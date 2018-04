Lehangoló burgert szolgáltak fel a sztárséf éttermében

James Martin brit séf hazájában olyannyira népszerű, hogy James Martin’s Kitchen néven éttermet is hoztak létre a neve alatt. A glasgow-i repülőtéren található létesítmény boldogan viseli a sztárszakács nevét, azonban arra a sajtburgerre, amit a márkanév alatt tálaltak fel, már nem lehetnek ennyire büszkék.

Ewen Cameron skót televíziós személyiség tweetelte a bánatos burgert a következő szöveggel:

„Kedves James Martin, én nem szoktam panaszkodni, de azt hiszem, látnod kell, mit árulnak a neveddel a glasgow-i repülőtéren.”

Dear @jamesmartinchef I’m not one for complaining but I feel you need to see what your name is attached to @AirportGlasgow



This is your cheeseburger at your restaurant & priced at £9:50 !



I’m guessing you’ll be annoyed as you’re a man who prides himself on his food. pic.twitter.com/jTsjOJvHzH