2 szuper édesség a vasárnapi ebéd végére

Egy tartalmas leves és egy finom főfogás után elég egy egyszerű süti, és komplett is lesz a menü. Bloggereinktől ezúttal egyszerű csokis sütiket választottunk.

Duplán csokis banánkenyér

„Nem is tudom megszámolni, hányszor bizonyított már a csoki-banán páros. Rengetegszer, az biztos. Itt most ráadásul duplán van jelen a csoki: került a tésztájába, és – szemmel láthatóan – a külsejére is. Nagyon klassz, ahogy szeleteléskor és minden egyes falat bekanalazáskor roppan az a kis csokiréteg, nekem elhihetitek, ilyesmivel nem szoktam viccelni:)”

Hozzávalók:

25 dkg puha vaj

15 dkg cukor

4 tojás

2 banán

10 dkg étcsokoládé

1 csomag sütőpor

20 dkg liszt

10 dkg teljes kiőrlésű búzaliszt (lehet sima búzaliszt ez is)

A bevonáshoz: kb. 10 dkg étcsokoládé + pár csepp étolaj

A recept a Csak a Puffin blogon folytatódik.

Bocibrownie

„Miközben sül, már akkor tudod, hogy a nap legjobb döntése volt ez a süti, olyan jó illatok terjednek a lakásban… Erre a borongós, esős hosszú hétvégére pont egy ilyen illatos, fűszeres, »langyosan a legfinomabb« típusú süti illik!

Néha olyan jó dolgok születnek a »nézzük meg, milyen kártyalapok vannak a kezemben« elv alapján, hogy az hihetetlen! Nem tudtam, hogy mit szeretnék sütni, csak azt, hogy van egy zacskó túró a hűtőben. Kinéztem az ablakon, esett az eső, és egy szempillantás alatt meglett a túró tökéletes társa egy adag fűszeres brownie személyében.

A brownie-ban növeltem a csokiadagot, hogy még melengetőbb legyen az élmény – ez akkor jön át igazán, amikor még nem hűlt ki a süti (a fotózáskor még javában langyos volt), hűtés után ez vissza fog szilárdulni, ezért fogyasztás előtt megéri időben kivenni a hűtőből. A túró is krémesít a brownie-n, és ez pont így jó.

A végeredmény egy finom, szaftos, csábítóan illatos süti. Egyszerűen és gyorsan elkészíthető, és ugyanilyen gyorsan el is fogy!”

Hozzávalók: (egy 30×22 cm-es tepsihez)

a brownie-hoz:

200 g vaj

100 g étcsokoládé

150 g tejcsokoládé

5 tojás

200 g cukor

100 g liszt

1,5 csapott ek. őrölt fahéj

1 mk. őrölt gyömbér

½ mk. őrölt szegfűszeg

nagy csipet só

a töltelékhez:

500 g túró

100 g cukor

1 csapott tk. étkezési keményítő

1 tojás

½ rúd vanília kikapart magjai

1/3 mk. őrölt gyömbér

csipetnyi fahéj

A recept a Sweet Home blogon folytatódik.