmosott, leszárított csirkemellet vékonyan bekenjük olajjal, sózzuk, borsozzuk, és serpenyőben mindkét oldalát megsütjük. Az újburgonyát víz alatt megdörzsöljük, így a vékony hártya lejön róla, majd negyedbe vágjuk. Kevés olívaolajon 10 percig pirítjuk, majd 1 ek. vajat adunk hozzá, ezzel pirítjuk készre. Csak tálaláskor sózzuk meg.

Cukkinis-répás tészta retekkel és citrommal

Hozzávalók:

1 csokor újhagyma

2 salátacukkini

1 sárgarépa

4 retek

1 citrom

só

frissen őrölt bors

1 marék napraforgómag

olívaolaj

tészta (maccheroni, bucattini, spaghetti)

A zöldségeket megmossuk, az újhagymát vékony karikákra vágjuk, a salátacukkinit lereszeljük, a sárgarépát megtisztítjuk, és zöldséghámozóval szalagokra szeljük. Olívaolajon megfonnyasztjuk a hagymát, hozzáadjuk a cukkinit és a sárgarépát, és megpároljuk. Sózzuk, borsozzuk, citromlevet facsarunk rá, majd meghintjük napraforgómaggal. A retket megmossuk, vékony karikákra vágjuk, majd keresztben csíkokra. A tésztát al dentére főzzük, összekeverjük a raguval, majd megszórjuk a friss, ropogós retekkel.

Tarhonyasaláta retekkel

Hozzávalók:

25 dkg gépi tarhonya megfőzve, lecsepegtetve

3 szál újhagyma karikázva a zöldjével együtt

1 csokor retek apróra kockázva

4 csokor petrezselyemzöld finomra aprítva

8-10 mentalevél finomra aprítva

egy piros kaliforniai paprika fele apróra vágva

fél citrom leve

2 ek. olívaolaj

só, frissen őrölt bors

A tarhonyát lobogó, sós vízben főzzük meg. Leszűrjük, hideg vízzel leöblítjük. Tegyük egy mélyebb keverőtálba, és adjuk hozzá az összes zöldséget, fűszernövényt. Alaposan keverjük össze. Facsarjuk rá a citromlevet, ízesítsük sóval, borssal, locsoljuk meg olívaolajjal. Újra forgassuk össze, majd letakarva pár órára tegyük a hűtőbe, hogy az ízek jobban összeérjenek.

Tavaszi saláta

Hozzávalók:

4 db tojás

1 ek. libazsír

2 db újhagyma

4 db hónapos retek

fél citrom leve

8 db közepes új burgonya

200 g csirkemell

extra szűz olívaolaj

só, bors

1 gerezd fokhagyma

12 db zöld spárga

A spárgákat megtisztítjuk, alsó, fás részeiket letörjük, a szárakon lévő vastagabb pikkelyeket lefejtjük. A spárgasípokat forrásban lévő, sós-ecetes vízbe dobjuk, és roppanósra főzzük. Ezután leszűrjük, és 3-4 cm hosszú darabokra vágjuk. A tojásokat a spárga főzővizébe rakjuk, és újraforrástól számítva 6 percig főzzük. Ezután kivesszük, hideg vízzel leöblítjük, megpucoljuk és félretesszük.

A fokhagyma héját lefejtjük, a gerezdet szétpasszírozzuk. A hagymát finomra aprítjuk. A hónapos retket vékony karikára vágjuk. Az újburgonyákat megmossuk, alaposan megtöröljük, és mindegyiket 4-5 darabra vágjuk. A csirkemellet 1-2 cm széles csíkokra vágjuk.

Egy serpenyőben felhevítjük a libazsírt, hozzáadjuk a burgonyadarabokat, közepes lángon megpirítjuk, majd papírtörlőre szedjük, félretesszük. Ezután a serpenyőben maradt zsiradékban megpirítjuk a csirkemellcsíkokat is, majd ezeket is kivesszük, félretesszük.

A serpenyőben maradt zsírhoz egy kevés olívaolajat öntünk, hozzáadjuk az újhagymát és a fokhagymát, majd 1-2 percig pirítjuk. Közben az összes előkészített hozzávalót tányérokra rendezzük, megszórjuk sóval, frissen őrölt fekete borssal, meglocsoljuk a fél citrom levével, végül a hagymás zsiradékkal, és azonnal tálaljuk.

Répakrémleves retekkel

Hozzávalók:

1 hagyma

5 sárgarépa

2 tk. curry

1 tk. őrölt római kömény

1 tk. őrölt koriander

1 narancs leve

5 retek

2 dl natúr joghurt

olívaolaj

só

frissen őrölt bors

A hagymát megtisztítjuk, finomra vágjuk, és 3 ek. olajon megfonnyasztjuk. A sárgarépát megtisztítjuk, megmossuk és felkarikázzuk, a hagymához adjuk, majd felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje. Sózzuk, borsozzuk, fűszerezzük, és puhára főzzük a levest. A narancs levével és a joghurttal savanyítjuk, a frissen vágott retket tálaláskor keverjük hozzá.