Itt utazott a legfinomabb pörkölt és tarhonya is: imádjuk a retró ételhordót

Ma már motoros futár viszi a pizzát, és melegen tartó/hűtő kütyük sokasága segíti az ételfutár dolgát, miután okostelefonon pár mozdulattal megrendeltük az ebédet, de volt idő, amikor még a menzáról/nagymamától ilyen retró ételhordóban utaztak az ételek. Három szint, három fogás. Főzelék egy kis pörkölttel, gulyásleves, tejbegríz is utazott ilyen ételhordóban nem egyszer, csak arra kellett vigyázni, hogy ne lóbáljuk nagyon, mert annak csúnya vége lett volna.

A kilöttyenés komoly kockázat volt, ezért a pakolási sorrendet mindig be kellett tartani: alul a leves, felette a főzelék/hús és köret, és legfelül a süti – amit persze mi, gyerekek úgy értelmeztünk, hogy biztos a sütivel kell kezdeni az ebédet. A mami ebbe nem ment bele, de újra és újra eljátszottuk ezt a játékot. Volt négy és ötszintes ételhordó is, de az is megesett, hogy eltűnt egy tálka – akkor egy piros zománcozott lábaska került a helyére – ami ugyan átmeneti megoldásnak jó volt, de mindannyian tudtuk, hogy az már nem olyan, mint az igazi!